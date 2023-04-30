Разрешите себе жить счастливо в любой ситуации

У каждой монеты есть обратная сторона, а что есть «орёл» или «решка», зависит от вас.
Недавно я очень обрадовалось язве двенадцатиперстной кишки, потому что врач-диагност сказала, что все очень плохо, а в моем положении первая мысль была о метастазах или прогрессировании онкологии. Врач тянула с ответом и попросила меня выйти за дверь. Пока, я ждала, в моей голове прокрутилось все, от того, куда мне нужно обратиться на химиотерапию, до того, как я буду выстраивать свою практику.
Ведь, не известно, где теперь мне придется проходить лечение, теперь, когда мою карту швырнули мне в лицо, вслед за тем, как выжили из клиники мою Мою Крёстную Фею. Оказалось, что это просто язва. Всего лишь, язва, детка!
Этот случай подарил мне два персональных инсайта.
Инсайт-1. Получая наименьшее, из зол ‒ ты обретаешь, действительно, самый благоприятный выход, из возможного решения данной задачи.
Инстайт-2. Только в экстремальной ситуации, выхода из зоны комфорта, ты можешь позволить себе быть собой.
1. Только тяжело заболев, я разрешила себе заниматься любимым делом.
2. Я, наконец, поняла, что строить карьеру, не самое главное в жизни
3. Перестала ездить в офис каждый день
4. Гораздо реже спускаюсь в метро в час пик, избегая давки
5. Сама планирую свой рабочий день
6. Выбираю, с кем и когда хочу работать
7. Разрешила себе есть все, что хочу
8. Перестала бесполезно тратить время на пустые разговоры
9. Получила много новых знаний и компетенций
10. Реально, радуюсь каждому дню, при любой погоде.
Рассмотрим не такой тяжелый случай, как у меня, а три других, довольно распространенных, но не смертельных.
Как это применимо к любой ситуации?
Сложности со здоровьем, не ведущие к инвалидности, но неприятные
Развод или разрыв отношений для стороны, которую бросают
Сокращение, для того, кого сокращают
Наименьшее, из зол. Вы перестаете ходить каждый день туда, где вам не рады и тратить силы на то, что никогда не будет оценено по заслугам.
А в заключении, выполните простое упражнение:
Напишите не меньше 10 плюсов, которые вы получили от вашей проблемы.
P. S. Завтра я поеду на исследование и, наконец, узнаю, где я сейчас в рецидиве или ремиссии? У любой ситуации будет своя задача и свое решение но об этом я подумаю завтра.
Приглашение на казнь или кандидат на выбывание?опубликовано econet
Автор Наталия Филимонова
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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