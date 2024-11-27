Родители и дети: взаимное отражение. Диагностика отношений

Метод незаконченных предложений дает возможность выявить нюансы детско-родительских сценариев, ролевые особенности и позиции родителей по отношению к детям, уровень взаимопонимания, особенности развития их отношений. Метод позволит увидеть степень доверия ребенка к родителям, близость контакта, кто из родителей выступает более значимой персоной для ребенка.

фото Jessica Drossin

На начальном этапе работы помимо сбора данных я часто использую проективные методы диагностики. Их иногда называют методиками замаскированного тестирования. Потому что, как правило, тестовые стимулы расплывчаты и неоднозначны, а результаты не явны для клиента. Для психолога же это хороший способ обнаружить завуалированные, скрытые и часто неосознаваемые стороны проблемы.

Работа с родителями и детьми: метод незаконченных предложений

Хочу поделиться такой методикой, которую использую в работе с родителями и детьми (подростками) для выявления более полной картины их отношений именно на начальном этапе работы с семьей.

Метод Незаконченных предложений

Метод применяется в психологической практике давно. Существует множество его вариантов.

Я хочу рассказать о детско-родительском варианте.

Что дает мне эта методика? Она на начальном этапе работы с семьей позволяет выявить некоторые нюансы детско-родительских сценариев, роли и позиции родителей по отношению к детям, взаимопонимание, механизмы формирования их взаимоотношений. Мне легче сориентироваться в дальнейшем направлении работы, есть возможность увидеть проблемные, острые моменты в отношениях. Методика показывает гармоничность или дисгармонию в отношениях детей и родителей, часто позволяет увидеть их идеальные ожидания и реальные требования, причины трудностей во взаимоотношениях родителей с подростком, когда он стремится к сепарации.

фото Gemmy Woud-Binnendijk

Работа с подростком, ребенком по данной методике позволяет увидеть степень доверия родителям, насколько близко установлен контакт, с кем из родителей, кто из них является более значимой фигурой для ребенка, вовлечен ли ребенок в родительский конфликт, если таковой имеется. Возможные страхи и опасения проявляются в ответах как родителей, так и детей.

Сравнительный бланк использую для анализа взаимного отражения подростков (детей) и родителей в глазах друг друга, для того, чтобы сопоставить и соотнести мнения детей и родителей друг о друге. Анализ результатов помогает выявить, характеризуются эти отношения отчужденностью и закрытостью или эмоциональной теплотой. В «благополучных» семьях методика позволяет увидеть в отношениях взаимопринятие, взаимопонимание. В семьях, где отношения в кризисном состоянии, часто выявляется взаимное неприятие, примитивная оценка друг друга, отсутствие любви или амбивалентность в восприятии друг друга. Например, подросток говорит о матери как о заботливой, мягкой, выражает стремление помочь, беспокоится о ее здоровье. Мать же, напротив, может характеризовать сына ( дочь) равнодушным, черствым, ленивым, эгоистичным.

Надо понимать, что данная методика не является тестом с окончательными результатами. Это материал для анализа, для размышления психолога, способный помочь выстроить дальнейшую работу с семьей.

Процедура использования

Родителям или одному из них предлагаю заполнить бланк – закончить предложения. Детям (подросткам) предлагаю аналогичные предложения. С детьми младше 13 лет работаю устно, с более младшими предложения использую выборочно. Важно понимать, какие шкалы необходимы и значимы для исследования в конкретной семейной ситуации.

Если сразу ответа у ребенка не находится, то я продолжаю. А в конце возвращаюсь к пропущенным пунктам уже с колодой метафорических ассоциативных карт. Как правило, ответ находится.

Описание методики

Методика представляет собой бланки с незаконченными предложениями. Предложения разделены на 11 групп (шкал), отражающих отношение родителей и детей друг к другу, их влияние друг на друга, взаимоотражение.

Для каждой группы предложений выводится характеристика, определяющая данную систему отношений как положительную, отрицательную или безразличную.

Сочетание этих позиций показывает представление родителей о своих детях и представление детей о своих родителях, выявляет трудности и проблемы в отношениях.

Проводится контент-анализ или содержательный анализ ответов, на усмотрение психолога.

Ниже я привожу сами бланки с предложениями, бланк распределения предложений по шкалам и сравнительный бланк.

Предложения для детей и подростков

1. Когда я думаю о своем(ей) папе (маме), то….

2. По сравнению с другими родителями мой (моя) папа (мама)….

3. Я люблю, когда папа (мама)….

4. Я хотел(а) бы, чтобы он (она)….

