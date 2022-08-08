Сменить ИМЯ — изменить СУДЬБУ

Вас интересует такая тема как : управление реальностью? Хотите узнать, что это? Тогда читайте этот материал. Сегодня мы рассмотрим одну очень простую и необыкновенно мощную технику по волшебному изменению своих дел в лучшую сторону

Вы, наверное, помните (а может быть, и не помните) одну из базовых техник Симорон, а именно, технику волшебного переименования. Самое интересное в этой симороновской технике то, что она не вполне ... симороновская. Техника переименовывания существует давно и возникла задолго до Симорон. В принципе, Симорон и не претендовал никогда на уникальность. С миру по нитке — голому рубаха — вот его принцип. И я считаю, что принцип этот — правильный. Потому что побегать и достать с миру по нитке (и лучшей нитке!), да ещё и рубашку пошить хорошую— это труд не для «голых».

Как оторвать себе голову и где достать новую (с инструкцией по эксплуатации)

А почему меня так радует тот факт, что техника переименовывания для изменения своей жизни к лучшему придумана не в Симороне? Да потому что теперь тот Фома Неверующий, который спрятан глубоко в каждом из нас, наконец-то успокоится — раз об этом твердят все, значит, это кой-чего стоит.

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Итак, кого и что мы будем переименовывать, решив поправить свои дела? Да себя же любимых! Решившись на это, мы будем изобретать себе.

Солнечное имя

«Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт». Эта нехитрая истина известна всякому. Вот только не всякий умеет применить её с пользой на практике. Вообще, вокруг имён сейчас развели очень много шума. Мы не будем присоединять свой голос к хору тех, кто видит имя исключительно в контексте различных религий и относится ко всему слишком серьёзно, больше всего на свете обожая пугать и стращать... Мы будем с именами ...играть. Серьёзное выражение лица — это не наш стиль.

И тем не менее, игра имеет свои правила и бывает подчас опасной. Вот об этом мы и поговорим. Начнём сначала.

Да, мистический шлейф, который тянется за любым НАИМЕНОВАНИЕМ, впервые заметили религиозные практики. Ведь нарекание именем было всегда «по их части». И они же, в случае смертельной опасности, сами проводили обряд по смене имени тому, кому эта опасность грозила.

В более архаические времена, имя прямо провозглашалось орудием мистического влияния на судьбу человека. Вот что пишет об этом психолог Владимир Леви:

«Среди оставшихся ещё на земле племён, живущих жизнью, близкой к природе, как и у наших предков, бытует отношение к имени, как к магической тайне, которую надлежит хранить даже от друзей. И до сих пор в традициях давать новорожденному запасное имя, а иногда — целое множество.

У многих народов имя меняется по достижении зрелости (это заключено в обряде инициации), при вступлении в брак. В рыцарских орденах и масонских ложах, в сектах и психотерапевтических группах — новообращённому дают другое имя».

Кстати, человек, который решил уйти в монастырь, при постриге получает другое имя — монашеское. А что же происходит с его мирским именем? Если Вы не знаете, то я открою Вам тайну — перед постригом в монашество того «старого» человека проводят через процедуру, очень напоминающую отпевание и погребение. Мирской человек с его мирским именем — символически умирает, а к новой духовной жизни рождается уже совсем другой человек — посвятивший себя Богу инок. Старый человек умирает со всеми своими грехами. Именно поэтому многие западные короли и русские цари (Иван Грозный, к примеру) старались перед смертью успеть вступить в монашество, «обнулить счёт» своих грехов.

Ничего не знаю о Небесной бухгалтерии, поэтому продолжим об имени.

Игра имеет свои правила и бывает подчас опасной. Что на самом деле опасно — так это оставаться при своём старом имени, с которым Вы пережили немало бед и которое ассоциируется у вас с тёмным периодом в биографии.

Практикующие психологи проводили такие эксперименты.

советовали женщинам, пережившим тяжёлый развод, но не вернувшим себе девичью фамилию, сделать это как можно скорее;

советовали сменить фамилию людям, побывавшим в заключении, тем, кто долго не мог найти работу или сильно пьющим;

внушали под сильным гипнозом пациенту, что у него теперь новое (позитивное) имя.

Результаты были, надо сказать, потрясающими! Все эти люди выздоравливали, вопреки сомнениям скептиков!

