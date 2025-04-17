Ребенок, которому важно "достучаться"

Эти люди вырастают очень одинокими. Их никто не знает близко. Потому что они всегда показывают только какую-то часть себя. И никогда ни с кем не бывают откровенны, расслабленны и искренни. Возможно, они не знают что это такое.

Иногда в семье настолько не замечают мнение и потребности ребенка, что ему становится жизненно важно "достучаться". Обратить на себя внимание. Быть замеченным. Не формально замеченным. А именно по-настоящему. Услышанным, замеченным в своих чувствах и переживаниях.

Все родом из детства: люди, о которых можно пораниться

Бывает так, что обстановка в семье изначально предполагает, что ребенку надо вести себя особенным образом. Да в общем-то и быть особенным.

Малыш с ранних лет не может быть спонтанным и непосредственным. Он научается заботиться о маме очень очень рано. А может и о других членах семьи.

Ребенок вырастает с установкой, что интересы других всегда важнее его личных интересов.

Он рано понимает, что надо всегда ориентироваться на мнение других людей. Что хорошее отношение к себе надо зарабатывать: хорошими оценками, спасением мамы от всяких бед: пьяного папы, жестокой бабушки и т.д.

И он спасает. Он становится контейнером для слива маминой или папиной тревоги, ярости. Он становится переходным призом или судьёй в соревнованиях взрослых.

И при этом он всегда недостаточно хорош. Он всегда недотягивает. И он привыкает жить в таком токсическом стыде за себя.

Его базовая потребность быть увиденным, замеченным в своих желаниях никуда не девается.

Но! Он же и сам не знает какой он и что он хочет. Он привык отлично мимикрировать под потребности окружения. А значит быть увиденным по-настоящему ему не суждено.

Да и какие способы он выбирает чтобы достичь желаемого? Те которые ему известны: очень стараться соответствовать ожиданиям. Вызывать у окружающих восхищение.

Восхищение для таких людей оказывается суррогатом любви. Но они обычно об этом не подозревают.

Беда с восхищением вот в чём. Им нельзя насытиться. Потому что хочется то другого. Хочу быть увиденным в своей настоящести, а добиваюсь восхищения, предъявляя привычный отработанный образ.

И тогда остаюсь вечно голодным. Я не могу получить то что хочу, а суррогат абсолютно не питательный.

Эти люди вырастают очень одинокими. Их никто не знает близко. Потому что они всегда показывают только какую-то часть себя. И никогда ни с кем не бывают откровенны, расслабленны и искренни. Возможно, они не знают что это такое.

В их окружении не было искренности. Было жесткое требование соответствовать представлениям окружающих. И они, став взрослыми, обычно несут те же требования и жесткость в мир.

С ними рядом часто можно сильно пораниться. Поскольку выйдя из крайне токсичной среды, они не замечают собственных проявлений токсичности.

Рядом с ними всегда чувствуешь себя недостаточно хорошим, правильным и уместным. Обязательно не дотягиваешь. Обязательно тебе надо улучшиться.

Это то в чем эти люди живут с раннего детства. И потом уже и сами создают вокруг себя это поле неловкости, напряжения, холода и несоответствия.

В нас всех есть частичка, большая или маленькая, такого склада личности. И я очень хочу, чтобы мы и к себе и друг к другу в этом месте отнеслись с состраданием.опубликовано econet

Автор Наталья Терещенко

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