Три скандинавские методики обретения ✅БЛАГОПОЛУЧИЯ в жизни, этакая философия жизни, которая научит быть довольным и счастливым - в этой статье.

Казалось бы, о каком таком счастье и довольстве (тем более – долговременном: так сказать, «по жизни», а не одномоментно) может идти речь, когда все вокруг не то, чтобы двигается, а, скорее, даже рушится. И очень многие нынче мечтают не о дерзновенных свершениях, а о некой Тихой Гавани: милом и уютном уголке, в котором так хочется (и можется…) скрыться и отсидеться от томительных (и утомительных…) перипетий сошедшего с ума мира…

Искусство быть довольным и СЧАСТЛИВЫМ

Традиционно (и естественно…) достижение этого счастья было связано с тем, что вполне можно назвать внешней эмиграцией: реальным переездом в какую-то Обетованную Страну. Однако – увы и ах! – стран этих, похоже, больше, как бы и не осталось. Везде – что в когда-то желанных Соединенных Штатах Америки, что в ранее уютных и интеллигентных странах Европейского Союза – бушует очень серьезный кризис, уже обрушивший былое благополучие населяющих все эти государства людей до критически низкого уровня. А если учесть еще и сложности адаптации к совершенно новой среде (где, кстати, несмотря на все ваши достоинства, вы так и останетесь гражданами второго сорта…), то внешняя эмиграция становится реальным подтверждением грустной (и умной…) поговорки насчет смены шила на мыло.

Так вот, для тех, кто уже давно устал бороться, но все еще не нашел в себе силы и умения (говорил же я: учите ИНП!), чтобы начать счастливо жить, я предлагаю другой, но более реальный путь обретения жизненного благополучия. Своеобразную внутреннюю эмиграцию, суть которой, по большому счету, заключается в том, что человек не столько начинает уклоняться от активного участия в политической и общественной жизни (а также процессов восприятия и анализа оной), сколько просто и вполне сознательно уходить от негативных аспектов действительности, а также выполнения тех ограничивающих его правил, которые навязываются социумом. Нет, он не становится неким политическим диссидентом, а просто ищет способы сосуществования с обществом, отвечающие главному условию: обязательного сохранения покоя, довольства и определенной личной независимости. Некоего консенсуса, когда суетливое и бестолковое общество уже не мешает тебе жить спокойно и даже счастливо…

Самым, пожалуй, распространенным способом этой самой внутренней эмиграции является датское (а также норвежское…) хюгге, что обычно определяется как создание в собственном личном пространстве уютной и дружеской атмосферы, способствующей благополучию и ощущения оного. И это отнюдь не просто некая внешняя благодать, поскольку хюгге понимается еще и как хорошее, уютное и безопасное психологическое состояние, а также как приятные (и высоко ценимые) ощущения безопасности, равенства, личной целостности и спонтанного социального потока.

Для того, чтобы вы достигли этого уютного состояния, М. Викинг (основатель и руководитель датского Института исследования счастья) предлагает следующее.

1. Сделать уютным места своего постоянного пребывания (прежде всего – дом и офис).

2. Принимать в гости исключительно близких людей, а не тех, с кем вы просто знакомы.

3. Вкусно и со вкусом есть, получая притом и удовольствие от приготовления пищи.

4. Вести активный образ жизни: ходить, гулять, посещать интересные места etc.

5. Одеваться (только) в удобную и непринужденную одежду.

6. Получать удовольствие от простых радостей.

7. Заниматься хобби и творческими занятиями, которые приносят удовольствие.

8. Получая удовольствие, не терять чувства меры.

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Чтобы выполнение всех этих несложных правил не слишком уж «правило» вашу жизнь, обязательно возьмите на вооружение уже голландский, а не датский, никсен. Это еще один способ внутренней эмиграции – ухода от современного сумасшедшего образа жизни, а именно (и всего-навсего) очень своеобразный тип мышления, благодаря которому можно начать жить, никуда не торопясь и более того: прекратив оправдывать социальные ожидания. По сути сие есть просто философия приятного безделья, занятия которой не требуют (в отличие от хюгге) трат на создание успокаивающего и обволакивающего уюта (все эти лампы, пледы и прочее…).

Практиковать никсен можно везде и всегда, но начинать эту практику лучше с очередного отпуска. Почему именно с него?

Да потому, что большинство людей приезжают после этого своего заслуженного отдыха больными, усталыми и несчастными. Причем в основном — из-за слишком большого уровня пережитого на отдыхе стресса (а что вы хотите: проблемы с языком, транспортной системой, непониманием особенностей страны и своеобразием – скажем мягко – современного сервиса могут кого угодно запросто довести до легкого невроза…).

