Скрытый смысл подарков, которые нам дарят

Все любят принимать подарки. Их нам дарят на день рождения, в связи с каким-либо приятным событием. А что означают подарки, врученные в преддверии Нового года? Что они символизируют и какой смысл заключают в себе? Давайте разбираться.

Подарки, которые нам дарят - это тоже «предметное письмо», как магический подклад, только наоборот. И подарки имеют символический смысл, даже если тот, кто дарит, не задумывался об этом. Подсознательно он выбрал именно эту вещь, чтобы нам подарить. И можно «расшифровать» символы. Понять смысл подарка и указание - что нам ожидать и как действовать.

Что означают подарки, которые дарят в конце года

Это игра. Но символы - это всегда немного игра. Вот и поиграем.

Подарили конфеты? Это очень хорошо. Это пожелание богатства и сладкой жизни. Когда-то сахар был чрезвычайно дорогим, это была истинная роскошь. Мало сладкого было в жизни у людей.

И сладкие конфеты - это пожелание хорошей, богатой жизни. Отдыха от трудов и решения трудных вопросов. Все будет хорошо, все разрешится благополучно и придёт награда хорошему человеку! Вот что сулят конфеты.

Шоколад - это символ власти и любви. Шоколад пили только вельможи и правители у индейцев. И шоколад порождал любовь в сердце, притягивал людей друг к другу, вызвал страсть. Так что можно ждать повышения по службе и романтических отношений…

Шоколад пили только вельможи и правители у индейцев. И шоколад порождал любовь в сердце, притягивал людей друг к другу, вызвал страсть. Так что можно ждать повышения по службе и романтических отношений… Свечи - символ жизни, знаний и борьбы с тьмой. Свеча была защитой от тьмы и зла. Оно прогоняла нечисть. Свеча приносит счастье в дом, уют и понимание с близкими. Такой подарок сулит победу над тёмными силами и обретение мира. Подаренные свечи обязательно надо зажечь и полюбоваться ими. Посмотреть на пламя, которое светит во тьме. Это знак надежды.

Духи - символ защиты от зла. И намёк на будущую любовь. Это символ изысканности и жизни, полной удовольствий. Когда-то ароматы составляли жрецы и приносили их в жертву богам. Духи стоили дороже золота! И такой подарок может сулить богатство и высокое положение. Даже если это не духи, а дезодорант или освежитель воздуха. Все равно это аромат. И значение остается прежним.

Это символ изысканности и жизни, полной удовольствий. Когда-то ароматы составляли жрецы и приносили их в жертву богам. Духи стоили дороже золота! И такой подарок может сулить богатство и высокое положение. Даже если это не духи, а дезодорант или освежитель воздуха. Все равно это аромат. И значение остается прежним. Перчатки и варежки - символ тепла и защиты. Это любовь и забота, знак того, что вас защищают и любят. И, возможно, вы найдёте свою пару! Или укрепите отношения с тем, кто рядом. Это к любви и к тёплым отношениям - такой подарок.

Это любовь и забота, знак того, что вас защищают и любят. И, возможно, вы найдёте свою пару! Или укрепите отношения с тем, кто рядом. Это к любви и к тёплым отношениям - такой подарок. Чашка - к изобилию и к здоровью. Это символ «полной чаши», так что поскорее попейте из подаренной чашки. Достаток, полная семья, исцеление - вот что сулит подаренная чашка. Даже если она так себе, - но символ прекрасный!

Это символ «полной чаши», так что поскорее попейте из подаренной чашки. Достаток, полная семья, исцеление - вот что сулит подаренная чашка. Даже если она так себе, - но символ прекрасный! Драгоценности и деньги - это символ богатства. Это очень хороший подарок, его и объяснять не надо. Деньги и драгоценные металлы - символ жизненной энергии и власти. Откроются новые возможности, жизнь станет лучше!

А вот с напитками сложнее. С одной стороны, это символ жизни и плодородия. А у алхимиков и мистиков - символ познания истины. Но значение подарка двойственное. Затуманенное сознание и ложное веселье мы не дарим обычно близкому и любимому человеку. Вино - иногда символ коварства и вероломства.

Любит ли вас тот, кто дарит напитки? Уважает ли? Или заранее решил, что вы любите выпить и обрадуетесь такому дару? Ваша задача в течение года сохранять ясный и трезвый ум. Не поддаваться соблазнам и обману…

Или заранее решил, что вы любите выпить и обрадуетесь такому дару? Ваша задача в течение года сохранять ясный и трезвый ум. Не поддаваться соблазнам и обману… Полотенце и салфетки - символ чистоты и защиты. Прошлое остается позади, тёмные времена сменяются светлыми. Произойдёт очищение от зла и избавление от негатива.

В каждом подарке, даже самом маленьком, есть глубокий смысл. Это символы, которые вам передаёт другой человек. И вроде бы это игра, развлечение - разгадать смысл подарка и прочитать таинственное письмо. Но в игре есть много правды и много пользы. Как и в подарках от других людей…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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