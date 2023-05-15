Схема проработки обиды

Чувство обиды таково, что его испытывают только к тому, кто близок, кому хоть в чём-то доверял и чего-то от него ожидал. Невозможно обидеться на постороннего или чужого. Они вам никто, вас с ними ничего не связывает. Вы не ждёте от чужих неважных вам людей ничего, кроме обычной стандартной вежливости. Как только возникает обида, то понятно, что от другого человека я чего-то ожидал, другой не оправдал моих ожиданий, и я на это — обиделся.

Обиду чаще всего человек скрывает не только от других, но и от себя. Обижаться стыдно и неловко. Ведь все знают: обиды надо прощать. Ну конечно, ведь на обиженных воду возят, обижаются только глупцы. Зрелый, разумный человек никаких обид ни к кому не предъявляет, не испытывает даже таких чувств. А кто (пока что ещё) обиду испытывает — пройдите эзотерический курс «Прости себя и других» и научитесь желать добра всем обидчикам. Ну, это если верить инстаграму.

И чего состоит обида, зачем нужна и как справиться с ней самостоятельно

Религия тоже призывает «прощать врагов» и молиться за них. Дескать, не ведают они, что творят, нужно быть выше этого и не держать камень за пазухой. Поэтому человек, испытывающий обиду, скорее всего дополнительно будет ещё переживать немножечко неловкости и стыда: как же это я так, нельзя обижаться, экий я неправильный. Незрелый, недуховный, недобрый. И, чаще всего, будет скрывать своё чувство не только от других, но и от себя. И не скажет психологу прямо: вот, мне обидно. А скорее всего будет доказывать: вот это и это — было неправильно, не по-справедливости. Вот этот и тот поступили со мной нехорошо, нечестно, не по-совести.

Вместо того, чтобы просто и честно сказать: «Мне обидно».

Что же такое — обида?

Это сложное чувство, состоит оно из, как минимум, двух элементов:

1. слияния с другим человеком

2. и нарушенных ожиданий (от другого человека ожидалось иного поведения или чувств)

То есть, хочется, чтобы другой человек свои чувства и действия поменял. И при этом желание не выражается прямо, в активной или агрессивной форме.

Запутанно звучит? Сейчас поясню.

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Зачем люди обижаются

Чувство обиды таково, что его испытывают только к тому, кто близок, кому хоть в чём-то доверял и чего-то от него ожидал. Невозможно обидеться на постороннего или чужого: продавщицу в магазине, дворника, попутчика в вагоне метро. Они вам никто, вас с ними ничего не связывает. Вы не ждёте от чужих неважных вам людей ничего, кроме обычной стандартной вежливости. Как только возникает обида, то понятно, что от другого человека я чего-то ожидал, другой не оправдал моих ожиданий, и я на это — обиделся.

Например:

Я думала, что мне выпишут премию, а меня обошли! Я так старалась, так много вложила в проект, а никто этого не заметил. А Иванову премию дали…

Я так много делаю по дому: убираюсь, готовлю, мою, глажу, протираю — а все это воспринимают как должное. А я человек, а не гибрид посудомойки и пылесоса

Муж воспринимает меня как нечто само собой разумеющееся. Никогда ни цветочка не подарит, ни доброго слова не скажет. Как будто я пустое место.

Подруга мало уделяет времени, не желает общаться со мной, гулять, разговаривать, сидеть в кафе… Ей больше нравится торчать дома и смотреть свои тупые сериалы. Или гулять с Машкой, ещё одной подругой. С Машкой ей интересно, а на меня совсем наплевать.

Выросшие дети редко заходят к родителям. А как зайдут — посидят часик, и бежать. Не пообедают толком (а бабушка старалась, готовила), не побудут подольше. Не любят, не ценят, не заботятся.

