SMS от "бывшего". Любовь или манипуляция?

Бывает так, что после расставания с "бывшим", ещё долгое время не покидает вопрос: "А может, это любовь всей моей жизни?" Но вот проходит какой-то период, и ты начинаешь понимать, что, пожалуй, нет. И тут он присылает виртуальное поздравление. Тебя вновь накрывает чувствами. А потом, когда ты приходишь в себя, вдруг осознаёшь, что поддалась влиянию извне, сама того не желая. Неужели возможно управлять человеком на расстоянии? К примеру, с помощью SMS-ки? Как это работает и какие вопросы следует себе задавать, чтобы не влипнуть в старые, давно отжившие чувства?

"Как вспомнишь обо мне, посылай мне лучик тепла и света, а потом сразу забудь..."

Элизабет Гилберт

В день святого Валентина он сказал ей: "Прощай!" Поначалу она много думала о нём, переживала. Со временем буря в душе улеглась, жизнь стала налаживаться. Прошёл год с хвостиком.

Сообщение от бывшего: как управлять своими чувствами?

Наступила весна. Восьмое марта. Ожидая гостей, хозяюшка хлопотала на кухне. Задумала к их приходу испечь "Наполеон". И тут булькнул телефон. Пришла SMS-ка. "Очередное поздравление с Женским днём", – подумала она, доставая с полки пакетик с ванилью. "Интересно, от кого?" Будучи от природы любопытной особой, открыла сообщение и прочла: "Здравствуй, любимая! С праздником тебя, солнышко!" Писал он. С незнакомого номера. Поэтому открыла SMS, не задумываясь. Как только поняла, от кого, – в считанные секунды её накрыла волна воспоминаний и чувств…

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Спохватилась. Спасательным кругом оказалась мысль "плавали – знаем", которая бережно вернула её в реальность. Отложив телефон, переключилась на приготовление торта. Изо всех сил принялась разминать тесто для коржей. В прошлый раз, когда "бывший" так же внезапно виртуально "объявился" под Новый год, она выпала из жизни на несколько дней. Всё думала о нем, даже хотела позвонить и спросить: "Как дела?"

Стоп. Хватит.

Именно после того последнего SMS-поздравления она написала в своём дневнике:

"Почему некоторые "бывшие" считают, что имеют моральное право нарушать покой и суверенность ещё недавно любимых людей? Как им в голову не приходит, что расставание пережить ох как не просто… Это потеря, которую необходимо полноценно отгоревать. На это требуется время.

Женщина, потерявшая возлюбленного, словно окукливается, и внешний мир перестает для неё существовать. В этой своей "эмоциональной спячке" она будто без кожи, и любое напоминание о предыдущих отношениях вызывает невыносимую боль, как от тысячи игл, которые вонзаются в беззащитную плоть".

"А он пишет SMS, поздравляет с праздниками. И ведь, главное, не знаешь, как реагировать: отвечать или нет. Ведь даже если ответ – молчание, всё равно легче не становится", – подумала она, раскатывая очередной корж.

"Интересно, бывает ли у мужчин подобное? Так, чтобы им писали "бывшие" возлюбленные, а они бы от этого пребывали в смятении и растрёпанных чувствах?" – поинтересовалась она тогда же, в канун Нового года, у бывшего одноклассника, с которым когда-то сидела за одной партой. Он сочувственно кивнул: "Ещё как бывает!"

Значит, тут дело не в женской чувствительности и склонности возвращаться в прошлое по любому поводу, пришедшему извне. Здесь что-то другое. Так как же это работает? Чем может тронуть обычная, безобидная SMS-ка? Молодая женщина решила разобраться в этом вопросе. Благо, давно интересовалась психологией и знала, из каких источников можно почерпнуть информацию.

Вот какие выводы она для себя сделала:

Воздействие осуществляется незаметно. Кто заподозрит, что милое, ни к чему не обязывающее поздравление может произвести эффект бомбы, которая, взорвавшись, раздраконит в хлам твою чувственную натуру, оставив горстку пепла вместо уже почти отгоревавшей личности, готовой к новой жизни и, возможно, к новым отношениям.

Воздействие осуществляется за счёт отвлечения и ограничения внимания на требуемом содержании. Адресат знает наверняка, что послание дойдёт и будет прочитано. Причём произойдёт это неожиданно, когда человек и не думает о нём. Один взгляд на SMS – и ты в ловушке. Эффект "нога в двери".

Воздействие осуществляется за счёт введения своей темы. Незваный гость атакует приятным текстом, в котором присутствуют и уменьшительно-ласкательные обращения, и всяческие пожелания благ, попадающих в точку (ведь он знает, чего ты хочешь и к чему стремишься).

Воздействие осуществляется за счёт затрагивания "струн души" (значимых переживаний). Одно слово "скучаю" или фраза "у тебя необыкновенное обаяние" могут запустить процесс воспоминаний и аккумуляцию чувств, связанных с "бывшим".

Она прочла и про другие способы воздействия, с помощью которых можно управлять чувствами на расстоянии. Узнала, что не на всех действуют подобные уловки. Есть люди, от природы устойчивые к разного рода влияниям, а есть те, кто в течение жизни научились раскалывать любого рода тайное воздействие, как орех.

Ей тоже захотелось овладеть этим мастерством. Поэтому она решила выписать в дневник.

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Психологические рекомендации

Подборка вопросов, структурирующих мышление и корректирующих чувства.

1. Анализ

Какие мысли и чувства возникают, когда читаю SMS от "бывшего"?

Как изменятся мои мысли (и чувства), если отвечу (или не отвечу)? Какие чувства испытывала в прошлый раз, когда он поздравлял меня?

2. Конструктивная критика, подкреплённая фактами и контраргументация

Какими были причины для расставания? Чем он мне не нравился (его недостатки)?

Техника "Да, но…"

3. Энергетическая мобилизация и релаксация

Техника прогрессивной мышечной релаксации Э. Джекобсона и др.

Переключение внимания на приятные воспоминания (не связанные с "бывшим") и др.

4. Планирование будущего

Что для меня ценно в жизни? К чему я стремлюсь? Чего хочу достичь?

Каковы планы на ближайшее время и на жизнь вообще? Почему этот человек не вписывается в мои планы?

5. Фраза дня

Как я могу переформулировать свою привычную мысль о "бывшем", чтобы не испытывать негативных эмоций и не "залипать" в прошлом? Как я похвалю себя, если у меня получится найти подходящую, воодушевляющую фразу?

Над последним пунктом она думала дольше всего. Потом взяла ярко-жёлтый стикер, и на нем красным маркером написала:

"Я сознательно ставлю точку в этих отношениях. Я – умничка".опубликовано econet.ru.

Автор Юлия Климентьева

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