Практика показала, что для того, чтобы сменить имя и при этом получить РЕЗУЛЬТАТ, а не просто новый документ, не обязательно проводить себя через процедуры, как-то связанные с религиозными таинствами. Не обязательно креститься второй раз. Не обязательно даже «терять» паспорт и выписывать себе новый, на новую фамилию.

В смену имени и фамилии можно (может, даже и с большим успехом) ... играть во всю симороновскую мощь!

И это тоже работает. Ну, может быть, не у тех, кто привык свято чтить только таинственные обряды и круглые печати на бланках. Может быть, такие люди поверят только голосу Инстанции. Но если Вы — не из их числа, то смело играйте в перемену имени. Психологический и реальный эффект будет тот же.

Ведь недаром близкие люди — супруги, любовники, дети и родители — называют друг друга совсем другими (непаспортными) именами. Сейчас эта традиция несколько утеряна, но ещё не так давно традиция «домашнего имени» была железной.

Он мог назвать себя не очень понятно,

И жизнь менялась вокруг...

Помните, что спросил у Ипполита Матвеевича Воробьянинова Остап Бендер, когда решил взять-таки его в долю и сделать своим компаньоном? Он спросил его: «Как Вас называли дома?» «Киса» - было ему ответом. Зря Воробьянинов раскрыл тайну своего детского, домашнего имени — Кисой управлять гораздо легче, чем предводителем дворянства, а ныне работником Старгородского ЗАГСа, Ипполитом Матвеевичем...

О том, как сильна мистика имени, хорошо знают импрессарио и вообще работники культуры и шоу-бизнеса. Прежде чем выпустить нового (пусть даже и гениального!) артиста на сцену, они сто раз повертят на языке его имя и фамилию — принесут ли успех? Не поменять ли их на более звучный и более удачный псевдоним? И, как правило, меняют!

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Об этом есть даже специальная шутка: «Джон Гопкинсон стоит в воротах прекрасно. Жаль, он не станет знаменитым из-за своей длинной фамилии».

Однако же мы отклонились несколько в сторону, причём не в ту сторону, в которую бы хотелось... Напяливание на человека другого имени силком — что может быть хуже и противоестественней!

Доставать работников учреждений сменой документов по прихоти — что может быть глупей и ничтожней! Над такими нелепыми попытками изменить свою судьбу смеялись и смеются во все времена. У Достоевского был герой, одержимый ненавистью к своей «подлой» фамилии, которую дворня рифмовала с непристойным словечком. Каждый день он мучительно выдумывал имя «поблагороднее» (например, Эссъ-Букетовъ), но каждый раз дворовая прислуга рифмовала его с какой-нибудь очередной непристойностью... Поистине гениален русский народ, использующий невинную игру в буриме как смертельное оружие!

Мы же ведём речь совершенно о другом. Своё имя нужно придумать не для жилконторы, а для себя самого, для внутренней, тайной, мистической работы с изменением своей судьбы. Имя нужно найти, отыскать и сотворить себе по душе!

Психолог Владимир Леви пишет: «Удивительный, солнечный результат возможен, когда человек влюбляется в своё новое имя. Никакие документы к тому отношения не имеют».

Вы должны войти в состояние «мурчания» со своим новым именем-ником. А проверить: «мурчит» это Вам или не «мурчит», легко может каждый из нас. Это как инсайт, как возглас Татьяны Лариной: «Ужели, слово найдено?!»

И вот ещё: имена можно менять в любой момент, смотря по уместности имени к ситуации. Но делать это могут легко и эффективно только те, кто сумел справиться с однократным переименованием. Так что, приступайте к игре прямо сейчас. И тогда техника быстрых, скользящих переименований дастся Вам так же легко, как вызубренная без ошибок скороговорка для младшеклассников.

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Ну и, наконец, для запуска собственного Вашего вдохновения, я хочу познакомить Вас с с отрывком из стихотворения, написанного поэтом Игорем Бакиным. На мой взгляд, это лучшее стихотворение когда-либо писавшееся о волшебном переименовании:

Он жил в том доме, что против сквера

И был чертовски умён.

Он был обучен хорошим манерам

И искусству перемены имён.

Когда он был «Дыханьем Дракона»,

Ломалась любая стена.

Нам нравилось имя «запах озона»

И «Вкус молодого вина».

Хранилось в нём три тысячи жизней,

Он их менял, как хотел:

Он мог быть «Смехом медведя гризли»

И «Песней отпущенных стрел»... опубликовано econet.ru.

Автор Елена Назаренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet