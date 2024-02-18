Сильная женщина - слабая женщина

Сильная женщина, "железная леди", мужик в юбке. Как только не называют самодостаточных, независимых и волевых женщин. Что заставляет их возлагать на свои хрупкие плечи непосильную ношу карьеры, быта, воспитания детей? И так уж ли хорошо быть сильной женщиной?

Давайте попробуем разобраться с этими понятиями. Кто они такие - сильные женщины и женщины слабые? В современном мире становится всё больше и больше женщин разных возрастов, независимых, самодостаточных, решительных, выносливых физически и морально. Им не нужен мужчина в качестве опоры, они ни на кого не полагаются, только на себя.

Причины женской силы

Насколько просто нести такую ношу на хрупких женских плечах?

Кто-то признаётся, что довольно легко: с годами вырабатывается определённый стиль поведения и формируется характер. А кому-то это вовсе не просто, но обстоятельства жизни обязывают быть сильными.

Но и те и другие периодически приходят к мысли, что им хоть иногда хочется побыть слабыми, беззащитными, окружёнными вниманием и любовью. Им не хочется принимать решения, не хочется останавливать коней и входить в горящие избы.

И что тогда происходит? Кто-то скатывается в психосоматику и уходит в болезнь, позволяя своим близким ухаживать за ними и таким образом они получают внимание и заслуженный покой.

Кто-то годами накапливает внутренее напряжение и неудовлетворённость и пьёт антидепрессанты.

Каковы причины этой силы?

Неумение просить - одной из наиболее частых причин формирования такого образа жизни и стиля характера я могу назвать неумение простить. Да-да, именно просить других о чём-то, делегировать обязанности. В нашем сознании просьба - это унизительно, особенно, когда мы и сами с усами.

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Неумение сказать "нет" - это страшно, это грозит отвержением и негативными эмоциями в наш адрес. Так зачем говорить "нет", если я могу это сделать? Причем без особого труда, и в следующий раз тоже "да", и еще раз... Не буду расстраивать близких. Так появляется безотказность, на плечи сваливается все больше и больше обязанностей, времени на себя и свои нужды остается всё меньше и меньше.

Нелюбовь и неуважение к себе, к своему времени, своим силам и желаниям - плавно вытекает из предыдущего пункта. По жизни, а особенно в детстве, наши границы беспрестанно нарушаются значимыми взрослыми и не только. Мы к этому часто привыкаем, задвигаем себя, собственное Я и его желания на второй план и получаем вышеобозначенный результат. Плюс мало кто может похвастаться реальной безусловной любовью родных. Где же тогда научиться этому искусству?

Неспособность расслабляться - пахать как загнанная лошадь, не давая себе права на передышку и не позволяя уделить время самой себе. Здесь часто встречается расслабление горячительными напитками, как наиболее лёгкий и доступный способ расслабления. Это результат предыдущего пункта - нелюбви к себе.

Перфекционизм, синдром отличницы - слово, знакомое практически всем, пояснений не требует. На эту тему написано множество статей и даже книг.

Повышенный контроль - привычка всегда и во всем держать руку на пульсе помогает успешно двигаться вперед и порождает множество проблем и напряжений внутри. Ослабить его - означает, что всё может пойти по другому пути, появляется страх ошибки и неуправляемости ситуации. Этот момент пересекается с неспособностью расслабляться и перфекционизмом.

Неумение хвалить себя - мало кого от души хвалили родители, особенно по мелочам, чаще всего похвалу надо было заслужить, а некоторые ее и вовсе не получали. Поэтому нам так трудно, даже в душе, хвалить себя за достижения, нам всегда кажется, что этого мало, здесь недостаточно, а тут и вовсе плохо, даже если хорошо. Внутренний критик, говорящий голосом какого-то значимого взрослого из детства, не умолкает ни на час. Попробуйте искренне похвалить себя за что-то и почувствуйте, насколько вам это сложно или нет.

Страх показать свои слабости - девочек в советском и постсоветском пространстве, наравне с мальчиками, учили быть сильными, "не хныкать", не проявлять особо эмоции. И девочки вырастают, превращаются в женщин, которые не умеют плакать и которые стоически держат эмоции в себе, чтобы их не дай Бог не "отругали", не осудили.

Как мы видим, все эти пункты пересекаются и переплетаются между собой, образуя плотный комок "женской силы".

К таким женщинам часто прикипают слабые мужчины или уже становятся таковыми в процессе отношений. А женщина потом удивляется - почему очередной ухажёр не может встать с дивана и вынести мусор. Просто потому, что 10 раз перед этим женщина сама это сделала.

А кто же такая слабая женщина? Это та, которая знает свои слабые и сильные стороны, умеет их держать в балансе, умеет извлекать для себя пользу из своих слабостей, позволяет себе быть женщиной и знает, как занять своё женское место в отношениях с противоположным полом и в этом мире в целом.

Она не лишена амбиций, просто у нее они не завышены, она может и коня на скаку остановить, но не видит в этом смысла, когда рядом с ней есть сильный мужчина.

Конечно, встречаются и перекосы в женской слабости. Когда женщина становится подчеркнуто беспомощной и неспособной даже в магазин сходить. Но это уже немного другая история.опубликовано econet

Автор Илга Ландграф

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