Родительские "диагнозы"

Любить ребенка – это значит – научить его в любой ситуации, при любом неуспехе или неудаче видеть перспективу, верить в себя, искать и находить выход из любой ситуации.

Дети принимают всерьез всё, что мы говорим, они нам верят. Мы для них – значимые люди. Поэтому наше мнение, оценка, которым они верят, как безусловной правде о них, звучит для них иногда как приговор. Особенно, если мы говорим им это часто, указывая им на какие-то их качества или неумение. Они нам, действительно, верят. И считают наше мнение о них – конечным, как диагноз, который мы им ставим. И начинают верить в это сами.

Как помочь ребёнку верить в свои силы?

Одна мама говорила мне печальным голосом, обреченно:

– Стихи запоминает плохо. Памяти совсем нет!

Как легко и бездумно мы, родители, часто ставим свои диагнозы, обрекая ребенка именно на подтверждение этого диагноза.

– Оттого, что вы говорите это своему ребенку, он не станет лучше запоминать, – каждый раз приходилось мне объяснять маме. – Наоборот, благодаря вам он уже знает, что плохо запоминает, что памяти у него нет… Он принимает это как конечный вывод о нем…

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Мы сами лишаем наших детей возможностей роста, раскрытия каких-то способностей, ставя такие "диагнозы". Я помню, как удивлялась каждый раз, видя рисунки внука – долгое время он рисовал настоящие "каляки-маляки", какие рисуют малыши, а не дети его возраста.

Его ровесники в детском саду рисовали уже развернутые картины, показывая даже перспективу, масштаб, отражая мимику лиц. Он же рисовал человечков по принципу – точка, точка, два кружочка, ротик, носик, огуречик…

Я понимала: какие-то мозговые структуры еще не сформированы, поэтому он так примитивно и "неправильно" для его возраста рисует. И никто из нас, взрослых, не говорил: "не умеешь ты рисовать"… Прошло время, и как-то незаметно для всех нас – ребенок вдруг стал рисовать, стал передавать и перспективу, и масштаб, и выражения лиц. Просто – никто не поставил ему "окончательный" диагноз, лишив его перспективы уметь рисовать.

Сколько раз, предлагая взрослым людям нарисовать что-то, нужное в процессе каких-то упражнений во время тренинга, я слышала: "Я не умею рисовать!", "Откуда ты это знаешь? – спрашивала я, – Кто тебе это сказал? Ты просто начни – и ты "не сможешь не уметь"! Не умеют только те, кто знает, что не умеет и уже не пробует…" И, действительно, иногда в течение нескольких дней тренинга люди начинают рисовать! Потому что просто отменяют "диагноз", поставленный им в детстве.

Часто именно наши родительские "диагнозы" приводят к более тяжелым последствиям, чем умение или неумение что-то делать. Наши мнения и оценки иногда приводят детей к тревожности, к неверию в себя, к опусканию рук, к обреченности. Даже наше невинное казалось бы: "Ну и что ты натворил? Что ты сделал, я тебя спрашиваю!" сказанное трагичным голосом по поводу не такого уж значимого поступка ребенка, вызывает у него ощущение, что произошло что-то страшное.

Иногда, опять же, даже не желая этого, мы вызываем в ребенке ощущение непоправимости случившегося, обреченности оттого, что он натворил что-то, что уже никак нельзя изменить.

Я слышала рассказы многих взрослых людей о том, как "преследуют" их и во взрослой жизни такие вот "приговоры" родителей.

Как мамино замечание, повторенное много раз в детстве: "Господи! Ну что это за наказание такое!" – долгие годы вызывало в человеке чувство вины, неуверенности в себе, даже боязнь строить серьезные отношения с партнером. Действительно – кому нужно "такое наказание"! Зачем собой – таким – портить людям жизнь?

Как мамино "пророчество": "Ничего путного из тебя не получится!", повторяемое за детские шалости и непослушание – преследовало человека всю жизнь.

