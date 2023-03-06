Разница между знанием и мудростью

Легко принять одну сторону спора, отвергнув другую, что мы обычно и делаем на основе собственных уникальных предубеждений и предрасположенностей, но правда в том, что на самом деле всё запутанно, люди сложные, а мир, с которым мы взаимодействуем, ещё сложнее.

Давайте на секунду представим двух разных людей, которые имеют разное происхождение и изучают одно и тоже, но каждый – по-своему. В данном случае пусть это будет море. Первый – профессор университета, специалист по океанографии; второй – старомодный рыбак. Профессор вышел в мир, преодолел множество испытаний, и в итоге оказался в самом престижном университете, где изучал часть наших коллективных знаний. Рыбак, однако, делал то, что от него ожидали: он окончил среднюю школу – само по себе большое достижение, по меркам его общины – и, получив знания о рыбалке от своего отца, отправился в воды, окружавшие место, где они жили.

Знания и мудрость - рационализм и эмпиризм

На протяжении десятилетий эти люди изучали одну и ту же область, но с разных точек зрения и в разных целях. Профессор знал все силы, управляющие водными объектами Земли, однако он проводил не так мало времени в настоящем море. Рыбак, естественно, проводил в море почти всё своё время, однако он плохо знал причудливую терминологию.

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Возникает любопытный вопрос: кто из этих двух людей имеет более глубокое понимание, что такое море – рыбак или профессор?

Это сложный вопрос и, к тому же, неоднозначный. Если ваше первой желание – задать встречный вопрос, чтобы уточнить, что значит «более глубокое понимание», я бы сказал, что это хороший шаг. Контекст имеет значение. И всё же, когда этот вопрос задают в философии (рационализм против эмпиризма), психологии (Измеряют ли IQ-тесты что-то значимое в отношении живого мира?) или логике (абстракции против реальности), многие люди принимают какую-то одну точку зрения и с трудом примиряют её с другой, чтобы они обе были справедливы.

По своей сути, этот вопрос в действительности является вопросом знаний: как мы получаем знания об этом мире? Рационализм говорит, что они исходят от наших мыслей (языка, разума и математики), в то время как эмпиризм утверждает, что они исходят от наших чувств (наблюдений, привычек, шаблонов и интуиции). И как только проводится это различие, каждая школа прокладывает свой путь подальше от других, что приводит к бесполезным аргументам.

Моя собственная отправная точка несколько отличается. Во-первых, я считаю, что лучший способ взглянуть на это – провести различие между знанием и мудростью. Я также предлагаю отойти от рационально-эмпирической дихотомии. В буддизме, например, нет дихотомии, поскольку во многих традициях само мышление считается чувством, просто более сильным. Они отталкиваются от сознания, и с этой точки зрения рассматривают каждую способность человеческого тела – зрение, речь, обоняние, осязание, вкус и, да, мысли – как точку исследования природы реальности.

Совершенно ясно, что люди не испытывают всего, что может предложить сознание. Змеи, например, могут видеть вещи, которые не доступны людям. Аналогичным образом, собаки способны чувствовать запахи, которые не доступны людям. Это не означает, что эти вещи и запахи не существуют в человеческой среде; это просто означает, что у людей нет эволюционных тел, которые могут переживать эти различные виды опыта.

Гипотетически, если сознание Совершенно ясно, что люди не испытывают всего, что может предложить сознание – это бесконечное тёмное поле, то каждое чувство можно рассматривать как небольшой яркий огонёк, который освещает какую-то часть, чтобы раскрыть реальность. Огоньки собак/змей и огоньки людей освещают разные части, но они не охватывают своим светом всё целиком.

Самое интересное заключается в том, что мы, люди, обладаем способностью к сложному мышлению, которое позволяет нам создавать знания.

