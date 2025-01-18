Самооценка как основа жизненного сценария

Самооценка влияет на жизненный сценарий человека. Она лежит в основе наших мотивов и поступков. Насколько мы решительны и уверены в себе? Успех, карьера, счастье в личной жизни напрямую зависят от самооценки.

Жизненный сценарий – это план, в соответствии с которым человек строит свою жизнь. Кто автор этого сценария? Хотелось бы, чтобы это был сам человек, но у него много соавторов, в первую очередь, родители. Кроме них – педагоги и другие значимые взрослые. Причём, некоторые из авторов даже не догадываются, какой сценарий они создают.

Самооценка определяет жизнь человека

Человек, несомненно, способен изменять свой жизненный сценарий или гибко его корректировать по ситуации, в соответствии со своими целями или опытом. Но существует психологический «механизм», на основе которого сценарий создаётся и работает, который порой изменить очень трудно. Это – самооценка. Именно она закладывается в основу жизненного сценария. Именно с неё и нужно начинать, если хочешь изменить свой сценарий.

Самооценка – это представления человека о себе, о значимости своей личности, оценка собственных достоинств и недостатков, ресурсов и перспектив.

Тимур – двадцатисемилетний парень с высокой самооценкой. Он уверен в себе, любит себя, умеет показать свои достоинства и спрятать недостатки. Он искренне считает, что появление его в этом мире – подарок миру (спасибо родителям!). Он дарит себя (своё внимание, свои силы и энергию) тем, кому хочет, а они должны быть за это ему благодарны. Так и есть! Даже, если у кого-то возникают сомнения в красоте, уме или способностях Тимура, они думают: «Но все почему-то его ценят! Значит, есть, за что!». Про таких говорят: «Победитель». Он проходит по жизни легко и уверенно, ему везёт, удача сама плывёт к нему в руки. А если что-то не удаётся, Тимур воспринимает это как случайность и досадное недоразумение. «Самооправдывающиеся пророчества» - это про него. Если он начинает новое дело, то уверен, что всё получится. Он замечает любое движение в сторону цели и подчёркивает его. Он видит, кто может ему помочь, а тех, кто мешает, просто не замечает. И достигает цели! Тимур ценит жизнь и радости, которые она приносит. Он умеет радоваться, поэтому к нему тянутся люди.

Противоположность Тимура – Эдуард. У него низкая самооценка. Он с детства застенчив, скромен и часто – пассивен. Его имя ему категорически не нравится, он считает, что случайно появился на свет, принеся множество проблем родителям (тоже им «спасибо»!). Имея хорошее здоровье и приличное образование, Эдуард, тем не менее, «сидит» на одной и той же должности пять лет, даже не надеясь на повышение («Всё равно у меня ничего не получится!»). Девушки у Эдуарда нет, хотя у него приятная внешность и богатый внутренний мир. В его жизни тоже работает закон «самооправдывающегося пророчества», только пророчества у него негативные. Собираясь на корпоратив, он слышит от мамы: «Сынок, не сиди тихонько в сторонке, как обычно, а то девушки тебя и не заметят! Так бобылём и останешься!». Идя на праздник с установкой, что его «не заметят», он и обращает внимание на тех, кому он безразличен. А если кто с ним начинает общаться, в голову приходят мысли: «Это из жалости. Я понравиться никому не могу. А если начнём встречаться, она меня потом бросит. Зачем начинать?». Когда начальник отдела поручает ему что-то, Эдуард всегда говорит: «А можно, мне кто-то поможет?», хотя сам прекрасно справится. Обесценивая себя, он формирует у окружающих представление о своей малой ценности. Эдуард всегда напряжён и меланхоличен, поэтому с ним рядом людям не очень комфортно.

Тимур и Эдуард вряд ли подружатся, даже если окажутся в одной компании. Один нацелен на «плюс», а другой – на «минус», поэтому их дороги вряд ли пересекутся. И судьбы у них разные: первый считает себя везунчиком, а второй – неудачником. Значит, базовая жизненная позиция – самооценка, изначально разная, приводит к формированию разных жизненных сценариев.

Но есть позитивный момент: самооценку можно корректировать. Стоит только захотеть изменить свой жизненный сценарий. Самая здоровая (в психологическом смысле) жизненная позиция – «я не хуже и не лучше других, я – равный среди равных» - адекватная самооценка. Такой человек понимает, что идеальных людей нет, хорошо знает свои достоинства и недостатки, умеет комфортно жить с самим собой и окружающими. Позиция принижения себя (заниженная самооценка) и пренебрежения к другим (завышенная самооценка) создаёт иллюзорное представление о собственной личности и окружающем мире, усложняя отношения. Позиция «я хуже всех» - это крайняя ситуация «жизненного проигрыша» и разочарования в себе, являющаяся проявлением депрессии.

Психотерапия позволяет корректировать самооценку (а значит, и жизненный сценарий) в любом возрасте. Работать с самооценкой нужно корректно и постепенно, раскрывая объективную реальность, но сохраняя веру в ценность и значимость каждого человека, независимо от его успехов и неудач. Жизнь может нас внезапно сбросить с пьедестала или вознести к вершинам, но, если мы имеем крепкую внутреннюю опору – осознанные представления о себе и собственных ресурсах, то из любых катаклизмов мы вынесем ценный жизненный опыт, помогающий уверенно идти вперёд и строить ту жизнь, которая нам нужна и важна.опубликовано econet

Автор Володина Марина

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