Родители всегда были со мной жестоки. Они не воспринимали меня, как личность, не привили мне чувства собственной ценности, подавляли мои инициативы и не развивали мои таланты. Теперь я ничего не могу достичь в жизни и прозябаю на глупой нелюбимой работе.

Как он мог? Не ожидали от него такого поведения…

Обида на весь мир: почему одним всё, а другим ничего? Почему одни могут есть и не толстеть, а я считаю калории, как ненормальная? Почему кто-то имеет обеспеченных и любящих родителей и все блага с рождения, а я должен вкалывать, как ишак, чтобы просто не сдохнуть с голода?

Видите? Во всех этих ситуациях другие люди делают что-то не то, или чувствуют что-то не то. Я хочу, чтобы он поступал вот так и вот так, чтобы чувствовал ко мне вот то и это. А он делает не так (необязательно мне во вред — просто что сам считает правильным, то и творит). И меня не ценит, не любит, не уважает — а я так этого хочу!То есть, я обижаюсь, когда близкий мне человек делает что-то не то, чего я от него ждал и чувствует что-то не так, как я бы хотел. Недодаёт мне чего-то. Не соответствует моим представлениям о том, как всё должно твориться в мире.При этом важно: другой человек — близкий и чем-то мне дорог. Я не могу позволить себе жестоко с ним обойтись, выкинуть его из жизни. Нахами мне та же посторонняя продавщица — уж я поставлю эту негодяйку на место. Проигнорируй меня сотрудник госучреждения — я разозлюсь, могу наговорить агрессивных злых вещей или попытаться ему насолить (жалобой его начальству, например). А вот если проигнорирует меня моя мама или друг — мне будет обидно. Они важные для меня люди, я жду, что и я буду для них важен!

И мне обидно.

И что же делают обиженные? Правильно! Нет, не воду возят — они дуют губы, хмурятся, дефилируют перед обидчиком с мрачным видом и всячески демонстрируют: «Ну спроси меня, спроси, на что я обиделся! Давай, спрашивай»Зачем? Чего они добиваются?

Они хотят, чтобы другой человек свои чувства или действия изменил. И в надутых губах, понурых плечах, во взглядах исподлобья читается послание: «Мне не нравится, что ты делаешь. Я хочу, чтобы ты изменился. Чтобы дал мне больше того, на что рассчитываю я. Но скандалить и выбивать желаемое — почему-то для меня опасно. Чревато разрывом и полным расставанием. А это страшно и не хочется. Поэтому я буду молча и ненапрямую показывать, что мне плохо: ходить, надувая губы, делая печальный вид и изображая страдания. Если я тебе важен (а я надеюсь, что важен!), ты всё исправишь. Ты будешь чувствовать то, что я хочу и поступишь со мной так, как мне нужно».

Срабатывает ли это? Не всегда, конечно же.

Обида — это заблокированная прямая агрессия

Понимаете, обида — всегда удел слабого. Того, кто находится в отношениях слияния и не в состоянии их них выйти (не может, не хочет, боится и т.п.). В слиянии любое разногласие всегда чревато ужасным для слиянного последствием — разрывом, уходом и полной утратой отношений с другим человеком. Потерять отношения с тем, с кем ты в слиянии — очень страшно! Это слишком дорогая плата.Но… и действия другого мне не нравятся! Не нравится мне, как ведёт себя другой!

Поэтому обида — очень инфантильное, детское чувство. Ребёнок всегда слаб и всегда очень зависим от взрослого (по определению). Но чувства и эмоции у детей очень сильные и яркие! Поэтому ребёнок часто обижается: мама не сырники сготовила на завтрак, а блины — обида. Маша из детсадовской группы не хочет со мной играть, не делится куклами — обида. Папа обещал пойти в выходные в зоопарк, но не смог, вызвали на работу — обида! А что может сделать ребёнок, в самом деле? У него нет ни возможностей самому нажарить сырников (пока не умеет), самому купить билет в зоопарк (денег нет, и в одиночку в транспорт не пустят). И на поведение коварной, хотя и обаятельной Маши повлиять нет никакой возможности. Можно только надувать губы и показывать, как ситуация меня не устраивает.

