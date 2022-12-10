Имя человека - одна из первейших идентификаций. В нём заключается наша сила. Если взрослый или ребёнок не любит, не принимает своё имя - ему будет сложнее чувствовать устойчивость, уверенность. А ведь так важно занять собственное место в мире.

Практическое ребенковедение. Сила имени. 25 простых практик. Мы вчера с дочкой пели песню ее имени. У неё было плохое настроение, она капризничала, говорила, что у неё не получится то, что задумала... Я предложила для неё неожиданное - спеть песню силы ее имени. Она начала петь Даааашааааа, Даааарьяяяяя. И улыбалась.

25 простых практик по ребенковедению

И было ощущение, что она возвращает себе силу и устойчивость. «Возвращается в себя». На одном из семинаров для взрослых, когда мы проходим тему рождения - как раз после того, как мы говорим о первом вдохе и крике младенца, я предлагаю взрослым вместо крика - каждому спеть «несколькими нотами» тихонько их имена. И это так красиво и трепетно....

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Имя - одна из наших первейших идентификаций. Наша сила. Если взрослый или ребёнок не любит, не принимает своё имя - ему сложнее ощущать устойчивость. Сложно занять полновесно своё место. Ощутить «Я ЕСТЬ».

Ниже - простые практики контакта с силой имени. С красотой своего имени.

1. Написать имя на листе буквами разного размера, разными шрифтами, разных цветов, добавить к буквам разные детали.

2. Написать «понарошку» в воздухе своё имя золотыми буквами. Представить, что оно ярко горит в небе, а когда мы захотим, растворяется, как след от самолета

3. Мандала имени - сделать мандалу имени (нарисовать силу имени в окружности разными цветами, выложить лепестками, цветами, крупой, орешками)

4. Спеть песню имени

5. Написать имя в столбик. На каждую букву имени - написать качество, которое начинается на эту букву (например в имени САША - С - тарательный, А- артистичный, Ш - аловливый, А- активный)

6. Тотем имени - представить, что у имени - есть знак силы. Силы стихий, силы «природы имени». Нарисовать, вылепить, вышить знак.

7. Значение имени - найти значение имени в «словаре имён», вспомнить, кто назвал таким именем

8. Телеграмма - послание имени. Каждая буква имени - слово, которое начинается с этой же буквы. Например, МИША - малые идеи шагают аристократично (получилось странно, но красиво)

9. Герб имени

10. Имя - ключ - написать - нарисовать, изображая в форме ключа

11. Танец имени - представить, что у каждого имени есть свой танец, станцевать его

12. Представиться - жестом или движением. Показать друг другу жест или движение своего имени

13. Имя - Цветок, начинающийся на ту же букву, что и имя

14. Имя - как корона. Рисуем корону. На каждом зубчике- лепестке короны сверху, как драгоценный камень - буква имени.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

15. Волшебный элексир - нарисовать (или найти продукты) на каждую букву имени

16. Сделать брелок с буквами имени или гравировку на брелке или браслете

17. Имя говорим шепотом, а потом все громче и громче

18. Секретное звучание имени. Если бы имя звучало не буквами - а мы бы его услышали любыми звуками - может, оно шелестело, как листва или гудело, как ветер, звонило, как колокольчик.....

19. Имя наоборот - если представить человека, которого бы звали наоборот - кто бы это был, каким бы он/она были. Мужчина, женщина, мальчик, девочка, какие бы у него были качества. Например- СВЕТА - Атевс - каким я себе представляю этого человека.

20. Ангел имени - нарисовать, вылепить, сделать аппликацию и проч.

21. Какой цвет имени, аромат имени, звучание имени, температура, каково имя наощупь

22. Звезда моего имени - представить, что в небе есть звезда, которая все-все знает о нашей силе

23. Печенье имени. Сделать «печенье силы». «Носитель имени« его и ест

24. Варианты названия имени. Придумать разные-разные идеи - уменьшительные, нежные, шаловливые

25. Нарисовать цветок своего имени (какой он? придумать - фантастический или реальный)

Правда, даже, когда читаем, звучит сильно? Пусть пригодится.

Силы нам всем. Маленьким и большим.опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet