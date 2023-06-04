Счастливые отношения: один важный принцип для женщин

Будьте с тем, с кем у вас не просто отношения, а именно Любовь с большой буквы. Поверьте, кто-то еще только мечтает и надеется на такую любовь, на то сокровище, которое у вас уже есть - взаимная любовь с самым родным и дорогим для вас человеком. Просто любите, цените, дорожите и берегите друг друга и не драматизируйте!

Женщины зачастую не знают, как сделать так, чтобы их отношения с мужчиной были успешны и гармоничны. И вот они бьются над этим вопросом, ломают себе над ним голову, а как по мне, то для начала, вполне будет достаточно всего одного принципа в отношениях, следуя которому вы уж точно сделаете хотя бы один правильный шаг в направлении к действительно счастливым и гармоничным отношениям.

Просто секрет, который поможет женщинам в отношениях

Итак, что же это за принцип такой волшебный, наверное, спросите Вы? Как и всегда, все довольно просто, как и все гениальное в нашем мире. Вот этот принцип: каждый раз, когда в ваших отношениях происходит что-то такое, что как будто выбивает вас из колеи - просто мысленно или даже вслух, это уж как вам будет удобнее, скажите себе: "Так, стоп - только не драматизировать!" и это реально сработает, поверьте мне!

Ведь подумайте сами: женщины «любят» себя накрутить и раздуть любую ситуацию до масштабов прям таки вселенской трагедии, а вот мужчины такого не понимают и в их глазах такая женщина выглядит просто слишком уязвимой и все близко принимающей к сердцу особой. Ну, это, конечно, в лучшем случае.

А в худшем - такая женщина для своего мужчины всегда будет просто "истеричкой, которая всегда мастерски умеет раздуть из мухи целого слона". А зачем вам это? Учитесь контролировать свои эмоции и мысли. Обратите внимание, я говорю – НЕ подавлять, а именно - контролировать их. Ведь не они должны иметь полную власть над вами, а Вы над ними. Разве не так? Подумайте об этом.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Тем более, что умение не драматизировать прежде всего пригодится и принесет большую пользу именно Вам, а уже потом и вашим отношениям. И это не говоря уже о том, как ваш мужчина будет уважать и ценить то, что его женщина умеет спокойно и хотя бы иногда с "холодной головой" подходить к решению какой-то ситуации или проблем, а не всегда только идти на поводу у собственных эмоций.

Ведь общаться и вообще находиться в тесных и близких отношениях с человеком, которым постоянно руководят одни только эмоции на самом деле действительно довольно трудно. А вместо того, чтобы драматизировать - лучше знаете что? Просто всегда находите время для любви...

Дарите свою безграничную искреннюю нежность, которая просто переполняет вас через край и делайте татуировку с инициалами имени вашего любимого человека на вашем сердце. Помните, что любовь - это большой и очень ценный дар и он всегда приходит вовремя и попадает точно в цель, даже, если не навсегда... Но это всегда искренне и по-настоящему.

А если вы хотите, чтобы раз и навсегда, чтобы "и жили они долго и счастливо" – тогда просто работаете над своими отношениями, удобряйте их, уважайте друг друга и цените. Берегите все то, что у вас уже есть. Будьте с тем, кто видит лучшее у вас даже в ваши самые темные времена.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Кто всегда рядом и готов поддержать и протянуть вам руку помощи в сложный момент. Будьте с тем, с кем у вас не просто отношения, а именно Любовь с большой буквы. Поверьте, кто-то еще только мечтает и надеется на такую любовь, на то сокровище, которое у вас уже есть - взаимная любовь с самым родным и дорогим для вас человеком на всей этой земле - вашим любимым человеком. Так что просто любите, цените, дорожите и берегите друг друга и не драматизируйте. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet