Сам себе родитель...

Психолог Геннадий Малейчук о феномене Внутреннего родителя и стратегии работы с ним.

«Каждый поступает с собой так,

как поступали когда-то с ним».

Сейчас много пишут о «внутреннем ребенке». И это, безусловно, важная тема. Писал об этом феномене и я. А также я регулярно работаю с этим Эго-состоянием у своих клиентов. Именно опыт моей работы привел меня к одному терапевтическому открытию, а именно: проработка и трансформация состояния клиента «Внутренний ребенок» происходит интенсивнее, когда в терапии параллельно работаешь с его состоянием «Внутренний родитель».

Внутренний родитель

Как появляется эго-состояние Внутренний родитель?

Как проявляется Внутренний родитель?

Какой он, этот «плохой» внутренний родитель?

Терапевтические стратегии при работе с Внутренним родителем

Как появляется эго-состояние Внутренний родитель?

Состояние «Внутренний родитель» так же, как и состояние «Внутренний ребенок», является результатом жизненного опыта ребенка, и в большей степени опыта его отношений с родителями.

В терапии можно довольно легко восстановить специфику этого опыта даже не прибегая к сбору анамнеза. Этот опыт будет отчетливо «проступать» «здесь и сейчас» в реальных отношениях, которые клиент строит с миром, с собой, с другими людьми. Не исключением будет и терапевт. По характеру контакта, который будет строить клиент с терапевтом, несложно реконструировать опыт его ранних отношений со значимыми для него людьми.

Высказанная мною мысль отнюдь не претендует на новизну, это классика психоанализа. В свое время ее прекрасно выразил Джон Боулби, утверждавший следующее: «Кaждый из нac cклoнeн пocтyпaть c дpyгими тaк, кaк paнee пocтyпaли c ним».

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Однако, пойдем дальше. Слова Джoна Бoyлби «Кaждый из нac cклoнeн пocтyпaть c дpyгими тaк, кaк paнee пocтyпaли c ним» можно перефразировать следующим образом: «Каждый поступает с собой так, как ранее поступали с ним». А это уже идеи теории объектных отношений. Именно в рамках этой теорий были «обнаружены» такие феномены, как внутренние объекты, которые потом массово «размножились»: внутренний ребенок, внутренний родитель, внутренний взрослый, внутренняя старуха, внутренний садист, внутренний трус и пр.

Итак, Внутренний родитель – эго состояние, возникшее в результате реального опыта с реальными родительскими фигурами. В результате этого опыта реальные родительские фигуры оказались интроецированы и ассимилированы (проглочены и присвоены) в Я и стали частью этого Я, активно влияющей на все проявления человека.

Как проявляется Внутренний родитель?

Функции Внутреннего родителя разнообразны. Они такие же, как и функции реального родителя: поддержка, оценка, контроль. Единственным отличием является то, что в этом случае добавляется частица – «само» - самоподдержка, самооценка, самоконтроль. И это нормально. Взрослый, здоровый человек способен к различного рода само-влиянию и само-воздействию на себя. В речи это проявляется присутствием возвратных местоимений – сам себя.

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При всем индивидуальном разнообразии этой инстанции, если сильно упрощать, то можно сказать, что Внутренний родитель может быть дисфункциональный и гармонично функционирующий (далее по тексту плохой и хороший. В терапии приходится встречаться с клиентами с «плохим внутренним родителем», являющимся причиной их многочисленных психологических проблем.

Работая с клиентами с этой частью их Я, я прошу их дать название этой части. Чаще всего звучат следующие определения: Внутренний Контролер, Строгий Учитель, Жестокий Тиран, Внутренний Жандарм. Это примеры плохого внутреннего родителя.

Какой он, этот «плохой» внутренний родитель?

Психологический портрет человека с плохим Внутренним Родителем:

Такие люди неспособны к самоподдержке, позитивной самооценке, самозащите в силу ущербности, одногранности их образа родителя. По этой причине они постоянно ищут удовлетворение этих потребностей в других людях;

Они склонны ругать себя, обесценивать, контролировать, обвинять;

Они очень требовательны к себе;

У них хорошо развита рефлексивность (самоанализ), внутренний критик;

У них часто возникают психосоматические симптомы и заболевания;

Они легко образуют родительский перенос в терапии.

В отношении значимых фигур, возникающих на их жизненном пути, они моментально образуют перенос. В него автоматически попадают все, кто вписывается в этот родительский образ. Говорить в этом случае о реальном контакте с таким Другим не приходится. Здесь идет взаимодействие не с реальным человеком, а с его образом. На такого человека мгновенно до опыта навешивается целый ряд качеств, ожиданий.

