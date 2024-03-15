СЛОВА и ПОСТУПКИ мужчины: Что на самом деле они означают

Как понять, что вам просто морочат голову и мужчина попросту не заинтересован в вас? Вот яркие примеры того, что этот мужчина вам не подходит.

Очень часто ко мне на консультацию обращаются с такими вопросами:

«Он любит , но не торопится возвращать отношения . Как понять?»

«У него есть чувства , но он разбирается в себе. Что это значит?»

«Я ему вроде нравлюсь, но он все равно общается с другими. Так я ему нравлюсь или нет, не могу понять?»

«Говорит, что скучает, но мы не видимся вообще. Как понять?»

«Позвал на кофе, а потом стал игнорировать и не выходит на связь. Как понять?»

Поэтому решила написать статью, где еще раз максимально четко постараюсь ответить на все эти вопросы и объяснить, что же на самом деле означают все эти действия и слова мужчины.

Как понять, что на самом деле означают мужские поступки

Начнем с того, что если человек действительно чего - то хочет, действительно, то он сделает всё для этого. И не отпустит вас никуда и вернёт отношения и не даст вам усомниться в его чувствах. Если вы ему действительно нужны и важны, то он объявится, приедет, заберёт, увезёт и ничего его не остановит. Ну, а если его слова и действия не совпадают, забудьте все, что он вам наговорил.

А теперь давайте по порядку разберем каждый конкретный случай. И так, вот что все это значит на самом деле:

Если он говорит, что у него есть чувства, но ему нужно разобраться в себе : «Я вроде, как и хочу быть с тобой, привык ,ты родная, но и погулять хочу, новое попробовать ,а ты жди, все равно ты будешь ждать. Я вот скажу, что люблю тебя и ты поверишь ,а я пока параллельно буду переписываться и гулять с другими, все равно ты ждёшь, а мне это и надо, потому что если я не найду лучше я вернусь к тебе и ты простишь и примешь. А ещё я потом скажу ,что ни с кем не общался, а просто разбирался в себе.»

Если говорит, что скучает, но вы вообще не видитесь и вы слышите только оправдание : значит вы ему не так уж интересны, иначе он бы старался видеться с вами как можно чаще, а не искал себе оправдания. Мужчина может ясно показать вам - считает или не считает он вас своим приоритетом.

Если сначала приглашает на кофе, а потом игнорирует : «Я тебя приглашаю на кофе, как запасной вариант, если вдруг с той, которая мне больше нравится - не сложится. И не отвечал я тебе потом и игнорировал потому, что у неё все таки получилось и время я проводил уже с ней».

Если вы все не как не можете понять нравитесь вы ему или нет : если вы действительно нравитесь мужчине, вы будете это знать. Он просто даст вам это понять и почувствовать. Если же вы постоянно сомневаетесь в этом, то скорее всего ответ на этот вопрос не такой, как бы вам того хотелось.

Если он куда-то пропал, а потом снова обьявился: «Объявился я через месяц потому, что с другой не вышло , а ты то ждёшь, я точно это знаю, поэтому расскажу, как был занят и скучал ,а ты поверишь и примешь». А вы ведь реально можете принять и поверить.

Давайте еще отдельно, так сказать, по полочкам разберем случай, когда ваш мужчина внезапно исчезает.

Если это начальный этап общения: вы ему просто не понравились, не зацепили ,не его вы человек.

Если уже были поцелуи и секс: скорее всего, он просто уже получил желаемое и в дальнейшем общении не видит смысла.

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Поэтому, даже если у вас сейчас чешутся руки и хочется ему написать, узнать, где же он и что это за поведение - остановите себя в этой ситуации, не делайте этого, я вас очень прошу. Просто подождите хоть немного и посмотрите, что будет дальше. И если ваш «принц» так и не объявится, подумайте тогда, а зачем вам вообще такой ненадежный, "исчезающий" мужчина?

Поэтому, если вам снова пытаются морочить голову или вам что-то непонятно в поведении вашего мужчины, просто перечитывайте эту статью и хватит уже всех этих иллюзию. Хватит уже искать оправдания, плакать, задаваться вопросами. Начните наконец-то просто строить свою жизнь, а не вечно ждать и подстраиваться под кого-то. Очень надеюсь, что хоть немного помогла вам. Удачи!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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