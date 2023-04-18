Родительские запреты: "Не расти!"

Дети вырастают быстро. Они становятся самостоятельными, независимыми. Но не всем родителям это по душе. Потому что на первый план выходит эгоизм матери или отца. Пусть ребенок остается зависимым, послушным, будет всегда рядом. Зачем ему своя жизнь, когда нужно заботиться о матери?

Родительский запрет: "Не расти!" выгоден родителям, которые не хотят отпускать детей от себя. "Если мой ребёнок вырастет, отделится от меня, то я для него не стану значимой. Он сам будет принимать решения. Он будет делать то, что захочет не посоветовавшись со мной. Он займётся своей личной жизнью, а не моей. С кем я буду разговаривать? Для кого я буду готовить еду, чтобы быть любимой? Кто будет обо мне заботиться?" - думает женщина-мать и делает всё, чтобы её ребёнок был от неё зависим, оставался маленьким.

Как мы стремимся продлить свое родительство

- Я его растила, растила, а потом должна буду отдать какой-то девушке? - негодует мама, глядя на подрастающего сына.

- Я не согласна с тем, что моя дочь будет всё своё внимание уделять семье и работе, а кто тогда позаботится обо мне?

А как этого избежать?

Продлить своё родительство!

А как продлить родительство?

Не позволить ребёнку повзрослеть, то есть не научить его житейским премудростям: справляться с трудностями, обслуживать себя, принимать решения и отвечать за них. Стать самостоятельным и вылететь из родительского гнезда. Обрекая взрослого сына или дочь на одиночество.

И тогда мамы говорят своим детям:

- Не торопись взрослеть. Ещё успеешь настрадаться и наплакаться!

- Я в твоём возрасте об этом ещё не рассуждала, не помышляла, этого ещё не делала, а родителей слушала, да что говорят выполняла.

- Ты ещё мал, чтобы вникать в это.

- Твоё время ещё не пришло, чтобы задумываться об этом.

- Детство - самое счастливое время! Цени то, что ты сейчас со мной.

- Ты ещё мала, чтобы в зеркало себя рассматривать, да любоваться.

- Не стремись быть взрослой или взрослым.

- Я в твоём возрасте ещё в куклы играла, а не на мальчиков глазела.

Любой из родительских запретов влияет на качество жизни. Ограничивает жизнь и мешает построить счастливые отношения, жить в достатке и с достоинством.

Нет смысла обижаться на родителей.

А есть смысл сказать себе:

- Мама и папа, перед вами я всегда маленький или маленькая, но взрослая или взрослый.

- Я разрешаю себе повзрослеть на все 100%.

- Я разрешаю себе жить взрослой жизнью. Для меня это хорошо.опубликовано econet

Автор Василакий Ирина

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