Плохой Внутренний родитель – одногранный. Он включает в себя лишь ограничивающие, контролирующие, функции. В круг его привычных действий входят следующие: поругать, покритиковать, постыдить, обвинить, упрекнуть…

Вторая грань - разрешающая - здесь «не активирована». Такие важные для человека функции, как поддержка, защита, похвала, сочувствие, жаление, подбадривание, успокоение не предусмотрены.

Плохой внутренний родитель автоматически воспроизводит негативное отношение к своему Я. Хочется восхищения, одобрения, поддержки, но получить это невозможно.

Попросить, а тем более потребовать нельзя. Активизируются автоматические установки прежнего опыта:

Я и так создаю много проблем, надо терпеть;

Боюсь показаться плохим, не компетентным;

Боюсь разочаровать, не оправдать ожидания.

Зато контроля, негативных оценок, ограничений с избытком. И все это с частицей «само», что печальнее всего. От реального плохого родителя можно убежать, как-то попробовать защититься, спрятаться, обмануть…

От внутреннего плохого родителя не сбежать, не спрятаться, его не обманешь… Он всегда с тобой. Это как все время жить с включенной видеокамерой.

Такой способ отношения к себе может привести к достижениям в жизни, но точно не к радости.

Неудивительно, что при таком Внутреннем родителе Внутреннему ребенку живется неуютно.

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Терапевтические стратегии при работе с Внутренним родителем.

Намечу очень схематично основные стратегии работы.

Основной терапевтической задачей при работе с Внутренним родителем является его реконструкция и гармонизация. Это происходит через восстановление в содержании Внутреннего родителя неактивированной грани – хорошего Внутреннего родителя с его функциями само-поддержки, само-принятия, позитивной само-оценки.

В терапии параллельно идет работа по двум направлениям: работа на границе контакта и работа с внутренней феноменологией.

Работа на границе контакта.

Здесь мы придерживаемся следующей идеи: терапевт в процессе работы становится для клиента тем хорошим родителем, которого ему не хватало в его детском опыте. В созданной им терапевтической ситуации находят место безоценочное принятие, поддержка, безопасность, сочувствие, возможность на кого-то опереться – те родительские функции, которые были в дефиците в его детско-родительских отношениях. Благодаря этому клиент достраивает недостающие грани внутреннего образа родителя, реконструируя своего Внутреннего родителя в сторону большей целостности. Осуществив в процессе терапии такую работу, клиент в будущем обретает большую устойчивость в способности поддерживать себя самостоятельно.

Работа с внутренней феноменологией клиента.

В рамках этой стратегии можно выделить ряд этапов:

1. Обнаружение и знакомство со своим Внутренним родителем.

Какой он? Как его можно назвать? Как он проявляется? Когда он проявляется? Каковы его проявления в отношении Внутреннего ребенка?

На этом этапе можно использовать разные средства обозначения и проявления этой внутренней инстанции – составлять психологические портреты своего Внутреннего родителя, рисовать его, лепить, проигрывать… Важно, чтобы тоже самое до этого уже было проделано с состоянием Внутренний ребенок.

2. Налаживание контакта между Внутренним родителем и Внутренним ребенком.

На этом этапе мы пытаемся осуществить диалог между этими состояниями Я. Для этого подойдут техники «пустого стула», «разговор двух субличностей», переписка. Главная задача этого этапа – организовать встречу Внутреннего взрослого и Внутреннего ребенка с возможностью услышать друг друга.

3. Получение опыта заботы о своем Внутреннем ребенке.

Если на предыдущем этапе удалось встретиться и услышать своего Внутреннего ребенка, то можно пробовать различные способы удовлетворения его потребностей, которыми, как правило, будут потребности в безусловном принятии и поддержке. Для этого важно осознавать и останавливать привычные автоматические способы включения «плохого внутреннего родителя» и в этих паузах пробовать включать «хорошего внутреннего родителя» с его новым отношением к своим собственным действиям, поступкам, поведению. Совместно с психологом можно разработать программу реализации такого нового отношения к своему Внутреннему ребенку. Если есть реальные дети, то появляется прекрасная возможность попробовать опыт позитивного отношения первоначально на них. А в последующем перенести его и на себя.

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Выделенные выше две терапевтические стратегии работы осуществляются параллельно. Точнее, первая стратегия является фундаментом, на котором выстраивается вторая – это тот «бульон, в котором готовится новое блюдо». Создание терапевтических отношений с высоким уровнем поддержки и принятия является необходимым условием для экспериментирования клиента и получения им нового опыта.

Я описал лишь один тип «плохого внутреннего родителя» - чрезмерно контролирующего, безусловно не принимающего. И это еще не самый худший вариант. Более сложной является ситуация использования, отвержения и игнорирования. В этом случае в отношении к своему я осуществляются еще более разрушительные стратегии.

Любите себя!опубликовано econet.ru.

Автор Геннадий Малейчук

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