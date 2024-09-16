Синдром Диогена: почему люди превращают свое жилище в свалку

Есть люди, склонные к накопительству. Одни из них реально имеют психологические расстройства, другие же вполне обычные люди. Поговорим о тех, кто относится к первой категории. Склонность к чрезмерному накопительству называется синдромом Диогена, люди с этим заболеванием не воспринимают мнение окружающих или считают, что у них все хорошо и они вовсе не больны.

“Выкидывая хлам, главное – не начать его рассматривать” – народная мудрость

Такой синдром является психологическим расстройством, характеризующимся не только накопительством, но и пренебрежительным отношением к себе, социальной изоляцией, отсутствием стыда и апатией. Предположительно причиной такого недуга служит нарушение в работе лобной доли мозга, но ведь есть вполне вменяемые люди, для которых не имеет значения, где жить и как одеваться, поскольку они сосредоточены на других вещах. Поэтому бывает сложно определить, когда человек здоров, а когда болен. Впервые синдром был описан психологами в 1966 году, а название он получил благодаря древнегреческому философу Диогену, стороннику минимализма. Но некоторые специалисты считают, что такое название неправильное, поскольку на самом деле Диоген был общительным человеком и не занимался накопительством.

Синдрома Диогена: Как проявляется и как лечить?

Если говорить именно о психологическом расстройстве, то наблюдаются следующие симптомы:

безразличие к окружающим;

апатия;

скупость;

неряшливость;

несоблюдение норм гигиены;

отсутствие чувства стыда;

патологическое накопительство;

агрессивная реакция на критику.

Больные люди превращают свое жилье в настоящую свалку, их не волнует, что по помещению сложно передвигаться, что в доме появляется неприятный запах и различная живность.

Основные причины расстройства психики

Существует ряд причин, которые провоцируют развитие синдрома:

злоупотребление алкоголем;

поражение лобных долей мозга в результате травмы либо оперативного вмешательства;

возрастное расстройство психики.

Как лечить синдром Диогена

Главная проблема заключается в том, что больные не признают наличие проблемы. Поэтому зачастую у них возникают разногласия с родственниками и друзьями, ведь человека сложно убедить в том, что не нужно превращать дом в свалку. Больной считает, что эти вещи непременно пригодятся и расставаться с ними ни в коем случае нельзя.

Первое, что нужно сделать родственникам и друзьям – это мотивировать человека сменить образ жизни, поскольку такое поведение не принесет никакой пользы. Нужно убедить больного, что следить за собой и поддерживать чистоту в доме на самом деле не сложно, а если этого не делать, то это мешает жить полноценной жизнью. В случае если человек страдает алкоголизмом, в первую очередь нужно решить эту проблему, а дальше все наладится.опубликовано econet

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