Совместимость: 7 признаков, что партнер вам подходит

Вы взрослый, сознательный человек, который со всей ответственностью решил, что хочет образовать семью? Замечательно! Эта статья именно для вас.

Что важно? Важно быть счастливым человеком, а в отношениях вдвойне счастливым.

Как этого добиться? Выбрать партнера, который вам подходит.

Как правильно выбрать себе партнера для отношений?

Итак, делюсь информацией. На что обратить внимание?

Внешняя привлекательность

В первую очередь ваш избранник/избранница должны привлекать вас внешне. Вы желаете смотреть, трогать, нюхать, целовать, заниматься сексом с этим человеком. Значит вы совместимы сексуально.

Страстность

Как часто вы хотели бы заниматься сексом? А ваш партнер?

Если вам нужно ежедневно или хотя бы через день, а партнеру раз в месяц- то такие отношения обречены. Поэтому рекомендую искать человека со схожей темпераментностью.

Как вы себя чувствуете рядом с ним/с ней?

Какие эмоции вы проживаете рядом, есть ли чувство радости, любви? Интересно ли вам общаться? Хотите ли вы узнавать его/её все больше и больше? Вам рядом комфортно? Вы раскрепощены и открыты? - Если да, то все отлично, так и должно быть.

Или вы испытываете негативные чувства? Вам стыдно, страшно или нагрянуло чувство вины? (Обратите внимание, так со всеми людьми? Пора к психологу! Так только с этим человеком? Задумайтесь, что-то не так).

Какие перспективы у ваших отношений?

Рационально обдумайте, выгодная ли эта партия лично для вас, какое будущее ждет вас вместе? Да, возможно вы отлично чувствуете себя рядом с этим человеком на эмоциональном уровне и идеально подходите друг другу по другим пунктам, но человек например любит выпить, наркоманит, ведет преступный образ жизни или имеет другой косяк и вы головой понимаете, что ничего хорошего в таких отношениях вас не ждет, или просто есть чувство, что, что-то не так.

Мое мнение: такие отношение не стоит развивать, а если вам очень хочется, то не торопиться заводить детей и постараться понять для себя, почему все так получается, почему вас привлекает именно этот человек.

Бюджет

Вы привыкли жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать живя сегодняшним днем, а ваш партнер привык постоянно на всем экономить и копить (например на отпуск), или наоборот вы привыкли накапливать и экономить, а ваш партнер постоянно тратит деньги на лево и на право - это почва для постоянных конфликтов. Вряд ли партнер изменит свой привычный устой, поэтому изначально ищите партнера со схожей тенденцией к расходам.

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Быт

«Отношения съел быт», слышали? Так вот не быт их съел, а разное видение быта. Вы фанатик чистоты? Или вам нормально неделями не мыть полы и вас не беспокоит гора посуды в раковине? Как бы то ни было, а у партнера должно быть похожее видение, а иначе - конфликты, конфликты, конфликты.

Например мужу нравится, когда все идеально чисто, он работает, а жена домохозяйка. Полы не мыты неделю и уже не сверкают идеальной чистотой - у мужа стресс и негатив, а жене нормально и она считает полы чистыми. Правы оба.

И здесь не важно, можете ли вы себе позволить уборщицу. Я описала лишь маленький пример. Ситуации бывают очень разными, но верно одно, характер человека не меняется и если вы неряшливы, то партнера это либо не будет беспокоить, т.к. он и сам такой, или будет раздражать, а раздражение со временем будет только расти.

На одной волне

Быть на одной волне, смотреть в одну сторону, т.е. ваши ценности, идеалы, видение будущего, семьи, отношений должно быть схожим. Т.к. если вы домосед и для вас нет ничего приятней, чем отдыхать лежа на диване за просмотром киношки, а партнер и дня не может усидеть дома, то вывод очевиден.

В заключение скажу, что обо всем нужно договариваться на берегу. Отношения это счастье, но так же это ваш выбор и ответственность.опубликовано econet

Автор Евангелина Куторга

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