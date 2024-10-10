Самопоощрение: почему радости должны быть разными?

Каждый раз, когда мы работаем с нарушениями саморегуляции или контролем импульса, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: универсальность самопоощрения.

Вне зависимости от того, на чем мы концентрируемся, связка получается однообразной или малоразнообразной: любая проблема, задача, чувство или ситуация приводят нас в один и тот же пункт. Это может быть еда, компьютерная игра, наркотики, алкоголь, телевизор, книга, спорт или секс, - схема получается очень похожей.

Самопоощрение

Мне грустно - я ем, мне страшно - я ем, мне одиноко - я ем, мне хочется тактильных прикосновений - я ем, я устала - я ем.

Или мне грустно - мне хочется секса, мне страшно - мне хочется секса, мне одиноко - мне хочется секса, мне хочется тактильных прикосновений - мне хочется секса, я устала - мне хочется секса.

Может быть и депрессивный вариант: мне грустно - мне хочется умереть, мне страшно - мне хочется умереть, мне одиноко - мне хочется умереть, мне хочется тактильных прикосновений - мне хочется умереть, я устала - мне хочется умереть.

Помимо очевидных трудностей - формирования зависимого поведения и связанных с ним последствий, это также приводит к постоянному голоду в других сферах (например, можно есть, но не пить, или заниматься сексом, но не обниматься) и уменьшению нейропластичности. Исследования показывают, что чем больше у нас вариантов, чем заняться… тем больше у нас удовольствия от того, чем мы можем заняться: так мы сохраняем одну из важнейших базовых потребностей, которая, увы, с возрастом у большинства людей ослабевает: интерес к новому.

Чем себе можно помочь?

Разнообразить занятия по типу решения задач: например, компьютерные игры есть сейчас со многими видами стимуляции: и на дофамин (например, головоломки), и на адреналин (шутеры), и на серотонин (сбор каких-нибудь ценностей);

например, компьютерные игры есть сейчас со многими видами стимуляции: и на дофамин (например, головоломки), и на адреналин (шутеры), и на серотонин (сбор каких-нибудь ценностей); Разнообразить занятия по сенсорной стимуляции: не только на зрение, но и на слух, обоняние и осязание, а еще - на движение. Опять же, сейчас есть множество вариантов: дегустации, спорт, кино, музыка, парфюмерные мастер-классы, прогулки, жонглирование и многое другое;

Разнообразить свою жизнь с помощью взаимодействия с другими людьми: социальные контакты тоже очень способствуют улучшению саморегуляции и являются профилактикой зависимостей: контактная импровизация, экскурсии, ЧГК, настольные игры, лазертэг - можно играть в паре, а можно одному, можно командой, а можно - вообще не играть, а просто прикасаться друг к другу или страховать друг друга (как на скалодроме);

И, наконец, разнообразить свою жизнь с помощью релаксации: отсутствие воздействия - это тоже очень важная часть стимуляции. Сон, флоатинг, поза шавасаны, медитация и другие варианты максимально пассивного отдыха также будут очень полезны.

Конечно, не рекомендуется вмещать это все в один день (и, может быть, даже в одну неделю) - какие-то вещи можно делать раз в неделю, а какие-то - и раз в месяц, а то и реже. Но обычно, если есть сконцентрированность на чем-то одном - все остальные вещи нужно именно планировать и добавлять, чтобы жизнь стала разнообразнее - и приятнее.опубликовано econet

Автор Адриана Лито

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