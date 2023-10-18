Слаб тот человек, который не принимает себя, не умеет решать свои внутренние проблемы, а стремится за счет унижения других возвыситься. Намного проще критиковать, мстить исподтишка, чем заниматься личностным ростом. У подобных людей имеется проблема и с самооценкой.

Как нам всем известно: «сильные прощают, слабые мстят». Вы когда нибудь задавались вопросами: Почему один прощает? Другой мстит? Третий даже и не заметил, что ему пытаются навредить? А кто-то даже и пожалеет мстящего ему? Так кто оказывается слабым в данной ситуации, и почему он вообще начинает мстить или проявляет агрессию по отношению к определенным людям?

Кто мстит и почему?

Если вы понаблюдаете, то заметите, что один человек очень агрессивно может реагировать на определенный тип людей и совершенно не замечать другой тип людей. Происходит это все не просто так, поскольку привлекает людей именно тот тип людей, кто становится их «зеркалом», и в этом случае они «видят» самих себя, но боятся принять данные качества в самих себе, отрицают их, вытесняют.

Но данные качества им самим мешают строить гармоничные отношения с окружающими, реализоваться как личность и т.д. Поэтому, видя их в других людях, они реагируют агрессивно, осуждают других именно за те качества и поступки, которые не могут принять в самих себе, и боятся взять за них отвественность.

Также люди, которые вызывают агрессию у данного человека, напоминают значимых людей из их прошлого, которые сыграли определенную роль в их жизни и перед которыми обычно они раньше (или) и сейчас продолжают ощущать свою несостоятельность. И когда в жизни они сталкиваются с подобными людьми, у них возникает желание отомстить, унизить, «задавать», уничтожить такого человека, даже если он оказывается просто случайным попутчиком.

Поэтому, встречая таких людей, человек всегда проявляет агрессию по отношению к ним. Но, стараясь унизить собеседника, пытаясь показать себя лучше и сильнее его, на самом деле, такой человек мстит этим людям из своего прошлого, которые оказали огромное влияние на его жизнь и на формирование его личности.

И в общении с кем он и обрел свои комплексы неполноценности. И, соответственно, доказывая оппоненту, что тот ничтожество, а он сам достойный уважения, любви и т. д. человек, «мститель» на самом деле убеждает так сам себя, что он достоин любви, уважения, и что не является ничтожеством по сравнению с тем значимым человеком из его собственной жизни, когда только формировалась его личность, которого он в данный момент «увидел» в случайном прохожем, собеседнике, коллеге, начальнике и т. д.

И именно в таких ситуациях человек ощущает свою слабость перед такими людьми, на которых делает перенос с себя или со значимого человека из своего прошлого (мать, отец, дедушка, бабушка и т. д.). А как только человек ощутил себя слабым перед кем-то, то у него возникает желание подавить свой страх или комплекс неполноценности, и агрессия выступает как раз в качестве «инструмента» подавления страхов и комплексов.

И чем больше в человеке проявилось в данный момент агрессии, тем больше перед этим возникло чувство неполноценности или страх, который он подавляет, нападая на того человека, которого воспринял как «обидчика» или как плохого человека. И порой человек не просто недолюбливает напомнившего ему его самого или повлиявшего на его личность человека, что он не просто проявит один раз агрессию, а начинает яростно мстить ему только за то, что он существует и оказался случайно в поле его зрения. При этом всегда происходит приписывание собственных мыслей, эмоций, иногда и поступков данному человеку, то есть человек представляет, как бы он сам себя повел в той ситуации, которую пытается создать тому, кого избрал в качестве своей мести и ждет, что этот человек будет себя ощущать точно так же.

Получается, в собственной мести другому он воплощает свои собственные страхи, движимый своими комплексами. И ему очень сложно не только поверить, но и представить, что другой человек среагирует на его пакости по-другому, и самым больным для "мстителя" становится игнорирование его действий, слов. На что у него возникат обида и злость, и желание уничтожить того, кто продолжает жить своей жизнью, оставаясь счастливым и довольным своей жизнью, несмотря на все страния навредить "мстителю". И получается, такой человек "увязает" в собственной злобе и обиде, что такая месть может стать даже смыслом его жизни и не только одному человеку, он может воспылать желанием отомстить многим людям.

Мстить человек будет всегда тем, кого подсознательно воспринимает как более умного, более успешного, более счастливого и т.д., то есть, он воспринимает данного человека, которого избирает в качестве своей мишени для мести в чем-то лучше. Но по большей части не желает этого осознать.

С теми же, кого он воспринимает как хуже себя - глупее, страшнее, недачниками и т.д., он ведят себя снисходительно. И за счет них он самоутверждается, поэтому в качестве объекта мести они не привлекут его внимание, за исключенеим, если не позволят за счет себя самоутвердиться, то на них как снежный ком "свалится" поток агрессии, возможно, и месть.

Итак, слабые не могут прощать, потому что им не хватает силы духа заглянуть в самого себя, понять самого себя, принять самого себя. И также, они не умеют простить себе собственные промахи. И именно поэтому такие люди названы слабыми. Так как, чтобы понять себя, принять себя, простить себя, нужна большая внутренняя работа, которая для некоторых становится настоящим подвигом. А тот, кто смог это осуществить, стал сильным, так как победил свои собственные страхи, комплексы. Для этого действительно нужна сила духа.

Мстить же легче, чем разобраться в самом себе... Но, к сожалению, это не сделает человека более счастливым, а, наоборот, может погубить всю его жизнь.