Так сделайте из вашего отпуска приятное покойное безделье: без размещения в пафосных гостиницах; беготни по достопримечательностям; посещения модных ресторанов и прочих ненужных глупостей. И очень может быть, что вы реально отпустите себя и опуститесь в состояние удивительного счастья: бездельного и покойного…

Освоив никсен на отдыхе, начинайте постепенно вводить его в свою жизнь. Вот только поймите, что это не какой-то там спорт, шопинг, развлечение (которые тоже требуют усилий…), а именно абсолютное безделье (ничегонеделание), предусматривающее полное отсутствие любых целей и задач.

Никсен подразумевает, что вы:

выделяете себе время на то, чтобы вообще ничего не делать – то есть, например, дремать в кресле, рассматривать потолок или, в лучшем случае, пялиться на пейзажи за окном;

не ставите и вообще, и уж тем более во время занятия никсен, никаких задач и/или целей, дабы приятно существовать в полной бесцельности;

ничего от себя не требуйте и даже не пытайтесь достичь какого-либо результата (в том числе и от никсена…).

Не бойтесь: бездельничать вам надобно не так уж и много. Ежедневно от 15 минут, если все в норме, до часа, если вы находитесь в стрессе. Так что делать никсен легко, если, конечно, вы усвоите простую истину: чтобы быть счастливым часто, надо хоть иногда просто ничего не делать…

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Ну а дополните все это уже шведской практикой лагом: жизни в умеренности безо всяких там излишеств. Учтите, что это не воздержание, а, скорее, некая оптимальность:

в делах

в вещах

в контактах и

в прочих ситуациях жизни с их (ситуаций) объектами.

Этакая рассудительность, разумность и правильность, проявляемая везде и всегда…

Со стороны интегрального нейропрограммирования могу подкрепить эти не совсем конкретные рекомендации так называемой психотехнологией стандартов критериев оформленности. Согласно которой, по поводу любого объекта или ситуации, настойчиво вам предлагаемой или даже привлекшей ваше внимание, вы спокойно отвечаете на шесть адресованных вам и только вам вопросов.

1. Возможно ли это иметь?

2. Если да, то стоит ли это иметь?

3. Даст ли мне это то, что я действительно хочу?

4. Соответствует ли это принципу умеренности?

5. Не осложнит ли это мою повседневную жизнь?

6. Так стоит ли «овчинка выделки» (или «игра – свеч»…)?

Вот, собственно, и все. Конечно, было бы ну очень хорошо, если бы вы, в своей жизни, сразу стали ориентироваться на все эти три принципа счастливой жизни. Но здесь уж дело за вами…

P.S. А знаете, что является самым существенным моментом во всех вышеприведенных практиках? То, что они возвращают вас в великое «Здесь и Теперь», как бы извлекая вас из в общем-то бессмысленного «Там и Тогда» (как говорят мудрецы, вчера уже ушло, а завтра еще не пришло; так что все, что у тебя действительно есть, это настоящее…). То есть тишком, исподволь учит вас жить в настоящем. В так называемом моментном времени, в котором нет ни сожаления о прошлом, ни страхов по поводу будущего.

А так уж задумано, что в детстве мы так и живем: без всякого там ненужного вперед- и назадсмотрения (изрядно портящего планы Бога на нашу заповеданную жизнь). Потом же начинаем яростно планировать на будущее и учиться у прошлого, теряя великий дар медленного и почти бесконечного течения нашей жизни. А для его возвращения или обретения заново, нужно ну совсем немногое: всего-навсего Просветление…

P.P.S…. В очередной раз я вернулся из Москвы в ситуации полного и абсолютного изнеможения: вплоть до частых перебоев в деятельности сердца. «Виновата» была чудовищная нагрузка, которую я вынужден был взять на себя для того, чтобы вовремя закончить актуальные дела. Однако двухдневный семинар с последующими, без перерыва, ежедневными записями четырех (и четырехчасовых) оставшихся лекций для системы ДПО, а после еще и трех передач для YouTube просто уложили меня в постель. В коей я, однако, сильно мучился необходимостью скорейшего создания концепции, модели, а также модулей и методов нового своего семинара, посвященного работе с созависимостями: патологическими привязанностями к родителям; неэкологичным пристрастиям к определенным типам людей; а так же несчастных безответных любовей и прочему жутко неприятному.

Однако организм сказал «нет!», и я, воленс-ноленс, отправился в полный «никсен», одновременно обеспечив себе приличное «хюгге» и приемлемый «лагом». Результаты не заставили себя ждать. Уже в понедельник утром (а прилетел я в субботу) я проснулся с четким пониманием концепции семинара. Последующее уютное и умеренное безделье подарило мне осознание его (семинара) модели (утро вторника…); четкие представления о структуре необходимых модулей (утро среды); и полное описание состава оптимальных (но притом новых!) психотехнологий. То есть как бы сам собою родился потрясающий, не имеющий аналогов семинар экстра-класса! Из чего я сделал вывод, что безделье не мешает, а помогает творить. Если, конечно, вы к тому же еще и знаете ИНП, а значит умеете взаимодействовать с индивидуальным и коллективным бессознательным…опубликовано econet

Автор Сергей Ковалев

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