Сепарация от родителей: 3 трудности, с которыми сталкиваются взрослые дети

Психолог Елизавета Зубова рассказывает о трех самых распространенных сценариях сепарации детей от родителей.

Когда перевалило за 20, попадаешь в странный временной отрезок. Не знаешь толком, ребенок ты еще или уже взрослый. Птенец или взрослая птица.

Сепарация от родителей

Выглядишь вроде солидно. При этом денег толком не зарабатываешь. Автономия от родителей достигнута, но подлинной независимости пока нет. Теряешься, куда себя отнести. И родители тоже теряются.

Сценарии сепарации бывают разные, как и трудности, с которыми сталкиваются молодые люди и девушки. Расскажу о трех самых распространенных.

1. «Ты мне не медаль, на шее висеть»

Тебе уже давно стало маловато родительское гнездо – не по размаху молодых крыльев. Душно, скучно, толкотни много. А все равно обидно и страшно, когда раньше времени выталкивают из отчего дома – одновременно и тесного, и уютного. «Куда? За что? Я еще не готов!»

Часто это история о потерянном интересе. Когда уют родного гнезда побеждает прекрасное далеко.

Тогда задачка птенца – исследовать, что там впереди. Что манит, куда влечет, в какую сторону лететь. Ведь этот интерес есть всегда. Он врожденный. Просто иногда его застилают страх и нерешительность.

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2. «Не ходи, Красная Шапочка, в лес – там волки»

Бывает ровно наоборот. Тошно уже в гнезде, на свободу хочется. А как лететь, куда лететь – не знаешь. Потому что не учил никто. Времени не было у родителей – выживать приходилось. Или планов таких не было.

«Оставайся с нами, сыночек, куда тебе? Не долетишь. Разобьешься. Будешь червячка?» – «Фу, мама, не люблю я суп! Мне не 5 лет!»

Так получается, когда мама обнимала слишком крепко. Когда сделать шаг в сторону было невозможно. Нет навыка самостоятельного движения в выбранную сторону. Непонятно, как это делать.

И тогда задачка – эти навыки взрастить. Научиться рисковать, не бояться набитых шишек и осуждающих взглядов.

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3. «Держись своих, один сгинешь»

Наконец, случается, из гнезда выталкивают, но при этом веревочку к хвостику привязывают. Чтобы далеко не улетел и всегда можно было назад потянуть, когда маме или папе захочется.

Это как будто свобода, а на самом деле – зависимость. Которая может длится долгие годы. Вроде бы взрослый, а на самом деле связь с родительской семьей очень тесная. И все важные решения принимаешь не ты, а мама или папа.

И тогда задачка – отделиться до конца, научиться проводить черту между своим и родительским. Говорить «нет», когда это необходимо. Не ждать одобрения от взрослых, а опираться на себя, друзей, коллег. Лететь свободно, без гирь на лапках, сохранив с родителями добрые отношения. Оторваться и не забыть. Отделиться и не потерять. Уйти, имея возможность вернуться.опубликовано econet

Автор Елизавета Зубова

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