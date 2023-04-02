СЛАБЫЙ ПРЕДАСТ ВСЕГДА

Цепочка предательств всегда начинается с себя. Будучи слабым, предавая себя, мы предаём других, а они предают нас - тысячами разных способов. Осуждая других за неблаговидные поступки, мы почему-то никогда не замечаем, что всё это - зеркальное отражение нас самих.

Каждый из нас с предательством сталкивался и, скорее всего, не один раз. В любом обществе предательство осуждается. Лучше прослыть вором и бандитом, чем предателем. Это – крайняя степень человеческого падения, этих людей презирают. Но в чём суть предательства? Как его определить? В чём оно выражается? Кого осуждать и презирать надо, а кого – нет?

Суть предательства на примере нескольких историй

Соня жила счастливо со своим мужем, у них было две дочки-погодки, подросткового возраста, на которые родители не могли нарадоваться. Всё было хорошо в их семье, и Соня считала себя самой счастливой женщиной на свете. Однажды, случайно, она прочитала в телефоне мужа интимную переписку с другой женщиной и несколько дней не могла оправиться от шока. Оказалось, уже давно у него есть другая женщина. Когда всё выяснилось, мужа как подменили. Он стал грубым, потом собрал свои вещи и ушёл.

Прошло несколько месяцев, Соня еле-еле стала приходить в себя от такого предательства. Но муж вернулся, на коленях просил прощения, и они начали всё сначала. Но прошло время, и Соня поняла, что другая женщина никуда не делась.

Жизнь её превратилась в ад. Муж то уходил, то возвращался, и она принимала его обратно, ругая себя за бесхарактерность.

Вторая история внешне не похожа на первую. Молодой мужчина, Виктор, через полгода после рождения сына развёлся с женой. Он любил их, инициатором развода была жена.

После развода, он прекратил видеться с сыном и давать им деньги. Я спросила - почему? Ведь ребёнок не виноват? Его ответ меня ошарашил. Виктор сказал, что ему всё это очень больно.

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Он решил, что лучше полностью вычеркнет из жизни бывшую жену и сына. Виктору было легче совсем не видеть ребёнка, чем испытывать душевную боль. Сын вырос без отца, и это при том, что они живут на соседней улице. Все эти годы Виктор бегал от сына, в буквальном смысле переходил на другую сторону улицы, прятался, старался не встречаться с ним даже мельком.

Третья история с виду совсем простая. Родители бьют своих детей. Мама бьёт дочь, по поводу и без повода, и разрешает бить её своему мужу, отчиму девочки. Она так и выросла, ежедневно избиваемая, как-то умудрилась сохранить рассудок и построить свою жизнь, но подальше от матери. На что сейчас мама обижается и считает это несправедливым.

Что объединяет все эти истории? На мой взгляд - предательство. Предательство любимых, родных, слабых, беззащитных. И хочется наказать предателей, которые воткнули нож в спину, неожиданно и подло. И праведный гнев закипает в сердце, и обличительные слова готовы вырваться наружу…

Слабый всегда предаст

Суть предательства в том, что его совершает слабый. Слабый предаст всегда, это закон. Но кто он такой - слабый человек? В чём слабость? Как происходит предательство? Что это вообще значит - предать?

Распространённое определение предательства звучит так: это нарушение верности кому-либо, неисполнение долга перед кем-либо. Но согласитесь, это только верхушка айсберга. Это не показывает суть такого явления, как предательство.

Кому мы должны и что? Перед кем мы взяли обязательства и какие? Мы эти обязательства взяли или на нас их "повесили" без нашего ведома и согласия?

Что и кому мы должны?

Основная задача в жизни человека - это счастье, развитие, реализация заложенного потенциала. С этими задачами каждый из нас приходит в жизнь.

То, насколько человек смог реализовать себя, насколько он идёт именно своим путём, зависит и его здоровье, и благополучие, и счастье. Путь человека может быть очень непростым, но мы приходим сюда именно затем, чтобы пройти его.