Итак, что такое знание? Следуя текущей аналогии, знание – это способность выйти за пределы подсвечиваемой части в бесконечное поле сознания. Возможно, вы хотели бы улучшить свой слух и зрение, чтобы исследовать больше аспектов реальности, однако по-прежнему существует предел тому, что вы можете слышать и обонять, а это означает, что охват пяти органов чувств ограничен. Охват шестого чувства, вторичного – мысли – позволяет нам использовать язык и математику для создания абстракций, которые могут предсказать, что произойдёт в галактике за миллион световых лет отсюда. В некотором смысле это позволяет нам создавать дополнительные чувства для исследования сознания и Вселенной. Тем не менее, именно поэтому это вторичное чувство, ничто из этого не является вопросом непосредственного опыта, и это вызывает случайные проблемы.

Мысли и знания накладывают абстракции на реальность. Эти абстракции (при условии правильных мыслей и правильных знаний) позволяют нам определить карту этой реальности достаточно хорошо. Однако, независимо от того, насколько хороша карта, это всё равно карта, а не фактическая вещь. Интуиция и наблюдения посредством других пяти органов чувств позволяют нам непосредственно переживать эту реальность. Карты не существует. Это просто голый опыт, который соединяется с мозгом.

Хорошо известно, что эти другие пять органов чувств могут сбить нас с пути (посредством когнитивных предубеждений или плохой эмоциональной регуляции), однако если они натренированы должным образом (как это делается в созерцательных традициях, таких как буддизм), тогда они являются гораздо более сильным отражением конкретной среды обитания, чем мысль.

Таким образом, мы можем сказать, что мышление, вторичное чувство – это то, что позволяет нам создавать знания (которые являются как коллективными – создающая наука – так и индивидуальными – обучающая наука). И, таким образом, знание склоняется в сторону рационализма. Однако другие пять чувств позволяют нам создавать мудрость, которая всегда индивидуальна, и она склоняется в сторону эмпиризма.

Такое разделение игнорирует тот факт, что рационализм и эмпиризм интерактивны, и у нас, пожалуй, не найдётся подходящих слов, чтобы полностью объяснить это.

В этом смысле, если мы вернёмся к профессору и рыбаку, то можно сказать, что профессор обладает знаниями о море, в то время как рыбак мудр в отношении того, как нужно гармонично взаимодействовать с морем. Это различие важно, потому что оно ссылается на вторичное чувство (мысль) и его способность объяснять вещи далеко за пределами досягаемости других чувств (хотя только с гипотетической точки зрения, поскольку оно их не испытывает), а также возможность совершенствовать другие пять чувств, чтобы понимать вещи достаточно хорошо и взаимодействовать с миром перед нами.

Если бы профессор внезапно оказался в море со своими знаниями, но без опыта, ему было бы легче взаимодействовать с морем, чем, скажем, тому, у кого полностью отсутствовали бы знания. Тем не менее, это не отменяет наличие интуиции, которая подсказывала бы, как можно пережить шторм или как реагировать на течения правильным образом. Рыбак также может преодолевать все трудности, которые мир преподносит ему, однако он не способен объяснить это универсальным способом.

Насколько важен IQ в отношении таких вещей, как успех в реальном мире?

В области психологии понятие IQ, которое, как предполагается, измеряет общий интеллект (в основном наследственный), имеет под собой прочную базу исследований. На самом деле это одно из самых проверенных конкретных методов измерения, и корреляции, которые он отображает, являются довольно прочными. Тем не менее, существует множество споров о том, действительно ли IQ играет такую важную роль в реальном мире, как считают некоторые люди.

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Естественно, у нас есть стимул как преуменьшать его роль («Несправедливо, что то, что находится вне нашего контроля, определяет то, сколько мы получаем от жизни»), так и преувеличивать её (весьма трудно точно измерить IQ, а некоторые люди обладают чрезмерной уверенностью в плане установления корреляций). Тогда возникает вопрос: насколько важен IQ в отношении таких вещей, как успех в реальном мире?

