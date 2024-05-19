Самое ужасное невезение происходит перед самым большим счастьем

Недаром люди наступят в коровью лепёшку или птица им накакает на голову, а они радуются - это к счастью. К любви и к деньгам.

А самое сильное невезение - оно иногда вообще к счастью. Невезучий - не значит «несчастливый», это разные вещи, просто люди их путают. Как одна молодая женщина, которая была очень невезучая. Жених ее бросил, обманул. Оставил в положении. Избавиться от ребёнка эта юная женщина не решилась; пошла было в врачу, да не повезло. Врач наорала на неё, это в далекие времена было. Наорала и всячески унизила. Девушка выскочила за дверь. Пошла маме признаваться.

Невезение - оно к везению

Мама ее тут же прокляла. Мама обычно проклинала дочь в трудную минуту, чтобы скрыть своё замешательство. Ну, это я так грустно шучу. Прокляла и выгнала из комнаты. У них была комната в коммуналке в Петербурге. И девушка стала жить у старенькой ненормальной бабушки в Кронштадте.

Ну, а потом снова не повезло - она родила двойню. С одним-то справиться трудно, а тут двое. Соседи сжалились и подарили ей коляску для двойни, старую и скрипучую. Вот все же повезло: у кого-то в сарае нашлась эта нужная коляска. Невезучая девушка положила близнецов в коляску и пошла гулять с ними в полной прострации.

Тоже осень была. Грязь, бурые листья и ледяная вода канала за чёрной решеткой. Идёт она, скрипит ужасная коляска, дождь и ветер. И тут эта коляска буквально рассыпается на ходу. И младенчики летят в грязь в своих одеяльцах. Кончилось крошечное везение, как и следовало ожидать.

Девушка закричала и бросилась собирать своих младенцев. Рыдает и кричит; ну чего вы хотите, ей было восемнадцать лет. И сплошное невезение. Двойняшки тоже, видимо, невезучие…

А рядом у штаба курили бравые морские офицеры. Тогда все курили. В чёрных шинелях, в фуражках морских. Они прямо остолбенели от такой картины, а один выплюнул окурок и бросился на помощь. Моментально выловил детишек из грязи. Тут и другие подоспели, стали коляску чинить и всячески поддерживать девушку. И младенцам показывать «козу». Младенцы совершенно не пострадали, только перепачкались. И умильно улыбались беззубыми ротиками.

Ну, а невезучая девушка-мама вышла замуж за самого прыткого и быстрого офицера, вот и все. И стали они жить исключительно хорошо и счастливо. Курить он, кстати, бросил, - все же дети, им вредно. И своего ещё родили мальчугана.

Так что не надо путать невезение и несчастье. Даже наоборот: самое ужасное невезение происходит перед самым большим счастьем. Недаром люди наступят в коровью лепёшку или птица им накакает на голову, а они радуются - это к счастью. К любви и к деньгам.

Так что не отчаивайтесь, если не везёт. Это не страшно. Грязь отмоется, неприятность забудется, а счастье не за горами. Может, совсем рядом стоит и курит. Хотя нет, курить вредно. Просто стоит за углом и ждёт своего часа; когда надо будет подбежать и вытащить вас из грязи…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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