И в ситуации любой неудачи, такой естественной для любого человека, проживающего свою жизнь, эти слова всплывали в голове как приговор – говорила же мама, ничего путного из меня не получится… Как "пророчество": "По такому хулигану, как ты, тюрьма плачет!" – сбывалось в самом реальном смысле – рано или поздно человек попадал в тюрьму. (И сколько их, попавших в тюрьмы, в детстве были запрограммированы родителями, поставившими своим детям такой страшный "диагноз"!)

Осознавая наши пророческие, "творческие" способности, мы должны понять – ребенок не должен узнавать от нас, родителей, о таких вот бесперспективных сценариях его жизни! Любить ребенка – это значит – научить его в любой ситуации, при любом неуспехе или неудаче видеть перспективу, верить в себя, искать и находить выход из любой ситуации. Согласитесь, вы, как взрослый человек, живущий взрослой жизнью, знаете, насколько это важно. Как важно не опускать руки в любой ситуации. Как важно верить в то, что все обязательно будет хорошо… Но для этого – нам нужно дать возможность ребенку увидеть выход, научить верить в себя и свои силы, не унывать, не опускать руки. В то, что любую ошибку можно исправить.

Нам нужно помочь ребёнку осознать, что все может измениться, что у него есть силы исправить ошибку, стать лучше, сильнее. Ведь мы, взрослые, знаем, что все меняется, что все "не конечно". Именно этим знанием нам и нужно делиться с ребёнком. Об этом нам им нужно рассказать. И никто кроме нас не расскажет нашим детям, что у них есть возможность остаться хорошими даже после плохих поступков. Может быть, это одно из самых важных представлений, которые мы должны сформировать у наших детей, которые действительно поддержат их в жизни. За которые они будут нам по-настоящему благодарны.

А для этого – нужно опять же, помочь ребенку осознать причину своих поступков – так легче будет понять, как изменить ситуацию, где найти выход. А для этого, опять же, нам нужно развивать в себе понимание причин поступков ребёнка. Развивать позитивный взгляд на ребёнка. Осознанно относиться к тому, что мы ему говорим.

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Вот в этих объяснениях и вере в хорошего ребенка, у которого, даже если он совершит плохой поступок, остается перспектива исправиться и остаться хорошим человеком – и есть настоящее выражение любви! Ребенок кусается – надо сказать ему, что он скоро вырастет и перестанет кусаться. Что все маленькие дети кусаются, но потом все перестают. Ребенок взял чужую вещь – потому что еще мал и не может противиться своим желаниям. Но он обязательно вырастет и узнает, что у каждого человека есть свои вещи и их брать можно, только спросив, разрешит ли этот человек взять принадлежащую ему вещь. И он обязательно научится этому и вырастет честным человеком.

Ребенок подрался? Так отстаивал себя. Но со временем он поймет, что отстаивать себя можно не только дракой. Он научится договариваться, он научится выбирать себе друзей, с которыми не придется драться. Ребенок нагрубил взрослым, но он обязательно научится вести себя так, чтобы не обижать других людей, чтобы не срывать на них свое настроение. Все это приходит с возрастом. Вы помогаете ему через любовь, Вашими объяснениями, верой в него, пониманием его, принятием его.

Вот почему, опять же, нам, взрослым, – так важно помнить себя маленькими. Нам нужно сказать нашим детям, что мы понимаем их, потому что сами в детстве иногда брали чужое или обманывали, дрались или получали двойки. Но из нас выросли хорошие, нормальные люди.

Мы для наших детей должны быть образцами перспективы в жизни. Вот почему нам нужно помнить свое детство и говорить с нашими детьми о своем детстве. О своих переживаниях, которые прошли со временем. О своей робости, которая прошла со временем. О своих ссорах со сверстниками, с которыми вы потом помирились. Всегда есть место переменам к лучшему!"опубликовано econet

Отрывок из книги "Воспитание по-новому"

Автор Маруся Светлова

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