Таким образом, в сложной для слабого человека ситуации обостряются все внутренние проблемы и комплексы. И им движет желание не столько уничтожить своего противника, сколько свои собственные страхи, желание их скрыть, подавить. Он боится, что о нем подумают, что он не состоялся как личность, что он недостаточно умен, что он недостаточно интересен как личность, как мужчина или женщина и т.д. И все эти страхи, порожденные его внутренними проблемами, «застилают» его разум и возникает единственное желание уничтожить источник своих страхов, но только он не понимает, что настоящий источник его страхов, находится в нем самом, в его бессознательном, а не в его случайном оппоненте или вообще в просто прохожем...

Мстя другому, по сути, человек мстит самому себе за то, что в прошлом проявил слабость, не смог отстоять свои интересы или личностные границы и т. д., уступил или подчинился более властному значимому человеку из своей жизни (мама, папа, дедушка и т.д.). Уничтожая другого, он деградирует сам, погрязая все больше и больше в собственных психологических проблемах, внутренних конфликтах, «включая» все больше и больше разнообразные психологические защиты.

А сильные прощают потому, что не боятся показаться слабыми, так как прекрасно осознают свои сильные и слабые стороны, и выпады в их сторону закомплексованных личностей мало волнуют, если вообще их заметят, так как у них нет причины сомневаться в себе, в своей состоятельности. Они уже выросли, стали самостоятельным, смогли реализоваться как личности, а не «застряли» в своем детстве как слабые люди, и не переживают его заново и заново при встрече с людьми напоминающими их самих или значимых людей из своего прошлого. Если в человеке нет определенных внутренних проблем, то его агрессией или местью невозможно зацепить, если что-то цепляет, то, значит, так отзывается определенная проблема, которую он как в «зеркале» увидел в поведении или словах другого человека.

Если же человек является не только сильной личностью, но и мудрым, то он понимает причину поступков не только своих собственных, но и других людей, в частности, человека, проявившего к нему агрессию. И тогда они вызывают в мудром, сильном человеке сочувствие, так как он понимает, что проявившем агрессию человеком движет чувство неполноценности, ощущение недолюбленности, ненужности. И проявляя агрессию по отношению к ближнему, а, тем более, мстя, так человек «кричит» о помощи: ему так хочется быть любимым, принятым, защищенным. И именно от нехватки любви и непринятия самим собой он так себя и ведет. Как видите, так ведет себя человек не из-за хорошей жизни и не потому, что счастлив, а как раз наоборот. Он внутри глубоко несчастный и одинокий человек, отсюда и все его нападки на окружающих при любом удобном случае. Ему просто нужна любовь и внимание.

То есть слабым человеком является тот, кто не принимает себя, не умеет или не хочет решать свои внутренние проблемы, и пытается за счет унижения окружающих самовозвыситься, вместо того, чтобы что-то сделать реальное, и не на словах что-то доказать, а показать поступками кем они являются на самом деле. Всегда легче критиковать или мстить исподтишка, чем реализоваться как личность, и тем самым саму себе и только самому себе доказать, что он стоит чего-то.

Пока человек не осознает, кем он является, какие у него есть достоинства, способности, и не реализует их в жизни, как бы он ни старался, окружающие его не оценят, и он не получит так им желаемого уважения и даже поклонения.

Однозначно у таких людей присутствует проблема с самооценкой: она всегда в чем-то будет сильно занижена, и как компенсация, которая следует как подавление страха показаться, например, более глупым, более слабым, менее профессиональным и т. д. Будет всегда наличествовать «маска» самовозвеличивания, то есть человек будет стремится показать, что он лучше в тех сферах, в которых у него наиболее страдает самооценка. Поэтому решать свои проблемы им рекомендуется с повышения самооценки и с решения «застарелых» детских психологических трав, проблем.

Не мстите, а займитесь своими внутренними проблемами, и вы увидите насколько приятнее прощать. И не обижайтесь на тех, кто проявил к вам агрессию или избрал мишенью для своей мести, помните, что это глубоко несчастные люди, которые нуждаются в сочувствии. И единственная их цель жизни — это не показать другим своих страхов, побег от самого себя, и желание создать впечатление у окружающих достойного и сильного соперника. Но чем больше человек ищет себе конкурентов и врагов, тем больше он погрязает в войне с самим собой, так как большинство из их так называемых «врагов» даже и не подозревают, что им объявили «войну» и мстят только за то, что они оказались более успешные и счастливые.

А большинство даже и не заметит таких потуг «мстителей», продолжая жить своей интересной жизнью. Если же человека чем-то задели агрессивные слова или поступки, то это в нем самом так же «заговорила» собственная неуверенность, подпитываемая комплексами. И тогда стоит задуматься: в чем же причина вашей такой реакции (ответный гнев, обида и т. д.) на те или иные слова другого человека. И начать искать причины в себе самом, а не уподобляться слабому...

Начните с себя, и вы сможете стать сильным, то есть победить свои страхи, комплексы, которые как раз и отозвались подобным образом на данное поведение или слова другого человека, на его провокации. Помните, что человек всегда проецирует свои собственные проблемы на окружающих, и вы, возможно, оказались в данном случае просто его «зеркалом», а если вы среагировали на его слова и поступки, то и он оказался в роли «зеркала» для вас. Поэтому не обижайтесь, не злитесь, не бойтесь, а постарайтесь посмотреть со стороны на сложившуюся ситуацию и научиться в ней чему-то новому. Кроме того, став объективным, вы сможете увидеть свои собственные проблемы, заставившие последовать примеру слабого человека, а осознав, поняв их, вы сможете их разрешить, тем самым став свободнее, счастливее. И любитель мстить в последствии даже не привлечет вашего внимания.

Не мстите, а прощайте, и тогда не затронет вас негатив других людей, он останется с ними, отразившись на них самих и на их жизни именно так, как они хотели навредить вам.опубликовано econet

Автор Наталья Дефуа

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