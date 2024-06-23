 СЧАСТЬЕ СОВПАДАТЬ

Любой любящей паре полезно время от времени задаваться вопросом: как нам, таким разным, жить вместе? И пока ответ будет находиться – имеющиеся совпадения (а они ведь не исчезли!), - будут приносить столько же восторженного удовольствия, что и раньше. Сокрытие отличий – путь разрушительный, предъявление их и поиск новых решений – путь долгих, крепких, желанных отношений





Парадоксальность нашего человеческого бытия заключается в том, что мы одновременно все похожи (например, мы хотим, чтобы нас любили и боимся, что отвергнут; хотим, чтобы уважали, и опасаемся, что будут презирать; жаждем успеха и страшимся сложностей, проблем и неудач и т.д.), и все не похожи. Очень отличаемся. Чудовищно. Отличаемся – в главном, из чего состоит наша каждодневная жизнь – в мелочах.

Мы все одновременно похожи и нет...

Парень и девушка: оба хотят отдохнуть, но она хочет в ресторан, а он – на дискотеку. Мать и дочь: обе хотят поговорить, но мать – о будущем дочери, а дочь – о проведенном вечере. Муж и жена: оба хотят жить вместе, но при этом она хочет все делать вместе, а он – уверен, что каждый должен делать свое. И это еще очень все «крупные мелочи».

И так у всех, во всем, каждый день. Вроде и похожи, а вроде и разные совсем: разные желания, мысли, отношения, не говоря уже о планах на будущее, пристрастиях в еде и отдыхе, интересах и раздражителях… И какое упоительное чувство возникает, когда, вдруг на ваше «ненавижу людей, жующих попкорн в кино», кто-то откликается: «и я!». А потом оказывается, что вы оба любите кататься на велосипедах, и у вас обоих собака чау-чау, а еще, покупая яблоки, вы оба первым делом отколупываете маленькую бумажку сбоку – и уделяете этому особое внимание. Какие потрясающие ощущения: «родная душа», «меня понимают», «я такой не один»!

Необыкновенно упоительное чувство «неодиночества» в этой Вселенной. Вы не просто любите этого человека – вы уже не можете представить свою жизнь без него. Он – единственный, половинка, «тот самый, с которым навек».

Проходит время – у кого-то больший срок, у кого-то – меньший. И – уходит это необыкновенно упоительная восторженность. Появляется неудовлетворенность и обида: так все было славно, почему все меняется, портится, уходит. Юные и неопытные думают: «он стал плохим – изменился, я любил другого человека» (вариант: «я стал плохим»). Те, что постарше, со вздохом: «влюбленность прошла, «шоры» с глаз упали, вот он (она) какой реальный… надо закатывать рукава и начинать строить отношения… или расходиться».

Что же произошло на самом деле?

Сближаясь, люди обнаруживают не только «восхитительные сходства», но и отличия: она требует общения, а ему хочется вместе посмотреть фильм; он хочет к друзьям, а она требует «совместный поход в театр». Напрягающими могут оказаться и сами «сходства»: например, оба хотят командовать в паре, или оба наоборот хотят, чтобы все решения принимал партнер. Желание сохранить изначальную восторженность толкает пару на ложный путь: они начинают скрывать свои отличия и лгать (из лучших побуждений, конечно!) о своих сходствах.

Некоторые, особенно упорные, умудряются лгать всю жизнь. И тогда получается, как в притче о верхней корочке хлеба, которую дед всю жизнь отдавал бабе, потому, что думал, что она ее любит больше, чем нижнюю. А баба думала с точностью до наоборот, - и отдавала деду свою любимую нижнюю корочку. На 50-летие свадьбы и поговорили… Думаю, такое развитие событий возможно, если оба очень терпеливы.

Менее упрямые врут «до кризиса», пока не кончится «терпелка». Внешнему наблюдателю это покажется странным: вчера все было хорошо, и вдруг – все плохо. Не вдруг. Они лгали друг другу о своих неудовольствиях со второго месяца знакомства, как только обнаружили первое «несходство», о котором побоялись сказать. Побоялись – потому, что не хотели разрушать «идиллию», или не верили, что с этими отличиями их примут (как правило, у всех нас детский опыт тут одинаковый: хорошего, правильного ребенка мама любит и принимает, «не такого», как маме надо, - отвергает).

Побоялись, потому, что трудно принять, что те, детские отношения, когда ребенок в значительно большей степени зависит от матери, чем мать от ребенка, и сегодняшние – взрослые «взаимные зависимости» - это не одно и то же.

Тогда мы не могли выбирать. Сейчас – мы ВЗАИМНО нужны друг другу, мы выбрали друг друга. И останемся ровно столько, сколько ЗАХОТИМ быть вместе. И желание это (истинное, а не в терпеливом ожидании, что «само станет лучше») базируется на двух важных моментах.

1. Мы все-таки во многом совпадаем (больше, чем с другими людьми). Мы, и правда, любим собак чау-чау и футбол. Важно: не делаем вид, не «проникаемся интересами любимого», а это есть в нас, и было до этих отношений.

2. Мы умеем строить отношения с таким ОТЛИЧНЫМ от нас человеком. Принимать его отличия, не отрицая свои. Говорить о своих отличиях. Говорить о своем неудовольствии, - оно обязательно будет. И будет постоянный поиск способов оставаться рядом, не ломая себя.

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Вариант:

- Дорогая, я приглашаю тебя на нашу корпоративную вечеринку.

- Нет, я никого не знаю и не пойду. Но, черт побери, меня злит, что ты пойдешь туда без меня. (неудовольствие по поводу отличий).

- Я бы тоже злился на твоем месте. (Принимает отличия). Мне важно пойти туда. И я буду помнить о тебе, потому, что ты мне дорога, и я очень тебя люблю.

- Иди. И я все равно буду злиться. (Принимает его отличия, не убирая свое неудовольствие).

- (Не включается виной, обидой, ответной злостью – просто принимает, что да, она будет злиться, а он пойдет: они различны, и это не мешает ему ее любить). Да, знаю. Я все равно очень тебя люблю. До вечера. Я пошел.

Прокомментирую этот диалог. Он базируется именно на том, что каждый имеет право на свое живое чувственное реагирование на ситуацию. И в этом реагировании (например, в злости жены из примера) НЕТ ТРЕБОВАНИЯ ИЗМЕНИТЬСЯ к мужу. Ей не надо, чтобы он обиделся, чувствовал себя виноватым, не пошел на корпоратив. Она не манипулирует им с помощью эмоционального прессинга: «я злюсь, - крутись, как хочешь». Она живет в этой ситуации, и реагирует живо. И ее реакция – злость. И, в то же время, в ее «иди» - спокойное принятие того, что он хочет пойти. Нет обмана.

Вклад мужа в ситуацию именно в том, что он реагирует на это, как на ее чувства, а не как на манипуляцию. Он верит ей: она злится на его отличия, но не требует остаться, быть виноватым и т.д. Это может трогать его, и он действительно может почувствовать острую нежность и любовь к ней в этот момент. И сказать ей об этом. Принимая ее отличия, и не изменяя себя…

Мне кажется, любой любящей паре полезно время от времени задаваться вопросом: как нам, таким разным, жить вместе? И пока ответ будет находиться – имеющиеся совпадения (а они ведь не исчезли!), - будут приносить столько же восторженного удовольствия, что и раньше. Сокрытие отличий – путь разрушительный, предъявление их и поиск новых решений – путь долгих, крепких, желанных отношений.опубликовано econet

Автор Виктория Пекарская

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