С моей точки зрения, IQ примерно отражает способность к абстрактному мышлению или способность создавать и накапливать знания. Помогают ли знания ориентироваться в реальном мире? Или профессор более приспособлен к тому, чтобы иметь дело с суровостью моря, чем среднестатистический человек? И ответ однозначен: да. Тем не менее, рыбаку не нужен высокий IQ, чтобы доминировать в своей области знаний, поскольку он накапливает мудрость и исправляет ошибки с течением времени.

Мудрость может быть как контекстной (быть великим рыбаком, великим футболистом или великим копирайтером), так и общей (понимание и взаимодействие с жизнью здоровым способом, что, скажем, у монахов получается лучше). И оба этих вида мудрости могут быть дополнены знаниями. Но знание не является требованием для их проявления, если эмпирическая способность органов чувств человека, воплощающая их, была развита до достаточно высокого уровня компетентности, и тест IQ не скажет ничего полезного об этом. Всё, что он делает – это говорит вам, что у вас есть врождённая способность накапливать и создавать знания, что, безусловно, важно, но не достаточно важно, потому что реальный мир выходит за рамки теории и что он требует действий – способности взаимодействовать и адаптироваться к условиям меняющейся реальности.

Когда рыбак выходит в море, они двигается в такт с волнами и танцует с формами жизни под ним, без мыслей и абстракций. Он испытывает тонкие вибрации физической материи на своём теле, а его мозг впоследствии контекстуализирует эти вибрации на основе предыдущего опыта, который был получен на основе прошлых уроков и ошибок, и говорит, что делать, в действительности не говоря ничего. Невозможно полностью воспроизвести эффект этого процесса, фактически не прожив жизнь, которую проживает он по отношению к морю – ни знания, ни IQ-тест не спасут его без фактического опыта.

выходит в море, они двигается в такт с волнами и танцует с формами жизни под ним, без мыслей и абстракций. Он испытывает тонкие вибрации физической материи на своём теле, а его мозг впоследствии контекстуализирует эти вибрации на основе предыдущего опыта, который был получен на основе прошлых уроков и ошибок, и говорит, что делать, в действительности не говоря ничего. Невозможно полностью воспроизвести эффект этого процесса, фактически не прожив жизнь, которую проживает он по отношению к морю – ни знания, ни IQ-тест не спасут его без фактического опыта. Профессор выполняет важную работу в области океанографии, которая может рассказать нам что-то новое и важное о наших отношениях с природой, укрепляя коллективные знания и подталкивая нас тем самым к лучшему будущему, однако эта сфера отличается от жизненного опыта и тонкостей реальности.

Этот способ мышления имеет много преимуществ, но одно из самых очевидных, на мой взгляд, заключается в том, что он подтверждает истину старого клише, что каждый может научить вас чему-то. Будучи от природы любознательным человеком – временами высокомерным – тем, кто в юном возрасте многое узнал, а потом научился использовать эти знания, чтобы обезоруживать людей игрой слов, я всегда думаю, что знаю больше, чем думаю – что если я могу интеллектуально понять логику чего-либо, я делаю это; что мне не всегда нужно кого-то выслушивать, что мне не нужно уважать мудрость чужого опыта и то, чему он их научил.

Итак, время – щедрый учитель, и хотя я ещё не полностью вышел за рамки такого мышления, у меня это с каждым днём получается всё лучше и лучше – мне чаще хочется сделать паузу, послушать, дать людям пространство, когда они пытаются ухватиться за то, что, по их мнению, имеет значение, даже если они не могут подобрать слов, чтобы выразить это резонирующим мне образом.

Легко принять одну сторону спора, отвергнув другую, что мы обычно и делаем на основе собственных уникальных предубеждений и предрасположенностей, но правда в том, что на самом деле всё запутанно, люди сложные, а мир, с которым мы взаимодействуем, ещё сложнее. Множество разных вещей могут быть правдой одновременно, всё зависит от взаимодействий и преобладающего контекста. Суть не в том, чтобы заявлять о победе рационализма или эмпиризма либо выступать за IQ или против, суть в том, чтобы дать честную оценку и понять, что работает – почему, как и когда. опубликовано econet

Zat Rana

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