С некоторых пор я считаю, что состояние счастья, равновесия, душевного покоя - это человеческий ДОЛГ. Вот буквально так - мы ДОЛЖНЫ жить счастливо, учиться у обстоятельств нашей жизни, развиваться.

Искусству жизни и счастья нужно учиться, точно так же, как математике и физике.

Наши предки передали нам огромный багаж опыта горя и бед и совсем не поделились опытом счастья. Не научили жить именно СВОЮ жизнь, а не чужую. Не научили ЖИТЬ, а не преодолевать обстоятельства и бесконечно бороться за свою жизнь.

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Вот так и получается, что основной долг каждого человека - перед самим собой. Изначально, именно это "невыполнение обязательств" происходит по отношению к самому себе. Постепенно, незаметно, мы предаём себя. И почему-то никто не клеймит нас позором, не презирает, не показывает пальцем. Никто не говорит - вот идёт человек, предавший себя!

Жить, предавая себя, считается нормой

Почему-то считается нормой в ущерб себе заботиться о другом, подстраиваться под более сильного, наступая на самого себя, приносить себя в жертву родным и близким и т.д. Этим даже гордятся, когда говорят, что для меня на первом месте мои близкие, общество, работа, а не я сам.

Предательство себя имеет множество лиц, оно давно стало нашей привычкой. И даже наоборот, если человек живёт не предавая себя, он кажется нам просто белой вороной, чем-то экзотическим и удивительным. И чаще всего вызывает агрессию, в основе которой - зависть.

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Когда человек предаёт себя, его будут предавать другие

Всё, что есть внутри, проявляется снаружи. Если вернуться к нашим историям и вглядеться в них более внимательно, то мы заметим, как предательство себя превращалось в предательство другими людьми.

Соня, от которой ушёл муж, все годы брака заботилась о своей семье, уставала, работала. Она ставила свои интересы на последнее место, после детей и мужа.

Предательство себя накапливается незаметно

Когда женщина устала от забот, которым не видно конца, то ей не до счастья и здоровья, это всё откладывается "на потом". И, конечно, ей не до отношений с мужем, не до душевной близости с ним. Из жизни исчезает наслаждение общением, исчезает та искра, которая объединила их когда-то. Исчезает некий тонкий душевный контакт, ради которого и создавалась семья.

Это происходит так незаметно! В результате жена годами может не знать о другой женщине в жизни своего мужа. Она совсем не знает, что происходит в душе детей. По сути, женщина вообще не знает, что происходит в её семье. Годами медленно и незаметно она предаёт себя.

Мы всегда "транслируем" во внешний мир то, что у нас внутри

Женщина - всегда хозяйка во внутреннем мире своей семьи. Если она перестаёт держать "руку на пульсе", если ей самой плохо, если она не слышит сердцем мужа и детей - жди беды.

Постепенно накапливается отдаление.

Мужчине жизненно необходимо, чтобы его женщина была с ним счастлива. Тогда у него получится карьера, бизнес, собственная реализация. Он будет успешен и щедро поделится этим с женой и детьми - ведь это всё для них!

Если жена несчастлива, у него опускаются руки, нет сил на реализацию. Может, он даже становится своей заботливой жене буквально сыном, а не мужем. Это трагедия мужчин, жёны которых становятся им матерями. Эту трагедию никто не видит. А может, он должен стать ей отцом и бесконечно любить как маленькую девочку - сути это не меняет.

Но никто не знает и трагедию женщины, которую не научили быть счастливой и быть женщиной, а не мамой для своего мужа. Не учат в школах искусству счастья!

Не может мужчина сделать женщину счастливой, если она не умеет быть счастливой

Она должна научиться этому сама. И постепенно восстановить любовь, взаимное уважение, утраченные душевные связи в своей семье. Потому что всё можно сделать только от избытка, только наполнив спокойствием и счастьем вначале саму себя.

Ставя себя на последнее место, Соня давала "некачественное" наполнение своим близким. Муж жил с этим сколько мог, у него не получались ни карьера, ни бизнес, рушилось здоровье, впустую уходили годы, наполненные материнскими заботами жены.

