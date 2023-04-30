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Разрешите себе жить счастливо в любой ситуации

Источник: b17.ru 30 апреля 2023 6458
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У каждой монеты есть обратная сторона, а что есть «орёл» или «решка», зависит от вас.

Разрешите себе жить счастливо в любой ситуации

Недавно я очень обрадовалось язве двенадцатиперстной кишки, потому что врач-диагност сказала, что все очень плохо, а в моем положении первая мысль была о метастазах или прогрессировании онкологии. Врач тянула с ответом и попросила меня выйти за дверь. Пока, я ждала, в моей голове прокрутилось все, от того, куда мне нужно обратиться на химиотерапию, до того, как я буду выстраивать свою практику.

Как оставаться счастливым в любой жизненной ситуации

Ведь, не известно, где теперь мне придется проходить лечение, теперь, когда мою карту швырнули мне в лицо, вслед за тем, как выжили из клиники мою Мою Крёстную Фею. Оказалось, что это просто язва. Всего лишь, язва, детка!

Этот случай подарил мне два персональных инсайта.

Инсайт-1. Получая наименьшее, из зол ‒ ты обретаешь, действительно, самый благоприятный выход, из возможного решения данной задачи.

Инстайт-2. Только в экстремальной ситуации, выхода из зоны комфорта, ты можешь позволить себе быть собой.

Разрешите себе жить счастливо в любой ситуации

1. Только тяжело заболев, я разрешила себе заниматься любимым делом.

2. Я, наконец, поняла, что строить карьеру, не самое главное в жизни

3. Перестала ездить в офис каждый день

4. Гораздо реже спускаюсь в метро в час пик, избегая давки

5. Сама планирую свой рабочий день

6. Выбираю, с кем и когда хочу работать

7. Разрешила себе есть все, что хочу

8. Перестала бесполезно тратить время на пустые разговоры

9. Получила много новых знаний и компетенций

10. Реально, радуюсь каждому дню, при любой погоде.

Как освободиться от жизненного балласта? Упражнение

Рассмотрим не такой тяжелый случай, как у меня, а три других, довольно распространенных, но не смертельных.

Как это применимо к любой ситуации?

Сложности со здоровьем, не ведущие к инвалидности, но неприятные

  • Наименьшее, из зол. Возможно, так тело пытается обратить на себя внимание, чтобы уберечь от более серьезной ситуации. Призывает осмотреться вокруг.
  • Позволить себе быть собой. Скорее всего, человеку придется отказаться от чего, что вгоняет в эту проблему и, наконец, получить долгожданный отдых.

Развод или разрыв отношений для стороны, которую бросают

  • Наименьшее, из зол. Это, действительно, наименьшее зло, чем жизнь в деструктивных отношениях. Развод спасает человека от нелюбви, которая состоит из: обид, измен, грубости, обмана, унижений, оскорблений и т.д.
  • Позволить себе быть собой. Человек становится собой, потому что он перестает делать что –либо в угоду тому, кто этого никогда не оценит, ибо, чувства, брошенные в топку нелюбви, прогорают настолько быстро, что неспособны согреть никого. А самое главное, что у человека появляется возможность встретить того, кто сможет его оценить.

Сокращение, для того, кого сокращают

Наименьшее, из зол. Вы перестаете ходить каждый день туда, где вам не рады и тратить силы на то, что никогда не будет оценено по заслугам.

  • Позволить себе быть собой. Скорее всего, вы сами занимались тем, что не являлось для вас делом вашей мечты. А теперь вы свободны в выборе и можете поискать себе дело по душе. Поверьте, сегодня это возможно в любом возрасте и в любом месте проживания, достаточно, лишь шире взглянуть на свои возможности.

Разрешите себе жить счастливо в любой ситуации

А в заключении, выполните простое упражнение:

Напишите не меньше 10 плюсов, которые вы получили от вашей проблемы.

P. S. Завтра я поеду на исследование и, наконец, узнаю, где я сейчас в рецидиве или ремиссии? У любой ситуации будет своя задача и свое решение но об этом я подумаю завтра.

Приглашение на казнь или кандидат на выбывание?опубликовано econet

Автор Наталия Филимонова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Наталия Филимонова психология жизнь счастье выбор

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