Взрослый человек сам решает свои проблемы и сам обеспечивает свои потребности. У него есть силы и возможности. А если симпатичная Маша раз за разом игнорит — взрослый понимает: что же, похоже, я ей не так сильно и нравлюсь, как мне казалось. И, похоже, мне нужны другие подружки. То есть, даже и ситуацию с неустраивающими отношениями взрослый может решить самостоятельно.

Ребёнок же слаб и имеет очень мало своих ресурсов. Поэтому он исподволь пытается повлиять на другого. Но так, чтобы не испортить отношения окончательно. Поэтому приходится воздействовать слабо и пассивно. Способами непрямыми и манипулятивными.

Итак, ещё раз.

Обида — это когда:

Человек, с которым я в слиянии, мне чего-то недодал (чувств или действий)

Я страдаю и хочу, чтобы ОН изменился

Но сказать прямо — мне страшно (есть опасение, что другому не понравится и он уйдет, разорвёт отношения)

Так что я буду делать непрямые действия. Намекать. Пытаться влиять исподволь. Показывать, насколько я обижен и страдаю.

Поэтому да, обида — удел слабых. Удел пассивных агрессоров, манипуляторов. Людей, которые либо не имеют достаточно своих ресурсов, либо, как это называется у психологов, «не имеют доступа к своим ресурсам» — запретили себе, заблокировали. Руководствуются какими-нибудь нездоровыми установками вроде «нельзя разводиться, не могу оставить ребёнка без отца» или «если меня уволят, я никогда не найду нормальной работы».

Взрослый человек в норме имеет доступ к своей открытой агрессии. Это не всегда означает, что взрослый затеет драку и скандал, если ему что-то не нравится (скорее наоборот). Но это всегда значит, что возникнет не обида, а недовольство, раздражение, злость. Которые, кстати, в норме лучше бы выразить иным, необязательно агрессивным способом. Но если что-то взрослому не нравится, то нормальным чувством будет злость, а не укоризненная обида.

Поэтому если вы «ведётесь» на обиды другого человека — то вы тоже в слиянии. Вам тоже страшен разрыв или вам кажется, что вы имеете огромную власть над другим человеком.

Например, вот пример: пожилые родители донимают взрослого сына. Мама постоянно требует от него, чтобы тот приезжал на выходные на дачу («Отдохнёшь тут, воздухом подышишь!»). А тот знает, что выходной на даче — это каторжные работы с лопатой и тяпкой, и бесконечные мамины указания, где именно будем сажать редиску. Это не отдых, это ещё одна трудовая смена. Но сказать: «Нет, мама, не приеду» — тут же от мамы смертельная обида.

И сын, скрежеща зубами, едет тратить единственный долгожданный выходной, склоняясь над грядками с морковкой и укропом. Если бы взрослый сын отдавал себе отчёт, что для него кажется реальной опасностью «Мама обидится, будет страдать, у неё заболит сердце» или «Папа не будет разговаривать» — он бы понял. что сам в слиянии, что не чувствует себя вправе распоряжаться своими ресурсами и что родительское недовольство представляется ему смертельно опасным и пугающим. («Последствия моих действий будут страшны! Мама погибнет, если я не приеду!»)

А для маленького ребёнка картина болезни и смерти родителей — сильнейший страх, зашитый глубоко в бессознательном.

Ведь человечество в цивилизованных условиях проживает считанные десятки лет, а до того наши предки тысячи и миллионы лет жили в лесах. И тут для маленького детёныша остаться без родительской заботы и попечения — в прямом смысле означало гибель. Поэтому если на вас так легко повлиять чьей-то обидой — это знак некоторой инфантильности, незрелости, и, разумеется, слияния. Ощущение опасения «я не выживу один» (даже если вы взрослый дяденька 42 лет).

