Рецепт полезного домашнего ежевичного лимонада

В жаркую погоду все мы обожаем выпить стакан прохладной газировки. Но подобный продукт не несёт абсолютно никакой пользы нашему организму, а скорее наоборот-только вредит. Ароматизаторы, огромное количество рафинированного сахара, усилители вкуса и красители-в это находится в лимонадах, которые стоят на полках в магазинах.
Как на счёт вкуснейшего домашнего лимонада, приготовленного своими руками? Рецепт не требует особых усилий и навыков, а только лишь пару минут времени. А польза, которую вы получите он напитка-невероятна.
Ежевика Ежевика содержит полный комплекс питательных и лекарственных веществ, среди которых сахароза, глюкоза, фруктоза (до 5%), лимонная, винная, яблочная, салициловая и другие органические кислоты, витамины группы В, С, Е, К, Р, РР, провитамин А, минеральные вещества (соли калия, меди и марганца), дубильные и ароматические соединения, пектиновые вещества, клетчатка и другие макро- и микроэлементы.
Так же в плодах ежевики присутствуют такие минеральные вещества как натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, никель, марганец, молибден, хром, барий, ванадий, кобальт, стронций, титан.Охладитесь этим летом с помощью потрясающего ежевичного лимонада с имбирным сиропом!
Ингредиенты:
Для приготовления имбирного сиропа
Чтобы сделать имбирный сироп, смешайте воду, имбирь и мед в средней кастрюле и доведите до кипения. Варите на медленном огне 10 минут. Выключите огонь, отставьте сироп и дайте ему остыть.
Тем временем взбейте ежевику с листьями мяты. Добавьте в смесь имбирный сироп и выжмите сок лимона, хорошо перемешайте. Процедите и разлейте по стаканам с кубиками льда. Залейте газированной водой. Украсьте листьями свежей мяты и ежевикой. Наслаждайтесь!
Готовьте с любовью! econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий