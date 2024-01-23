А вы когда-нибудь задумывались, откуда берётся скромность?

В детстве нам твердили, что «скромность красит человека». Ничего подобного! Скромность ГУБИТ человека. Губит таланты, ломает карьеру, отбирает шансы на победу, прячет интересных людей друг от друга, выгоняет с весёлых вечеринок, замыкает человека в себе.⠀

Что такое на самом деле скромность?

В школе я сидела ниже травы, тише воды, лишь бы не спросили. До ужаса боялась собеседований на работу – упуская хорошие предложения. А трудоустроившись, нервничала на совещаниях и скрывала свои идеи – хотя многие из них были гениальными, честное слово.

Но я старалась скинуть оковы стеснительности. Изучила теорию уверенности, посетила всевозможные тренинги. Но разорвать крепкие путы мне никак не удавалось. И я, по-прежнему, стояла в сторонке, теребя платочек, краснея и слегка заикаясь при разговоре. ⠀

Пока однажды я не осознала шокирующую правду. ⠀

Стеснительность – это… обратная сторона МАНИИ ВЕЛИЧИЯ. Да ладно! Кто? Я? Самая скромная в мире? Страдаю манией величия? Быть не может! ⠀

Но адекватность взяла верх над эмоциями. Ведь, правда, все эти скромные годы моё Эго рвалось наружу. Ему не нравилось быть серенькой мышкой. Оно хотело бОльшего, жаждало славы и внимания! И сковывала его вовсе не стеснительность, а страх... а вдруг надо мной будут смеяться? ⠀

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Стеснительность - это когда хочется, но страшно.⠀

Страх быть отвергнутой - это страх УЗНАТЬ О СЕБЕ то, что меня могут не принять. А это разрушит мои представления о собственной исключительности. Это и есть мания величия.⠀

Считать себя стесняшкой - было приятно. А вот горькая правда о том, что я страдаю манией величия - мне не понравилась. И я решила, что я - обычная. В хорошем смысле этого слова. Дала возможность другим людям меня отвергнуть, если я им не понравлюсь. Кому-то я интересна. Кому-то нет – и это НОРМАЛЬНО.

Я - это я. Со мной всё в порядке. И с Вами – тоже.

Все мы – обычные. И ПРИ ЭТОМ НЕПОВТОРИМЫЕ.

Не обязательно нравиться всем. Главное - нравиться себе!

Да, в жизни бывают отказы, нас примут не все. Но это всего лишь мнение другого человека! Разве мы рождены только для того, чтобы получать чужие одобрения?опубликовано econet

Автор Светлана Неганова

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