То есть, если вы ощущаете обиду — это показатель заблокированной прямой агрессии, непрямого конфликта. Значит, вы в глубине души уверены, что прямо заявить о своих потребностях или потребовать изменить поведение — вам нельзя! Опасно. Страшно. Будут ужасные последствия (разумеется, в детском инфантильном представлении — ужасные). Грядёт разрыв, расставание, потеря, которые невозможно пережить (в фантазиях разрыв ужасен, конечно же). Поэтому всё, что остаётся — обижаться, манипулировать и пытаться ненапрямую повлиять на другого.

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«Отпустить обиду» — значит повзрослеть

И ещё из ключевых характеристик обиды вытекает ещё одно интересное следствие. Раз ОБИДА = СЛИЯНИЕ + НЕПРЯМАЯ ПОПЫТКА ИЗМЕНИТЬ ДРУГОГО, то это значит:

1. Обижаться на другого — один из способов сохранять связь с другим человеком после расставания и разрыва (например, способ не взрослеть и не проходить сепарацию для выросших детей; способ сохранять незримую связь с бывшим супругом в разводе; способ лелеять мечты о всемогуществе, планируя месть давнему обидчику и т.п.)

2. Отказаться от обиды означает повзрослеть. Тут можно либо выйти из слияния и понять, что у другого могут быть любые свои планы на жизнь, не похожие на мои. Либо попытаться открыто выразить свои потребности, рискуя тем, что уже другой решит разорвать отношения. В любом случае, слияние автоматически разорвётся. Может быть, начнётся открытый конфликт, может — просто разрыв и расставание, но обиды и пассивной агрессии больше не будет.

3. А вот советы «не обижаться» (т.е., не чувствовать свои чувства), «простить обиду» — они про инфантильность. Они призывают выбрать иллюзию слияния и отказаться от своих потребностей и притязаний. Наврать себе «да не больно-то и хотелось» («зелен виноград»). Проигнорировать свои желания, которые у вас есть и которые другой отверг. «Не обижаться» означает выбрать не взрослеть. Вообразить себя сверху и милостиво «простить», то есть позволить другому вести себя так, как он и без того собирался.

4. У сильных и взрослых людей обид не бывает. Бывают разочарование, злость, ярость, конфликт, ссора и много других неприятных эмоций. Но ощущение обиды — признак внезапного приступа инфантильности. Накатывает ощущение, что на другого-то я рассчитывал (а он! как он мог!!!). И да, похоже, пора признать, что раз я обиделся — то я чувствую себя слишком слабым, чтобы принудить другого сделать так, как я хочу; поэтому обижаюсь.

Вот и получается: единственный способ справиться с обидой — повзрослеть. Пройти сепарацию. Смириться с фактом, что другие люди, даже самые близкие — не наши клоны и не наши игрушки. Иногда они хотят того, что нам не нравится. Иногда они не испытывают тех чувств, в которых мы нуждаемся (и, возможно, никогда не дадут их нам). И нам надо учиться жить с этим. И, как взрослым людям, самим обеспечивать свои потребности: искать новых друзей, не общаться с теми, кто нас не любит — и общаться с теми, кто любит.Именно это психологи имеют в виду, когда говорят «отпусти свои ожидания» — то есть, откажись от обиды, признай, что другой человек — ДРУГОЙ, он может никаким нашим ожиданиям не удовлетворять. Это может быть грустно и больно, но это реальность. Поэтому надо учиться выживать в таком мире. Отказаться от слияния и сепарироваться.Нет, никто не говорит, что это легко. Да, это опять предложение «нарисовать чёртову сову».

Как проработать обиду

Шаг 1. Для начала — признаться себе в том, что вы обижены.

Даже этот шаг выполнить для очень многих — чрезвычайно трудно. Вместо того, чтобы сказать: «Я чувствую обиду», человек рассказывает, какие негодяи окружающие, как они нехорошо поступили, описывает несправедливости этого мира, сетует на злую судьбу, жалуется. Наглядно демонстрирует, насколько несправедливо с ним обошлись — ведь объективно несправедливо же? Однако в открытую претензий не предъявляет. Только мрачнеет, супится, страдает и жалуется.

Поэтому первым пунктом надо взять на себя ответственность за собственные чувства и сказать: я чувствую себя обиженным.

Отложить в сторону представления о справедливости / несправедливости. Может, другие и имели право так поступать, как они поступили. Но, в любом случае, я обиделся. На них и такое их поведение.

Шаг 2. Назвать вслух свои потребности.

Хотя бы самому себе назвать. И честно. Не так, как обычно: «В этой конторе, где я работаю, повышают только подхалимов и любимчиков» — ну и что? Да, нехорошая контора, а тебя лично почему так задевает заведённый у них порядок? Сформулировать запрос через «Я хочу получить» — опасно и больно. Даже если не начальнику в лицо его озвучить, а хотя бы самому себе вслух назвать. «Я хочу, чтобы мою работу признали ценной и важной, повысили мне зарплату и выдвинули на повышение вместо этой бездарности Иванова» — вот это совсем иначе звучит. Очень прямо — и поэтому довольно агрессивно. А для большинства «привычных обиженцев», как мы помним, стоит запрет на открытое проявление агрессии, поэтому и этот этап выглядит весьма пугающим и опасным. Что, вот прямо так и сказать, прямо о том, чего я хочу? Это нагло, грубо и некультурно. Фи. Давайте лучше порассуждаем об общей несправедливости этого мира и некомпетентности Иванова.

Шаг 3. С позиции взрослого человека принять решение о том, как поступить.

Взрослый человек обычно в курсе, что никто не должен исполнять его личные хотелки, что мир несправедлив, а люди эгоистичны. (Писатель Станислав Ежи Лец дал отличное определение: «Эгоист — это тот, кто думает о себе больше, чем обо мне». С этой точки зрения мир населён одними сплошными эгоистами, кошмар!).

Взрослый человек — это тот, кто понимает свои (и чужие) границы и в состоянии взвесить и сопоставить свои и чужие ресурсы. И принять разумное зрелое решение: я борюсь или я смиряюсь. Бороться есть смысл тогда, когда в битве есть шанс победить (ну или цель настолько важна, что за неё не жаль и погибнуть с честью). А смириться и уйти от битвы — когда выигрыш невелик, а ресурсов на борьбу уйдёт больше, чем я могу себе позволить. (Например: «Да, меня в этой фирме не повысят, меня вообще несправедливо, по моему мнению, обходят с должностями и бонусами. Но до следующего года я не могу позволить себе уволиться: я мне ещё ипотеку платить и кредит за маму. Я нуждаюсь в этой зарплате. Поэтому буду вести себя вежливо, сидеть тихо, работать честно и понемножку искать новую работу»). Неприятно? Несправедливо? Ну да, если вы верите в это — то так оно и есть. Но этот мир не обещал вам, что будет соответствовать всем вашим представлениям о справедливости. Увы. Мы можем только выбирать, как жить вот в этих условиях, но не диктовать сами условия.

А дрянных мест работы и неблагодарных друзей — множество. Это не значит, что вы должны сохранять с ними связь, пытаясь выбить желаемое.

Проработать обиду — не означает «не чувствовать обиды», «смириться с несправедливостью» или, уж тем более, «полюбить обидчика». Это означает просто признать своё реальное место в мире, оценить свои возможности и решить, что именно я собираюсь делать со своей жизнью.

В реальном мире, а не в мире своих фантазий.

И вы не представляете, сколько энергии на реальную жизнь при этом высвобождается!…опубликовано econet

Автор Елизавета Павлова

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