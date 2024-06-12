Розацеа: Психосоматический аспект

Издавна медиками отмечено, что люди с розацеа имеют проблемы психологического характера. Однако поскольку нет никаких научных данных о связи розацеа с определенными расстройствами психики, то считается, что заболевание скорее можно отнести к категории соматопсихических нарушений

Розацеа (розовые угри) - не до конца изученное кожное заболевание неинфекционной природы с сосудистым компонентом. Особенность заболевания заключается в том, что его локализация характерна исключительно для зоны лица в виде стойкого покраснения (гиперемии), образования сосудистых звездочек (купероз) и гнойничковых высыпаний. При запущенных формах розацеа становится необратимым косметическим дефектом, который доставляет обладателю, а в большинстве случаев обладательницам, массу дискомфорта и неприятных переживаний.

Психосоматические причины розацеи

В медицине до сих пор нет достоверной информации о точных причинах возникновения розацеа. У людей, страдающих этим недугом, происходит расширение поверхностных сосудов кожи лица как ответная реакция на воздействие неких раздражителей, которые удивительным образом не вызывают таких же последствий у здоровых людей. К примеру, предполагается, что раздражителями могут выступать пища (пряности, цитрусовые), алкоголь, никотин. Они раздражают слизистую желудка, и якобы в результате происходит расширение сосудов, в том числе поверхностных сосудов лица.

Действительно, одно из звеньев вегетативной системы, задействованное при розацеа, это нервные волокна, идущие в составе тройничного нерва, которые непосредственно контактируют с сосудами кожи и "отдают им команду" сужаться или расширяться. При данном заболевании сосуды значительно расширяются и с большим трудом сокращаются.

Патофизиологический механизм этого процесса детально еще не изучен, но известно, что помимо действия температур, большое влияние оказывают нейромедиаторы (ацетилхолин, гистамин, брадикинин), которые выделяясь в организме в ответ на определенный стимул, вызывают стойкое расширение сосудов. При этом чем больше выделяется этих нейромедиаторов, тем более стойким будет спастическое расширение сосудов.

Лечение, как правило малоэффективно, многие жалуются на то, что полное обследование не выявило ни бактериальной, ни вирусной инфекции, ни аллергической реакции, и применение лечебных средств помогает незначительно и непродолжительное время, либо вовсе не дает никакого эффекта. При этом многие отрицают нарушение диеты, прием алкоголя и никотина.

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Издавна медиками отмечено, что люди с розацеа имеют проблемы психологического характера. Однако поскольку нет никаких научных данных о связи розацеа с определенными расстройствами психики, то считается, что заболевание скорее можно отнести к категории соматопсихических нарушений. Ведь совершенно справедливо, что внешний вид воспаленной, покрасневшей кожи с отеками может вызывать у ее обладателя подавленное состояние.

В моей практике было несколько случаев, когда подобные кожные проявления возникали у тех, кто имел в своей жизни истории, которые хотелось забыть и никогда не вспоминать. Чувство стыда, вытесняемое в глубины бессознательного, напоминает о себе покраснением кожи - в точности таким же, каким оно бывает в момент острого переживания стыда.

Стыд связан с ожиданием нелестной оценки окружающими, да что там, он связан с ожиданием осуждения, отвращения и презрения со стороны других людей. Стыдящийся чувствует себя как будто обнаженным для взгляда других, которые находят в нем нечто недостойное, ничтожное, отвратительное - он как будто изобличает себя, свои действия, глядя на себя глазами других людей.

Жгучее чувство стыда за собственные поступки, проступки, ощущение этой обнаженности, "прозрачности" перед воображаемыми другими, нуждаются в подавлении и вытеснении из сферы сознания с целью устранения конфликта "хочу - нельзя", чтобы была возможность сохранить себя и как-то жить дальше, если нет сил простить себя и пересмотреть бичующие установки.

А дальше нередко утилизация чувства стыда происходит как бегство в сторону гордыни и собственной значимости и исключительности, либо как уход в зону самообесценивания и самобичевания - и в том, и другом случае возникают уход от контакта, бегство от отношений и внешне формируется позиция "Я сам себя оцениваю".

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Таким образом формируется невроз, и симптомом выступает красное лицо, требующее колоссальных усилий, чтобы регулярно приводить его в порядок и не озадачиваться разрешением дилеммы «Тварь я дрожащая или право имею?»

На уровне сознания обладатель розацеа может объяснять позицию избегания контактов тем, что его внешность имеет дефект и недостаточно хороша, чтобы нравиться другим.

Статья является а) констатацией обнаруженных феноменов в работе с пациентами с первичными запросами, как правило, не имеющими отношения к дефектам внешности, б) размышлениями о психосоматической природе розацеа; в) приглашением к обсуждению темы, особенно тех, кто страдает этим заболеванием и может поделиться своим мнением.опубликовано econet

Автор Анжелика Стражкова

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