Самое ценное женское качество

Она умеет осознавать свои чувства, при необходимости их трансформировать, подумает прежде чем сказать и да, безусловно, она выскажет, что ей не нравится, только в корректной и уважительной форме, а не надрываясь от крика.

Порой глядя на некоторых женщин, восхищаешься их отношением, поведением, мыслями, и думаешь, сколько же в них мудрости. Красота постепенно уходит/меняется, многие навыки теряют былую актуальность, но за то женская мудрость всегда остаётся одним из важнейших, притягательных женских качеств. Сегодня хочу рассказать, как это довольно сложное понятие, на мой взгляд проявляется в жизни.

Женская мудрость

Осознание и контроль над своими эмоциями. Женщина обладающая таким бесценным качеством, как мудрость, не позволит себе из-за кричать, оскорблять окружающих. Она умеет осознавать свои чувства, при необходимости их трансформировать, подумает прежде чем сказать и да, безусловно, она выскажет, что ей не нравится, только в корректной и уважительной форме, а не надрываясь от крика, размахивая руками, поддаваясь сиюминутному импульсу/панике.

Женщина обладающая таким бесценным качеством, как мудрость, не позволит себе из-за кричать, оскорблять окружающих. Она умеет осознавать свои чувства, при необходимости их трансформировать, подумает прежде чем сказать и да, безусловно, она выскажет, что ей не нравится, только в корректной и уважительной форме, а не надрываясь от крика, размахивая руками, поддаваясь сиюминутному импульсу/панике. Умеет поддержать, сказать нужные слова. Дети, муж, близкие с удовольствием обращаются к ней за советом, зная, что она умеет выслушать, поддержать, а когда необходимо и направить. Она не начнёт перебивать и с пеной у рта доказывать свои взгляды, даже когда точно знает, как нужно. Выдержанность, спокойствие и аккуратность в высказываниях - вот что её прекрасно характеризует.

Дети, муж, близкие с удовольствием обращаются к ней за советом, зная, что она умеет выслушать, поддержать, а когда необходимо и направить. Она не начнёт перебивать и с пеной у рта доказывать свои взгляды, даже когда точно знает, как нужно. Выдержанность, спокойствие и аккуратность в высказываниях - вот что её прекрасно характеризует. Способна к принятию реальности, окружающих и самой себя. У неё нет задач изменить всех и вся, она умеет адекватно принимать, то что происходит вокруг, не вешает ярлыки на людей, а мыслит шире, не давая не нужных оценок.

У неё нет задач изменить всех и вся, она умеет адекватно принимать, то что происходит вокруг, не вешает ярлыки на людей, а мыслит шире, не давая не нужных оценок. Уважает свои и чужие границы. Не верно требовать от людей того, что не выполняете сами, хотите уважительного отношения, прежде всего начните уважительно относится к другим, так же и во всём остальном.

Не верно требовать от людей того, что не выполняете сами, хотите уважительного отношения, прежде всего начните уважительно относится к другим, так же и во всём остальном. Реализована, и к своему времени относится, как к большой ценности. У неё не возникает вопроса, как убить пару часиков/день, ведь, она знает, что в жизни столько всего интересного и того, что предстоит узнать, поэтому она никогда не останавливается в своём развитии, ставя пред собой конкретные цели и задачи.

Не выносит сор из избы. Когда случается непонимание/размолвки в семье, она это решает непосредственно между её членами, а не со своей мамой или коллегами. Умеет признавать свою неправоту и открыто, честно говорить о своих промахах.

Когда случается непонимание/размолвки в семье, она это решает непосредственно между её членами, а не со своей мамой или коллегами. Умеет признавать свою неправоту и открыто, честно говорить о своих промахах. Общаясь с ней, заряжаешься позитивом и верой в лучшее! Потому что она умеет найти радость в обыденности и ей не жалко делится добром и положительной энергией!

В общем определенно есть куда расти!опубликовано econet

Автор Мария Зелина

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