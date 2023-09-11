Ложное Я - это та часть нас, которую разум ошибочно идентифицирует с собой - «кто я есть». Это мысли, убеждения о том, как выжить. Человек долгое время вырабатывает стратегии защиты, которые вроде бы обеспечивают выживание, а в реальности лишь создают ненужное напряжение. В итоге мы боимся доверять своим чувствам и силе.

У каждого из нас есть опыт безусловного принятия и мгновенного удовлетворения наших потребностей, даже до того, как мы сами поймём, чего нам хочется. Тогда на нас не лежала никакая ни за что ответственность. Другой в это время был для нас лишь средой обитания, в которой мы ощущали безопасность, находясь на полном обеспечении.

Зачем человеку Ложное "Я"?

Так было в утробе, плацента с пуповиной были нашими заботящимися незримыми, потакающими во всём союзником.

Но после рождения правила игры изменились, и многие до сих пор не согласны с этим. Люди почему-то упорно не хотят быть плацентой и как принудить их к этому, непонятно.

Состояние "жертвы" - это всегда состояние Ложного Я. Человек застрял в былом утробном счастье, и навязчиво борется за его воплощение в жизнь. А Истинное Я, не в состоянии это обеспечить, и поэтому постоянно подвергается аутоагрессивным бомбардировкам. Быть недовольным собой, за невозможность организовать плацентарный рай или на злиться на другого, сути не меняет, цель не подвергается сомнению.

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Утробное счастье - это к тому же возможность ощутить себя ценным и значимым на длительное время ничего не делая. Кто способен от такого отказаться?

Ложное Я эгоцентрично по сути и поэтому любую заботу о других оно воспринимает как "принесение себя в жертву" сопровождая это предъявляемые претензиями. Оно всегда уверено, что оно делает гораздо больше для других, чем они для него. Недовольство, драматизм и пафос при оценке личного вклада с восприятием своей активности как сверхценной. Из-за этого часто возникает леность, зачем что-то делать, если никто по достоинству не оценит великого человека. Челядь не хочет восхищаться своим господином, а господин разочарован произведённым впечатлением.

Ложное Я непрестанно увлечено улучшением себя, оно хочет стать таким, чтобы мир согласился быть плацентой. Не познающий, не исследующий, но ищущий ответ на вопрос: "Каким я должен стать, чтобы вернуть былое счастье?". Боль сопровождает этот поиск, боль и недовольство. Тропинка из крошек, где величина страданий расскажет нам о разрыве желаемого и реального.

Даже признание успеха и достоинств другого воспринимаются Ложным Я как несправедливость. Восхищение принадлежит только ему и другой крадёт его, даже заслуженно получая. Поэтому у Ложного Я всегда состояние "обворованного, униженного, обиженного и страдающего". Ни любви, ни радости, ни покоя, ни удовлетворённости.

Удивительно осознавать уже знаемое, вновь и вновь. Истинное Я избавлено от страданий и оно не может не любить. Величина недовольства и боли определяется разницей, между желамым и реальным.

Иногда я пытаюсь понять, если всё задуманное Творцом имеет смысл, зачем нам Ложное Я? Оно неизбежно возникает во внутриутробном периоде, это воспоминание о безусловном рае, из которого мы изгнаны, не даёт нам возможность быть счастливыми в реальной жизни. Возможно, без Ложного Я мы не смогли бы развиваться, ведь для желания себя менять необходима неудовлетворённость? А возможно Ложное Я и не замысел Творца, а напротив нечто, припятствующее его воплощению? Вопросов по-прежнему много, полёт и пробуждение потихоньку продолжается.опубликовано econet

Автор Демчук Ольга

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