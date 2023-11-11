Скрытая депрессия: Чувство вины и плохое настроение

✅Если вы постоянно испытываете чувство вины - это плохой сигнал. В этом случае чем раньше вы начнёте бороться с проблемой, тем лучше.

Чувство вины и плохое настроение… Это знакомо каждому. Внутренний голос вдруг заставляет испытывать угрызения совести. Он говорит нам, что мы поступаем неправильно. И кажется, что несмотря на все прилагаемые усилия, нам никогда не удастся достичь желаемого. Внутренний голос пытается убедить нас, что в наших поступках нет никакого смысла.

Чувство вины и плохое настроение – симптомы скрытой депрессии

Как правило, люди, страдающие дистимией (хронической депрессией), теряют интерес к жизни и постоянно находятся в плохом настроении. На любое событие они реагируют пессимистично. В любой новости находят повод для грусти и уныния.

Это симптомы данного вида депрессии. Поначалу она может протекать в лёгкой или умеренной форме. Но если на проблему не обращать внимания и не принимать никаких мер, состояние человека может сильно ухудшиться.

В зависимости от интенсивности испытываемых негативных эмоций (чувство вины и плохое настроение), их влияния на жизнь человека и его способности контролировать их, можно говорить о возможной депрессии или же просто о сложном периоде в жизни.

Давайте вместе разберемся в проблеме и узнаем, каковы основные симптомы депрессии.

Когда чувство вины и плохое настроение становятся нашими постоянными спутниками

Когда мы не успеваем следить за порядком в доме, появляется чувство вины. Оно возникает после беседы с человеком, с которым мы не хотели разговаривать. Чувство вины беспокоит, когда мы позволяем себе съесть лишний кусочек за ужином. Наше настроение падает, мы начинаем чувствовать себя виноватыми.

Порой мы смотрим на своё отражение в зеркале и видим перед собой человека, которого сопровождают неудачи.

Подобные ощущения и негативные эмоции, испытываемые изо дня в день на протяжении нескольких месяцев, свидетельствуют о том, что с нами что-то не так.

Никто из нас не может жить счастливо, когда постоянными спутниками являются чувство вины и плохое настроение.

Зигмунд Фрейд считал, что преувеличенное чувство вины и самобичевание являются основными признаками депрессии. Сегодня МРТ позволяет узнать, что происходит с нашим мозгом, когда мы испытываем подобные эмоции.

Самобичевание и упреки наносят вред нашему мозгу

В журнале «Общая психиатрия» («General Psychiatry») были опубликованы результаты одного интересного исследования. Ученые хотели узнать, как чувство вины влияет на работу головного мозга человека. И они пришли к следующим выводам:

За рационализацию и обработку чувства вины отвечает височная доля больших полушарий головного мозга. Именно этот участок головного мозга отвечает за поведение человека в обществе и позволяет ему воспринимать реальность объективно.

Именно этот участок головного мозга отвечает за поведение человека в обществе и позволяет ему воспринимать реальность объективно. У людей, страдающих депрессией, эта часть головного мозга «отдыхает». При этом отмечается более высокая активность участка под названием субгенуальная поясная кора.

Когда это происходит, человек теряет способность искать причины в поведении окружающих. Он все принимает на свой счёт, начинает искать в себе причину всех неприятных ситуаций (когда кто-то его злит, обманывает или причиняет ему боль).

Подобные ситуации находят четкое отражение в работе нашего головного мозга и их достаточно легко выявить.

Игнорирование данной проблемы может привести к появлению агрессивных реакций, значительному снижению самооценки, а в наиболее тяжёлых случаях — ощущению потери контроля над происходящим и полной утрате интереса к жизни.

Это действительно очень серьёзная проблема.

Плохое настроение изо дня в день

Плохое настроение и ощущение того, что наша жизнь утратила краски — ещё один характерный признак дистимии.

Человек, страдающий этим типом депрессии, начинает испытывать апатию, у него наблюдается упадок сил.

Его начинают беспокоить нарушения сна и расстройства аппетита. Появляется желание избегать контакта с окружающими людьми и в то же время необходимость чувствовать их внимание и заботу.

В развитии этой формы депрессии играет важную роль генетический фактор. Очень часто корни проблемы уходят в раннее детство. Как правило, родителями закладываются определенные установки и шаблоны поведения. Именно в результате «нарушения» навязанных поведенческих стереотипов и появляется надуманное чувство вины.

Главная трудность заключается в том, что сначала человек не догадывается о том, что с ним что-то не так.

Он продолжает ходить на работу, заниматься домашним хозяйством, общаться с семьей. Но при этом не чувствует себя счастливым, У него нет мотивации что-либо делать. И это его угнетает.

С каждым днём вставать с постели становится все труднее…

Как только у нас появляется это ощущение, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Чувство вины и плохое настроение? Есть стратегии на каждый день

Для лечения депрессии нам потребуется помощь специалиста, терапия, большая сила воли и поддержка близких людей.

Нам необходимо найти свою индивидуальную стратегию. Ведь каждый человек уникален, а потому и каждый случай депрессии строго индивидуален.

И все же для того чтобы преодолеть надуманное чувство вины не будет лишним попробовать следовать этим простым рекомендациям:

Наполните свою жизнь движением: будьте активными, найдите время для физических упражнений и солнечных ванн. Иными словами, не запирайте себя в четырёх стенах. Почаще выходите из дома, не позволяйте жизни проходить мимо вас. Больше двигайтесь — это положительно сказывается на работе головного мозга.

Почаще выходите из дома, не позволяйте жизни проходить мимо вас. Больше двигайтесь — это положительно сказывается на работе головного мозга. Распознавайте негативных мыслях и не давайте им расти. Избегайте пессимистичных «не могу», «причина во мне», «если бы не я».

Избегайте пессимистичных «не могу», «причина во мне», «если бы не я». Ваши негативные мысли не имеют ничего общего с реальностью. Их причина в вашем восприятии мира, а оно не всегда бывает объективным.

Их причина в вашем восприятии мира, а оно не всегда бывает объективным. Старайтесь визуализировать любые перемены. Представьте себе, какой была бы жизнь, если бы вы воспринимали происходящие события с юмором. Если бы ваш внутренний мир был бы стабильным и гармоничным.

Не отчаивайтесь и продолжайте бороться. Чувство вины и плохое настроение можно преодолеть. Ведь мы сами создаем свою реальность, все зависит от желания и силы воли.опубликовано econet

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