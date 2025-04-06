Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Скорая помощь для самооценки: 8 СЕКРЕТОВ восстановления

Скорая помощь для самооценки: 8 СЕКРЕТОВ восстановления

Источник: b17.ru 06 апреля 2025 6458
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Самооценка влияет на все сферы нашей жизни. От того, какая она, зависит наше счастье.

Скорая помощь для самооценки: 8 СЕКРЕТОВ восстановления

Как формируется самооценка? Вначале ребенок ориентируется на оценку родителей и других значимых взрослых. Если от них поступает положительная обратная связь, то ребёнок начинает думать о себе и оценивать себя позитивно. Если же, наоборот, его постоянно критикуют, ругают, то у него формируется заниженная негативная самооценка, которая остаётся на всю жизнь.

Что можно предпринять, чтобы повысить свою самооценку уже во взрослом возрасте

1. Пересмотреть прежние негативные установки относительно себя и заменить их на позитивные (например, перестать называть себя ленивой, а сказать себе:"Я достаточно трудолюбивая" и т. д.). Дело в том, что внутри нас живут "заезженные пластинки" обесценивающих установок, полученные от разных людей, чаще всего от родителей. Они включаются в самый неподходящий момент и "заваливают" важное дело.

Например, нам сложно начать новое дело, потому что внутри нас звучат установки:"Ты - неудачник, "У тебя никогда ничего неполучится"," Сиди, и не высовывайся". 

2. Почаще хвалить себя просто так, восхищаться собой.

3. Развивать позитивный взгляд даже на не самые удачные свои решения, "выключать" внутреннего критика. Кстати, этот критик часто говорит голосом мамы или папы. 

Скорая помощь для самооценки: 8 СЕКРЕТОВ восстановления

4. Окружить себя поддерживающими и одобряющими людьми, а не критикующими. 

5. Отмечать достоинства других и говорить им о них. Когда мы начинаем видеть хорошее в других, то видим и в себе.

6. Уделять время себе: заботиться о внешности, заниматься тем, что вам нравится. 

7. Начать делать то, что давно хотели, но боялись  что не получится (записаться на танцы, освоить массаж, съездить в Таиланд - все, что вы действительно хотите). 

8. Поработать над детскими травмами, отпустить то негативное о себе, что Вы впитали как истину, но оно на самом деле ложно. 

Скорая помощь для самооценки: 8 СЕКРЕТОВ восстановления

Личный опыт моих клиенток с проблемами самооценки говорит о том, что в большинстве случаев получается восстановить самооценку и любовь к себе, даже если они росли с очень "токсичными" родителями.опубликовано econet

Автор Евгения Каблама

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

самооценка счастье жизнь психология

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Зеркало — это мой лучший друг, потому что когда я плачу, оно никогда не смеется. Чарли Чаплин
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.