Случайность или судьба

Помните сказку о Спящей Красавице? Когда 7 фей желали новорожденной девочке хорошего, а 8-ая, которую не позвали на торжество, пожелала беду. И именно эта беда сбылась, несмотря на все усилия короля и королевы этому противостоять. И знаете почему? Потому что они сильнее всего поверили последнему предсказанию. Ну а девочка бессознательно восприняла этот родительский интроект.

Когда в нашей жизни мы начинаем задумываться о судьбе? Когда с нами внезапно происходит что-то неожиданное, непредсказуемое или трагическое. Это один вариант.

Лучший способ творить свою судьбу – исследовать себя

Когда мы хотим заглянуть в будущее, чтобы понять, какое же решение лучше принять. На этой волне люди часто обращаются к астрологам, предсказателям, экстрасенсам, пытаясь хоть чуть-чуть приоткрыть тайну своей судьбы, чтобы понять, можно ли избежать несчастий и страданий в будущем.

Верю ли я сама в судьбу, спросите вы? Верю. Но при этом понимаю, что часть нашей жизни, на которую мы не в состоянии повлиять, очень мала. Она есть, конечно, но очень мала.

Большая часть нашей жизни зависит от нас и от того, как мы интерпретируем и объясняем себе свою реальность. И еще от того, во что мы по-настоящему верим.

Один мой клиент отказывается учиться вождению, потому что с самого детства предчувствует, что машина принесет ему огромное горе. И если он таки сядет за руль, его бессознательное обязательно устроит ему аварию, потому что он в это ВЕРИТ.

Еще одной моей клиентке гадалка предсказала, что ее дочь-подросток в 14 лет станет наркоманкой и у них будут очень тяжелые отношения. Женщина сначала сильно испугалась, а потом, по ее словам, в душе возник такой протест против предсказания (не верю я, что это произойдет!), что она решила: сделаю все, чтобы этого не случилось. Это тот случай, когда человек НЕ ПОВЕРИЛ и взял на себя полную ответственность за сценарий жизни. У нее вполне благополучная и успешная дочь и замечательные с ней отношения.

З.Фрейд очень четко отделял внешний мир, от внутреннего. Он писал, что «если я и верю во внешний (реальный) случай, то не верю во внутреннюю (психическую) случайность». Т.е, если вы попали в аварию или заболели – судьба тут ни при чем. Если вы выбираете партнера для зависимых отношений – дело тут тоже отнюдь не в судьбе, а в вашей внутренней реальности, которая управляет вашими выборами. Это не судьба, это те модели вашего бессознательного, которые привели к подобным событиям. С этим нужно разбираться. И лучше с психологом.

В концепции Берна содержится одно весьма парадоксальное утверждение: иногда людям нужны несчастья и они создают их собственными руками, причем в глубине души знают, что делают. Вопрос: ДЛЯ ЧЕГО?

Юнг отмечал случаи из своей практики, когда люди «уходили» в серьезную болезнь, чтобы решить важные для себя экзистенциальные вопросы.

Когда у вас в определенный сложный период жизни возникают мысли: «А не судьба ли это «рулит» в моей жизни и «закатывает меня в асфальт»? – скорее всего, не судьба.

Хотя очень хочется стать таким малюсеньким и переложить ответственность за свою жизнь на нечто могущественное и неотвратимое.

Хоть мы и влияем на свою жизнь всего на 70%, как утверждают некоторые духовные школы (30% отводится судьбе, карме или божественному вмешательству), но, согласитесь – это немало, это большая часть!

Поэтому, лучший способ творить свою судьбу – исследовать себя, становиться осознанным и брать на себя ответственность за свои выборы и свою жизнь.опубликовано econet

Автор Елена Мирошниченко

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