5. Меня беспокоит то, что. он (она)….

6. Мне бы хотелось, чтобы (папа) мама уделял (а) внимание….

7. Я очень раздражаюсь, когда…

8. Когда я рос(ла), мой(я) папа (мама)…

9. Мою маму (папу) постоянно интересует…

10. Мне приятно, когда мы с мамой (папой)…

11. Скорее всего я….

12. Когда я с мамой (папой) бываем среди других родителей ребят…

13. Мне нравится в маме (папе)…

14. Я всегда мечтаю о том, что….

15. Я боюсь, что….

16. Хотелось бы, чтобы он (она) перестала…

17. Мне не нравится в нем(й)…

18. Когда он(а) был(а)...

19. Мой(я) папа (мама) любит, когда...

20. Мой(я) папа (мама) и я…

21. Я всегда замечал…

22. Самое главное в характере моего(ей) папы (мамы)…

23. Мой(я) папа (мама)…

24. Я был бы рад, если бы папа (мама)…

25. Мне бы не хотелось, чтобы папа (мама)…

26. Мой(я) папа (мама) достаточно…

27. Думаю, что ему (ей) мешает…

28. Самое трудное, что пережил(а) мой(я) папа (мама)…

29. Он (она) предпочитает…

30. Наши отношения с мамой (папой)…

Предложения для родителей

1. Когда я думаю о своем сыне (дочери), то….

2. По сравнению с другими подростками его (ее) возраста мой сын (дочь)….

3. Я люблю, когда мой сын (моя дочь)…

4. Я хочу, чтобы, мой сын (моя дочь)…

5. Меня беспокоит в нем (в ней)….

6. Мне хотелось бы, чтобы мой сын (моя дочь) больше внимания уделял (а)….

7. Я сильно раздражаюсь, когда…

8. Мой сын (моя дочь), когда рос(ла)…

9. Моего сына (дочь) интересует…

10. Мне приятно, когда мы с моим сыном (дочерью)…

11. Скорее всего, он (она)….

12. Когда мы с ним (с ней) бываем среди его (ее) сверстников….

13. Мне нравится в моем сыне (дочери)….

14. Я всегда мечтаю о том, что мой сын (моя дочь)…

15. Я боюсь, что…

16. Хотелось бы, чтобы он (она) перестал(а)….

17. Мне не нравится…

18. Когда он (она) был(а) маленьким….

19. Мой сын (моя дочь) любит….

20. Мой сын (моя дочь) и я….

21. Я всегда замечал(а), что он (она)….

22. Самое главное в характере моего сына (моей дочери)….

23. Мой сын (моя дочь) силен (сильна)….

24. Я был(а) бы рад(а), если бы….

25. Мне бы хотелось, чтобы….

26. Мой сын (моя дочь) достаточно способен (способна), чтобы….

27. Думаю, ему (ей) мешает….

28. Самое трудное, что пережил(а) мой сын (моя дочь)…

29. Он (она) предпочитает….

30. Наши отношения с сыном (дочерью)….

Распределение стимульного материала по шкалам

Название Шкалы Номера предложений 1. «Открытая» шкала 1, 11, 21 2. Сравнительная оценка ребенка (родителя) 2, 12 3. Значимые характеристики ребенка (родителя) 22, 23 4. Позитивные особенности ребенка (родителя) 3, 13 5. Идеальные ожидания 4, 14, 24, 26 6. Возможные страхи, опасения 5, 15, 25 7. Реальные требования 6, 16 8. Причины трудностей 7, 17, 27 9. Анамнестические данные 8, 18, 28 10. Интересы, предпочтения ребенка (родителя) 9, 19, 29 11. Взаимодействия 10, 20, 30

Сравнительный бланк

Шкалы Родители о подростке

(ребенке) Ребенок о родителях Сходство в восприятии друг друга Различие в восприятии друг друга 1. «Открытая» шкала 2. Сравнительная оценка ребенка (родителя) 3. Значимые характеристики ребенка (родителя) 4. Позитивные особенности ребенка (родителя) 5. Идеальные ожидания 6. Возможные страхи, опасения 7. Реальные требования 8. Причины трудностей 9. Анамнестические данные 10. Интересы, предпочтения ребенка (родителя) 11. Взаимодействия

Взаимоотношения можно формировать, их можно изменять. Своей задачей на начальном этапе работы с детско-родительскими отношениями вижу, помимо установления доверительного контакта с родителями и детьми, выявление конкретных трудностей их восприятия друг друга и взаимоотношений.опубликовано econet

Автор Оксана Алимова

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