Мужчина в такой ситуации находит другую женщину, которая с ним счастлива. Но так жить - это огромный душевный конфликт и тоже - предательство себя. Муж возвращался в семью и не мог там оставаться. Уходил – не мог жить без них жить.

Скажите, где тут предательство? С чего оно началось, кто запустил его?

Если быть честными, то годами предавала себя женщина, а мужчина только проявил это во внешнем мире. Женщина обвиняла его в предательстве, не понимая самой сути этого, не видя этого в себе. Так в чём же он виноват? Он старался сколько мог. Зачастую появление другой женщины – это способ спасти свою жизнь!

Сдаться слабости и стать несчастным - суть предательства себя.

Ситуация с Виктором, предавшем своего сына, в чём-то похожа. Он слаб, он не смог пройти через боль и обиду. Он не стал даже бороться за то, чтобы быть отцом своему ребёнку, сдался своей душевной боли и предал своего сына.

Требуется большое душевное мужество и внутренняя сила человека, чтобы в обстоятельствах своей жизни не сломаться, а наоборот - учиться, развиваться, ЖИТЬ.

Слабость в том, чтобы сдаться и стать несчастным. Изменить себе, наступить на себя, затолкать самого себя куда-то подальше.

Если мы это делаем, то перестаём чувствовать себя, жизнь начинает терять краски. Если мы не чувствуем себя и свою боль, то мы не можем ощутить боль и переживания другого человека. В таком случае мы теряем человечность, сочувствие к себе и к другим. То есть, просто перестаём быть людьми…

Мама, которая била дочку, попала именно в такую ловушку. Её тоже били в её детстве. Тот ужас, который она испытала, сломал её. Но она не захотела прожить свою боль, спрятала её в самые дальние уголки души. А дочка, её маленькая дочка, самим своим присутствием активизировала детскую память матери, вызывая агрессию и жестокость по отношению к себе. В этой ситуации агрессия является защитой от внутренней боли женщины, от её детской памяти. Не зная, не чувствуя, не умея исцелить свою боль, эта женщина была бесчеловечной к маленькому ребёнку, предавала её, не была ей матерью.

Я привела в пример только три истории. Но их сотни и сотни, ежедневно работая с людьми, я наблюдаю различные ситуации предательства самого себя.

Когда человек начинает учиться счастью, в буквальном смысле слова учится жить собственную жизнь, всё постепенно начинает меняться.

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Почему любые общества осуждают предателей и покрывают их позором?

Потому что каждый в этом человеке бессознательно видит себя. Себя, предавшем свою жизнь и других людей, самых близких и самых родных. Никто никогда в этом не признается, но каждый будет осуждать и презирать предателя, покинувшего свою семью, бросившего своего ребёнка, нарушившего свои обязательства перед другими людьми.

Не судите, и не судимы будете… Посмотрите на самого себя глазами сердца и ответьте себе – где и как вы предали себя? Как скоро мир это проявит и кто-то предаст вас?

Порочный круг предательства можно прервать. Да, придётся набраться мужества и научиться признавать свою слабость, свою боль и несовершенства. Умение проживать и исцелять свою боль так просто не даётся. Но и этому можно научиться, главное захотеть.

Только от избытка можно помочь другому, только от избытка можно быть рядом с кем-то и любить его. Любовь к себе даёт возможность любить кого-то другого и жить счастливо.

Заключение

Цепочка предательств всегда начинается с себя. Будучи слабым, предавая себя, мы предаём других, а они предают нас - тысячами разных способов. Осуждая других за неблаговидные поступки, мы почему-то никогда не замечаем, что всё это - зеркальное отражение нас самих. Признать это и исцелить требует знаний и душевного мужества. Хоть и трудно быть честным с собой, но без этого невозможно заметить и прервать лавину предательств в своей жизни.опубликовано econet

Автор Елена Волженина

фото ©Juliette Bates

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