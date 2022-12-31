Счастливые люди не говорят о других плохо

Вместо того, чтобы зацикливаться на негативе и критиковать других, лучше посвятите свое время самосовершенствованию и улучшению атмосферы вокруг себя.

У того, кто посвящает свое время самосовершенствованию, нет времени критиковать других.

Мария Тереза из Калькуты

Согласитесь, не так много вещей в нашей жизни настолько раздражают и портят настроение, как слушать людей, которые вечно всем недовольны. Все, что транслируют подобные личности, — лишь сплошная критика. Это заставляет нас чувствовать себя буквально окруженными негативными эмоциями и агрессивным поведением других людей и делает нас по-настоящему несчастными.

Не позволяйте мнению других людей управлять вашей жизнью

Другими словами, люди, которые так беспардонно лезут не в свое дело и навязывают свою точку зрения, опустошают наш ум.

Когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями, у нас есть два пути: отстраниться или попытаться помочь. А как нам ясно показывает известная цитата, приведенная вначале, нет более явного признака жизненной, духовной и эмоциональной бедности человека, чем тот факт, что он любит критиковать окружающих.

Если же вы находитесь в обществе такого человека-критикана, то должны понимать, что он вполне способен «заразить» и ваше эмоциональное состояние, «вызвать интоксикацию» и нарушить ваше внутреннее равновесие и спокойствие.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В этом смысле тихая и мирная жизнь становится просто бесценна, поэтому вы всегда должны стремиться защищать как свое физическое, так и психологическое пространство. Вам необходимо создать некую оболочку от лишних мнений и «неконструктивной» критики, ведь не все слова делают нам больно, а только те, что сказаны человеком важным для нас, чье мнение и оценка нам действительно дороги.

То, что другие люди думают о вас, — это их реальность, но не ваша!

То, что о вас думают другие, — это их реальность, а не ваша. Они знают ваше имя и только, но никак не вашу жизненную историю. Они не жили в вашей коже, не носили вашу обувь, чтобы пройти тот же путь. Единственное, что другие люди знают о вас, — это то, что вы сами им рассказали или то, о чем они догадались или додумали сами. Ваши «ангелы и демоны» им не известны.

Есть такие люди, которые ехидно и не всегда обоснованно высказывают свое мнение по любому поводу, даже если их никто не спрашивает. И цель такой не слишком завуалированной критики, вне всяких сомнений, — уязвить чье-то самолюбие, сделать кому-то больно, умалить чье-то достоинство и потом наслаждаться озабоченностью своей жертвы.

Люди, которые так поступают, как правило, имеют очень низкую самооценку, они не могут принять ни себя, ни других такими, какие они есть. Это объясняет ту легкость, с которой они навешивают на окружающих ярлыки и осуждают все вокруг. На самом деле это отражает реальность того, как они сами себя чувствуют и ощущают в этом мире. Они лишь проецируют на других свои собственные эмоциональные проблемы.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Но никто не способен декодировать чувства и разум другого (хотя мы порой в это верим). Сначала нам нужно научиться понимать самих себя, чтобы знать, чем живут другие люди, что они чувствуют, знают и от чего страдают.

Поэтому вы не должны придавать большое значение тому, что говорят о вас окружающие. Ведь их слова подчиняются той иллюзорной реальности, которую создал их ум и воображение в стремлении «знать все и вся».

Самые несчастные люди в этом мире — те, что слишком заботятся о мнении других.

Будьте сильнее критики

Каждый камень, брошенный в меня, я использую для строительства своей крепости.

Эльвира Састре

Если вы часто подвергаетесь критике со стороны окружающих, то нужно признать, что ваш эмоциональный комфорт и душевное равновесие находятся под угрозой. Поэтому лучше всего будет сосредоточиться на себе, заняться самосовершенствованием и улучшением атмосферы вокруг себя.

Вам следует волноваться только из-за того, чтобы стать лучше себя вчерашнего, исправить свои ошибки (если они имели место), и достичь максимально высокого уровня эмоционального благополучия. Если вы сможете превзойти самого себя в личных качествах, то станете по-настоящему искренним, скромным, благородным и честным человеком. А это заслуживает уважения.

Мы не можем делать вид, что мы идеальны, недостатки есть у всех, но здесь главное — это правильная установка на постоянное совершенствование. Это позволит жить своей собственной жизнью, не зависеть от чьего-то мнения и стремления критиковать вас.

Исцелите свои раны

Для того чтобы залечить эмоциональные раны, которые причиняет нам критика, важно понять в первую очередь, что мы уникальны и исключительны как личность. Поэтому единственное, что нас должно пугать, это потерять собственные чувства и мысли.

Ведь судят и критикуют кто? Другие люди, но не вы! А неконструктивная критика показывает лишь эмоциональную бедность внутреннего мира человека, который эту критику выдает. Главное для вас — не останавливаться в самосовершенствовании, то есть здесь можно посоветовать быть «эмоциональным эгоистом».

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Как же можно справиться с тем эмоциональным ущербом, что наносит нам критика и неодобрение окружающих?

Давайте подумаем об этом…

Прямое следствие веры в то, что о нас говорят и думают другие — потеря собственного «я». То есть мы перестаем быть собой. А решение понравиться всем или угодить кому-то ценой потери своей индивидуальности едва ли можно назвать здоровым.

Вы хорошая мать? Являетесь ли вы успешным человеком? Вы умны? Хорошо справляетесь со своей работой? Вы нравитесь другим? Попробуйте осознать всю ту энергию, которую вы теряете, беспокоясь о том, что думают окружающие о вас.

Несмотря на то, что мы часто чувствуем себя в центре внимания, как правило, большинству нет дела до нас. Люди думают о нас значительно меньше, чем нам кажется.

И совершенно неважно, что мы делаем и как мы это делаем. Всегда найдется тот, кто неправильно все истолкует и перевернет с ног на голову. Так что старайтесь жить и действовать в зависимости от обстоятельств. Будьте естественны и поймите, что единственный способ быть в мире с самим собой — это делать то, что кажется правильным в каждый конкретный момент.

Не ждите, что другие смогут понять ваш жизненный путь, особенно если им никогда не приходилось идти вашей дорогой.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet