Шкала эмоциональных тонов, или Почему он меня не понимает

Понятие «шкала тонов» было введено в 50-х годах прошлого века американским писателем и философом Рональдом Хаббардом для определения эмоционального состояния человека. Эта шкала характеризует состояние человека в разные жизненные периоды.
Каждый человек постоянно испытывает те или иные эмоции: сильные и яркие или тихие умиротворенные. Именно так мы реагируем на происходящие вокруг нас события. Из эмоций рождаются наши чувства и настроения. Эмоция сопровождается определенным поведением. Способ выражения поведения - это тон. Понятие «шкала тонов» характеризует состояние человека в разные жизненные периоды.
Шкала эмоциональных тонов
Шкалу эмоциональных тонов принято изображать в цифрах от 0.1 до 4,0.
Человек, находящийся высоко по шкале тонов, оптимально ведет себя в окружающей обстановке и хорошо себя чувствует.
Человек, положение которого невысоко по шкале эмоциональных тонов, неспособен к рациональным действиям, имеет плохое самочувствие.
Кто-то не в состоянии долго находится в низких тонах, а кто-то застрял в деструктивных эмоциях, и это стало его проблемой.
4.0 – энтузиазм: «Я все могу. Все возможно! Жизнь прекрасна!»
3.5 – веселье, бодрость: «Я - классный, жить – здорово! Новое предложение? Замечательно!»
3,3 – интерес: «Ну – ка, что тут у нас? Ух ты! Отлично! Давайте попробуем!»
3,0 – консерватизм: «Жизнь вполне понятна! Она – хороша. Что-то новое? Сначала докажите, что это нам нужно».
2,8 – удовлетворение: «Все-таки жить хорошо! Хорошо сидим! Новое предложение? Давайте завтра рассмотрим».
2,5 – скука: «Жизнь – есть жизнь. Пусть все идет своим чередом. Вы что-то предлагаете? Знаете, это не ко мне».
2,0 – антагонизм, протест: «Вот житуха, блин! Ты не прав! Кончай дурить! Что у тебя тут? Это - полная фигня!»
1,8 – боль: «Черт! Проклятье! За что?»
1,5 – гнев, злость: «Молчать! Убью!»
1,3 – негодование: «Что за жизнь? Что вы тут предлагаете? Пересажать вас всех надо!»
1,2 – отсутствие сочувствия (холодность): «У меня своя жизнь – у тебя своя. Делай что хочешь. Это твои проблемы. Мне плевать».
1,1 – скрытая враждебность, фальшь, лицемерие: « Жизнь дерьмо. Все сволочи. Думают, они мне нравятся. Стоит поулыбаться и делай с ними что хочешь, придурки».
1,0 – страх: «Все, копец! Что делать? Помогите!»
0,9 – сочувствие: «Бедный мой, несчастный! Куда ж ты теперь? Ну, ничего, иди я тебя пожалею!»
0,8 – задабривание: «Все что хотите! Как скажите! Великолепная идея! …Боже помоги!»
0,5 – горе: « У-у-у! За что? Как они могли? Я просто убит!»
0,1 – жертва: «Жизнь!? О чем вы? Она раздавила меня! Никому нет дела до меня!»
0,05 – апатия: «Все, не могу больше… Все бесполезно... Пошли вы все… Лучше налей».
0,0 – смерть тела.
Человек, находящийся в низких тонах, часто раздражается, апатичен, избегает общения. Если у общающихся людей большая разница по шкале (1,2 и 3,3, например), то никакого взаимопонимания между ними быть не может. Ни дружбы, ни сотрудничества, ни любви не получится. Эти взаимоотношения деструктивны.
То, как мы воспринимаем аргументы, зависит от того, где мы находимся на шкале тонов: энтузиазм – 100 %, консерватизм – 50%, антагонизм – 20%, скрытая враждебность – 10%. Поэтому абсолютно бесполезно в чем-то убеждать человека, находящего в состоянии «горя» или «страха», если вы пребываете в тоне «энтузиазма»: он вас не поймет. Вы говорите на разных языках.
Обычно мы находимся примерно в одном диапазоне на шкале тонов, и это положение определяет наш основной тип общения с партнером. Ниже приводится описание характеристик общения, определите, на каком эмоциональном тоне находитесь вы:
1. Способность понимать, соглашаться, принимать другую точку зрения, создавать свою и уважать чужую реальность:
4,0 – легко расширяет реальность, учитывает другие точки зрения. Может менять и свою и чужую реальность.
3,5 – способен пересмотреть свою реальность, прислушаться к другим точкам зрения.
3,0 – признает существование других точек зрения. Терпим к ним.
2,5 – безразличен к сопоставлению других реальностей. Беспечен.
2,0 – защищает свою реальность, отстаивает свою точку зрения. Пытается опорочить другую.
0.5 – жалеет себя. Использует слезы, ложь с целью вызвать сочувствие и симпатию и таким способом подчинить окружающих.
0,1 – полное безразличие, удаление от людей. Имитация смерти, чтобы все поняли, что он «не опасен». Алкоголизм.
Шкала Хаббарда может стать подсказкой и помощником при подборе сотрудников, людей, с которыми вы хотите прожить свою жизнь. Вы наверняка заметили, что успешные, веселые, полные энтузиазма и неунывающие люди более привлекательные для общения, чем подавленные, недовольные, раздражительные и постоянно сомневающиеся в себе.
Как же помочь себе подняться по шкале тонов?
Первое, что нужно знать, что резко перепрыгнуть на несколько тонов невозможно. Ваш путь будет постепенным.
Обучение, новые познания – один из основных способов поднятия по шкале эмоциональных тонов.
Новые впечатления, события, общение с природой – все, что вызывает положительные эмоции, способствуют изменению эмоционального состояния к лучшему.
Сильное воздействие на переориентацию мыслей имеют путешествия.опубликовано econet
По материалам: Рон Хаббард «Самоанализ»,Рут Миншулл «Как выбирать своих людей»
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