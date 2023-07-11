Самое важное в женщине

У счастливой и уверенной в себе женщины всегда есть выбор - как ей жить и с кем встречаться. Помните об этом и будьте счастливы и любимы!

Многие думают, что это красота или ум, ну, или и то, и другое вместе. Еще кто-то скажет, что самое важное - это доброта и умение сопереживать другим. И каждый из них, по-своему, будет прав. Но есть еще кое-что, что, по моему мнению, является ключевым фактором для каждой женщины, которая стремится действительно чувствовать себе по-настоящему счастливой и вести осознанную и гармоничную жизнь.

Самые важные качества в женщине

Итак, самое важное, что есть у женщины и что и делает её такой привлекательной и манкой для других - это её внутреннее, твердое и непоколебимое ощущение покоя и умиротворенности. Это не значит, что она не умеет проявлять эмоции и всегда спокойна, как удав и даже как будто отрешонна, нет.

Это прежде всего означает, что она просто твердо убеждена, что все у неё хорошо и все идет именно так, как надо и самым лучшим для неё образом. Она под надежной защитой Высших сил и она чувствует это, а значит ей нечего зря переживать, как-то волноваться или впадать в панику.

Поэтому она просто спокойно наслаждается своей жизнью и живет в предвкушении чего-то действительно прекрасного, что дарит ей каждый день. Она умеет это замечать, умеет быть благодарной за все, что у неё уже есть и поэтому с каждым днем получает еще больше хорошего. Она внутренне богата и наполнена - она ​​счастлива уже здесь и сейчас.

Такая женщина уверена в себе, но при этом не самоуверенна и далеко не эгоистка. Она излучает доброту, мир и покой и умеет любить и делиться этой своей теплотой и любовью с другими. И делает она это не из чувства одиночества, а наоборот – из-за избытка у неё этой любви и из-за ощущения собственной целостности, самодостаточности и внутренней наполненности. И это ощущается, ведь это настолько искренне, что такое просто невозможно как-то сыграть.

В компании такой женщины вы как будто и сами расцветаете, вдохновившись её примером и образом жизни. Такая женщина не привязывается раньше времени к тому же таки мужчине, если она сейчас свободна и начинает с ним встречаться. У неё нет в этом никакой необходимости, ведь она свободна от страхов остаться одной и поэтому ведет себя естественно и раскованно. Она всегда такая, какая она есть и она не пытается всеми возможными способами как-то понравиться мужчине.

Зачем ей это, если она твердо убеждена, что все идет, как надо и что её от неё все равно никуда не денется. Тем более, что она знает, что действительно достойна того, чтобы её любили именно такой, какой она есть уже сейчас, а не только тогда, когда она будет постоянно во всем угождать своему мужчине.

Такая женщина никуда не спешит, ведь всему свое время и она точно знает, что в назначенный ей срок она обязательно встретит именно своего родного и любимого человека, если пока что его нет в её жизни. Ну, а пока она просто наслаждается своей жизнью и выбирает. Да, именно выбирает.

Ведь у счастливой и уверенной в себе женщины всегда есть выбор - как ей жить и с кем встречаться. Помните об этом и будьте счастливы и любимы. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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