Самообман - самый сильный яд для жизни

Самообман является способом если не уйти от действительности, то "передернуть" ее восприятие так, как нам удобно. Но чем грозит обман самого себя? И можно ли прекратить трусливо прятать голову в песок? Вот как перестать предаваться вредному самообману.

Где находится наша вера в себя? В неопределенном завтрашнем дне, но не в нынешнем моменте. Однако, мы упрямо повторяем себе: «Я добьюсь своего!», не понимая, что главным моментом здесь выступает будущее время. Подобная формулировка – своего рода признание, что сейчас у вас не получается. И это только одна из сторон самообмана. На самом деле он многолик и разнообразен.

Природа самообмана и способы избавиться от него

Почему мы прячемся от реальности в спасительное покрывало самообмана? Что нам это дает в конечном итоге?

Самообман защищает от горькой правды

Почему люди подвержены ему и избавиться от этого явления?

Придя в себя от развода, Мария решила, что наконец повстречала идеального мужчину. И ей показалось, что она влюблена по-настоящему. Однако кроме общих интересов, в отношениях с новым партнером проявилось немало плохого. Зачастую встречи завершались тяжелыми ссорами. Анализируя прошлое, Мария считает, что не готова была видеть очевидные вещи. Она не реагировала на деликатные намеки приятельниц, старавшихся обратить ее внимание на определенные моменты. А, наоборот, старалась всеми силами убедить их в том, что он – идеальный мужчина.

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Почему мы поступаем подобным образом? Самообман является способом защиты от суровой правды. Это настоящий бумеранг - внезапно осознаешь, что все плохо.

Мы говорим, что честны с собой, но идем наперекор правилам и логике.

Заблуждение облегчает жизнь, но часто дорого нам обходится. Результатом самообмана может оказаться отчуждение - когда личность утрачивает способность общаться из-за того, что его приверженность собственному видению реальности преобладает над стремлением к правде.

Что хуже: разочароваться в данной ситуации - или позволить всему идти своим чередом и в итоге разрушить отношения, собственное материальное положение, карьеру?

В делах романтических бывает трудно взглянуть правде в глаза, но, если вовремя не решить проблемы, это негативно скажется на других сферах вашей жизни.

Когда не все сходится

Мы все хотя бы раз впадали в самообман.

Например, финансы. Кажется, закрепленные на бумаге цифры и данные не могут быть поняты искаженно.

Но если принимать желаемое за действительное, бывает и так.

Некоторые финансовые консультанты не способны увидеть очевидную истину, вопреки всем своим специальным знаниям об управлении финансами.

Или человек отказывается придавать серьезное значение долгам по кредитной карте.

Самообман имеет определенные стадии и может вылиться в хронический

Стадия №1 - элементарное отрицание фактов (возврата чеков по причине отсутствия денег на счете).

Стадия №2 - минимизация. Человек признает нежелательный факт, но считает его нормой и обосновывает свои действия.

Стадия №3 – проекция. Субъект признает проблему, но перекладывает ответственность на третьих лиц.

Тревожные признаки обмана самого себя

Области, в которых мы тяготеем к самообману, - не только финансы и личные отношения.

Это может проявиться и в карьере. Вот как можно просто поддаться соблазну подменить реальные факты фантазиями.

Одна женщина занимала руководящий пост среднего звена в банке и жаловалась на то, что ее не продвигают по служебной лестнице вопреки добросовестной работе и дополнительной занятости. Даме было около 40 лет, но она туманно представляла себе, чего хочет достичь и зачем. В придачу ко всему она постоянно ждала, чтобы администрация обратила внимание, какой она добросовестный сотрудник. Подобная добровольная слепота вызвала застой в карьере.

Если вы упрямо игнорируете тревожные симптомы застоя карьерного роста, постарайтесь точно определиться с тем, чего вам правда хочется.

Следующим шагом будет взять на себя ответственность и предпринять соответствующие действия (сообщить администрации о своих планах или уволившись).

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Отыскать в себе мужество

Чтоб взглянуть в лицо фактам и что-то сделать, необходимы мужество и сила воли.

У Марии перелом в личной жизни произошел после того, как она стала свидетелем критики ее дочери со стороны партнера.

Это похоже на то, будто кто-то отдернул занавес, и реальность предстала во всей своей неприглядности…

Почему не получается побороть самообман?

Зачастую причина рождения иллюзии работы над собой спрятана не в лени или неорганизованности, а в простом незнании как себя грамотно настроить. То, что мы способны посредством мысли добиваться желаемого – доказанный факт.

Опять же, что нам мешает достигать результатов? Несуществующие проблемы. То, что мы именуем дальновидностью, на деле оказывается банальной мнительностью. Возникает боязнь не справиться, а за ним и неуверенность в собственных действиях. И тогда мы повторяем как заклинание: «Я – сильный! Я справлюсь!».

Что поможет избежать самообмана?

Лекарство от боязни неудачи – это ясное мышление и вдохновение. Многие успешные и состоятельные личности, начинавшие с нуля, говорят, что ничего не добились бы, если бы не вера в них близкого человека (это может быть родитель, супруг и проч.).

Любовь заряжает энергией, дарит крылья и уверенность.

Поэтому хватит пребывать в плену. Если вы что-то запланировали – не откладывайте в долгий ящик. Движение вперед даже крошечными шагами – это все равно движение. Делайте сегодня, ведь завтра может никогда не наступить.опубликовано econet

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