Сергей Лазарев: Как стать здоровым и богатым

Каким нужно быть, чтобы стать «здоровым и бога­тым»? На эту тему в статье размышляет Сергей Лазарев.

Задумаемся: что такое здоровье и благополучие? Каким нужно быть, чтобы стать «здоровым и бога­тым»? Изменим вопрос: что нужно, для того чтобы де­рево выросло высоким и имело раскидистую крону?

Как быть успешным и здоровым

Должны быть гены, в которых заложена определен­ная высота дерева, а также — хорошая почва и вла­га для успешного роста. Хорошая почва и влага — это энергия, которая есть у человека. А гены — это воспи­тание, полученное от родителей, и мировоззрение, ко­торое имеет человек. С огромной энергией без интуи­ции и опыта можно наломать дров и получить множе­ство проблем. Для того чтобы хорошо и быстро ездить на машине, у нее должен быть мощный мотор и нужно быть хорошим водителем.

Энергия, которую человек получает, происходит из любви. Интуиция и правильное мировоззрение проис­ходят из веры, любви и соблюдения заповедей.

Человек просит денег, для того чтобы купить про­дукты в магазине, и получает их всякий раз, когда ему нужно сделать покупку. Вопрос: захочет ли этот чело­век работать, чтобы получить деньги на покупки? От­вет простой: конечно, нет.

Точно так же обстоит дело со здоровьем и благо­получием. Если вы в молитве просите удачи в бизне­се, снятия грехов, исчезновения болезней, захотите ли вы иметь правильное мировоззрение и любовь в душе? Вряд ли, — они вам просто не нужны. Тот факт, что такие молитвы не работают, — это огромное благо для души человека. Конечно, легче молиться и выпраши­вать что-то у Бога, чем соблюдать заповеди, воздержи­ваться, прощать и жертвовать.

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Молитва нужна нам, для того чтобы ощутить един­ство с Творцом. Молитва — это возможность благода­рить Бога за то, что мы существуем, за то, что получа­ем от Него любовь.

Чем усерднее человек служит своим инстинктам, тем более значимыми становятся для него тело, здоровье и благополучие. И тем активнее он будет в своей молитве выпрашивать разные блага, вместо того чтобы отдавать Богу свою любовь и благодар­ность.

Главное — держать правильное направление. Знать, что любовь к Богу выходит за пределы таких поня­тий, как высшее счастье и наслаждение, высшая боль и потеря. Для этого нужно преодолеть хотя бы первый этап — перестать быть рабом своих инстинктов.опубликовано econet

Сергей Лазарев "Опыт выживания"

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