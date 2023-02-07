Родительская манипуляция чувством вины

Многие испытывали чувство вины перед своими родителями, особенно перед матерями. Например, если мама хотела побыть подольше у вас в гостях, но партнер был против, или когда она заболела, а вы не смогли приехать из-за работы.

В таких ситуациях испытывать чувство вины по отношению к матери совершенно нормально, ведь она столько сделала для вас и безумно вас любит. Это чувство закладывается еще с малых лет, а многие мамы очень умело манипулируют им на протяжении всей жизни собственных детей. Детское чувство вины базируется на двух составляющих – любви и страхе быть наказанным. Когда малыш чувствует себя виноватым, он подчиняется матери, не желая ее обидеть и при этом он боится наказания (от матери или кого-либо другого, к примеру, он боится, что из-за плохого поведения он не получит подарка от Дедушки Мороза).

Как матери манипулируют своими детьми

Некоторые матери очень ловко манипулируют своими детьми, вызывая у них чувство вины. Делают это они разными способами:

1. Имитируют обиду.

Мамы могут намерено делать вид, будто обиделись, лишь бы дети стали послушными и выполняли все указания. А дети чувство вины переносят очень тяжело, и им искренне не хочется обижать маму.

2. Возлагают слишком много ответственности на детские плечи.

Некоторые мамы ставят перед детьми слишком много непосильных для них задач. К примеру, особенно печальна ситуация, когда мама говорит своему трехлетнему ребенку, что он стал причиной ее недосыпания и плохого внешнего вида, поскольку она слишком много времени уделяет малышу.

Иногда такие запросы подаются очень завуалированно, например: «

Сколько можно пачкаться? Я устала стирать твои вещи, у меня уже руки как у старухи!»

После таких слов у ребенка неизбежно возникнет чувство вины за то, что маме настолько тяжело. Особенно болезненно звучат для детей фразы, когда мамы обвиняют их в уходе отцов («Не вел бы себя так, папа бы никуда не ушел!», «Я тебя предупреждала, что не нужно было расстраивать папу!»). Все дети верят в чудеса и все воспринимают буквально, они правда считают, что плохие взаимоотношения между родителями – это их вина.

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3. Стыдят.

Никогда не стоит своих детей ни с кем сравнивать, особенно в контексте: «Посмотри, как эта девочка хорошо себя ведет, не то, что ты!». Также не стоит слишком идеализировать своих детей, рассуждая, что лучше их не может быть никого, поскольку это также может вызывать чувство вины – если у ребенка что-то не получится, он будет считать себя не самым лучшим, а виноватым.

4. Играют роль жертвы.

Для детей особенно острыми являются такие фразы, как «Я всю жизнь тебе отдала!», «Я всегда во всем себе отказывала ради тебя!». Это мина медленного действия, поскольку ребенок никогда не сможет окупить материнские труды и останется в долгу на всю жизнь, а матерям, произносящим такие фразы, всегда будет мало, и они без зазрения совести будут требовать повышенного внимания к своей персоне, не учитывая, что дети имеют право на личное пространство.

5. Возлагают большие надежды.

Очень распространенной ситуацией является, когда мать изо всех сил пытается сделать из ребенка того человека, каким не удалось стать ей самой. К примеру, мама может настаивать на занятиях музыкой, даже если ребенку это не нравится, поясняя, что это единственно верный путь его развития. Таким образом, мать формирует в голове ребенка собственные желания, а малыш при этом никогда не научиться следовать зову своего сердца, ведь его голова полна чужих мыслей. Когда такой ребенок вырастет, он будет винить себя за то, что пытается реализоваться в нелюбимой профессии. Или же повзрослевший ребенок, не имея реального рвения к музыке, будет прикладывать максимум усилий, чтобы добиться успеха в этом направлении только для того, чтобы не огорчать свою мать.

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Вызывать у детей чувство вины нельзя, это чревато тяжелыми последствиями:

ребенок никогда не сможет сделать собственный выбор;

его мнение будет зависеть от окружающих;

он будет во всем себя винить.

Такие люди будут всегда подстраиваться под окружение, они не смогут стать свободными и по-настоящему счастливыми. Разве такого будущего вы желаете собственным детям, когда вините их? Думаем, что нет. опубликовано econet

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