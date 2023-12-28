Скрытые причины депрессии: Упражнение для выявления

Нередко выявление истинных причин депрессивного состояния бывает затруднительным, поскольку воспоминания, с ними связанные, могут быть настолько болезненными, что вытесняются в бессознательное, а сознание услужливо подсовывает другие объяснения. Однако при работе с негативным психологическим состоянием очень важно попасть точно в цель – в ядро источника этого состояния – и разрушить его.

Чтобы наиболее эффективным и безопасным способом выявить настоящие причины депрессии и добиться скорейшего улучшения состояния я использую методы эмоционально-образной терапии, в том числе замечательное диагностическое упражнение «Путешествие в мрачную страну», созданное Н.Д. Линде.

Как выявить настоящие причины депрессии?

Расскажу о нём на примере работы с моей клиенткой Диной 25 лет (имя изменено, разрешение на публикацию получено). Дина жалуется на апатию, пониженное настроение, эмоциональные колебания и рассказывает, что такое состояние испытывает очень давно. На обращении к психологу настаивал её молодой человек, который понимал, что такой пониженный фон настроения не является нормальным, тогда как сама Дина уже практически смирилась с тем, что будет такой всю оставшуюся жизнь, поскольку антидепрессанты, неоднократно назначаемые врачами, не приносили значительного облегчения.

Я прошу Дину представить: «Вы в компании добрых и весёлых друзей отправилась в поход в мрачную страну. Всё-всё, что встречается на пути там, очень мрачное. Если вы встречаете какой-то мрачный объект или мрачное живое существо, вы с весёлыми друзьями окружаете его со всех сторон и изучаете. Вы можете поговорить с ним или что-то сделать для него, чтобы в итоге его расколдовать. Можете мысленно встать на место этого субъекта и понять, что он думает и чувствует. Когда вы разгадаете его тайну, вам нужно будет сделать его весёлым и счастливым».

Первое, что встретилось Дине в мрачной стране, была огромная туча, которая вызывала ощущение полной безысходности и беспросветности. Представив себя на месте тучи, девушка сказала, что её просто разрывает от невыплаканных слёз, потому что мама совсем не обращает на неё внимания, а ещё запрещает плакать, потому что плакать можно только если кто-то умер (к сожалению, клиенты нередко говорят о такой установке в семье).

Дина рассказала, что в их семье вообще существовал запрет на выражение эмоций: громко смеяться тоже было нельзя, чтобы не мешать родителям, которые всегда были заняты и на все просьбы Дины поиграть с ней говорили: «Иди поиграй сама!».

Тогда я использую приём созерцания дождя, изобретённый Н.Д. Линде, чтобы дать пролиться невыплаканным слезам. Он очень эффективен при работе с клиентами, которым в силу разных причин сложно выражать свои эмоции. Дождь в Дининой стране идёт очень долго – слишком много накопилось невыплаканных слёз.

Дождь продолжал накрапывать, но Дина решила продолжить путешествие и встретила на пути маленького застывшего зайчика, который полными печали глазами смотрел на ледяную статую. Представив себя на месте зайчика, девушка сказала, что он мечтает только об одном – чтобы его крепко обняли, и больше всего он ждёт объятий от этой недоступной статуи. Дина сказала, что ей очень хотелось бы нарисовать это, но от цветных карандашей отказалась, объяснив, что в мрачной стране нет места цвету.

Очевидно, что зайчик – Внутренний ребёнок Дины, а статуя – её мама. Я прошу Дину взять зайчика на руки, самой крепко обнять его и сказать от имени своего Внутреннего родителя: «Ты очень важен и нужен мне! Я всегда буду любить тебя и заботиться о тебе! Я разрешаю тебе чувствовать и свободно выражать свои чувства. Я никогда не буду ругать тебя за это!». Дина повторяет это несколько раз, обнимая зайчика, и он становится живым и начинает радостно улыбаться.

Потом я прошу девушку представить себя на месте статуи, и Дина говорит, что ей сразу же стало очень грустно и холодно. Однако когда с места статуи она смотрела на зайчика, она чувствовала любовь и нежность к нему, но при этом сильную скованность, как будто лишена была возможности выразить свои чувства, потому что её не научили этому. Дина вспоминает, как мама рассказывала, что её собственная мама (бабушка Дины), пережившая войну, всегда была очень суровой и сдержанной.

Тогда мы говорим статуе (проекции мамы в бессознательном Дины): «Я разрешаю тебе тоже быть живой, чувствовать, свободно выражать свои чувства!», и статуя становится молодой Дининой мамой – того возраста, когда Дина была маленькой. Зайчик превращается в маленькую девочку, и они с мамой бросаются обнимать друг друга.

Внезапно оказывается, что дождь закончился, а туча превратилась в солнышко. Дина сказала, что чувствует себя намного лучше, а ещё она поняла, что мама на самом деле любила её, просто не умела выразить свои чувства. Дина, наконец, расплакалась, и это были слёзы облегчения.

В следующие встречи мы продолжили работать средствами эмоционально-образной терапии. Сейчас Дина чувствует себя хорошо: апатия и депрессивное состояние прошли полностью, а колебания настроения значительно уменьшились.опубликовано econet

Автор Мария Горшкова

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