Секреты Фен-Шуй для женщин: Как освободить пространство для важных перемен в жизни

Банальная домашняя УБОРКА может в буквальном смысле слова творить чудеса. Вы думаете, что ее результатами будут исключительно чистота и порядок в доме? Не только. Правильная уборка освобождает пространство для циркуляции позитивной энергии.

Фэн-шуй представляет собой восточную практику грамотной организации определенной территории. Фэн-шуй поможет обустроить пространство таким образом, чтобы вам сопутствовали удача во всех делах, благополучие и здоровье. Данная философия имеет целью поиск «хороших» потоков энергии ци и их служение на пользу человеку, достижение энергетического равновесия.

Фен-шуй для женщин

Случается так, что в жизни перестают происходить сколько-нибудь значимые события, однообразные дни похожи один на другой… Когда наступает такая полоса, помочь может такой себе женский фен-шуй - элементарный метод, который привнесет в жизнь перемены и свежие события, а, может быть, и новые приятные знакомства.

В чем же суть этого метода? Он очень подходит именно женщинам. И заключается в том, чтобы освободить жизненное пространство: место, где вы живете. Это значит, что нужно выбросить на помойку весь ненужный хлам, и позволить энергии свободно перемещаться. Мысль женщины несет необыкновенный заряд. Наши помыслы стремления, молитвы сильно влияют на окружающее пространство. Вот почему генеральная уборка в доме или квартире может стать своего рода положительным ритуалом, медитацией по очищению жизни от ненужного, отжившего и мешающего. Итак, поехали!

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Точный список того, от чего мы будем избавляться:

1. Все вещи и предметы, которыми мы не пользуемся (иначе говоря, все, что было отложено на так называемый черный день). Ведь мы не хотим, чтобы он наступил?

2. Изношенная, вышедшая из моды одежда, обувь, поломанные, старые игрушки, пыльные журналы, книги, газеты, сухие цветы.

3. Подборки видеофильмов на кассетах, у многих из нас уже и видеомагнитофонов то нет.

4. Фотографии, на которые вам смотреть неприятно.

5. Ненужные, не пригодные ни для чего подарки.

6. Старые бумаги: открытки, грамоты, квитанции, письма. Все, что теперь не нужно. Оставить можно лишь самое ценное – на память.

7. Пустые цветочные горшки, в которых высохли комнатные цветы.

8. Старая,

9. Непривлекательная посуда, надколотые или треснутые тарелки, чашки.

Если вы стоите перед выбором, оставить вещь или выбросить ее, задайте себе вопрос:

Данная вещь реально нужна мне?

Какие чувства во мне вызывает вещь, когда я смотрю на нее?

Опираясь на полученные ответы, вы точно можете определиться с выбором. Главная причина, почему мы испытываем затруднения, избавляясь от ненужных вещей - страх перед будущим. Не освободив жизненное пространство, вы не даете войти в вашу жизнь чему-то свежему, новому.

Результат генеральной уборки:

Окружающие вас чистота, блеск, уют и умиротворение.

Преграда для депрессии.

Превосходное настроение.

В последствии наводить порядок и поддерживать чистоту в таком пространстве будет в разы легче.

У вас обязательно возникнут новые отношения.

Рассеются старые проблемы.

Вот такой простой и доступный секрет фен-шуй для милых женщин.опубликовано econet.ru.

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