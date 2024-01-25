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Совместимость в паре: 8 признаков

Источник: b17.ru 25 января 2024 7006
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Совместимость в отношениях один из важнейших вопросов, который волнует многих людей,  которые рассматривают свои отношения серьезно. Психологи выделяют 8 главных признаков совместимости, которые цементируют отношения надолго.

Совместимость в паре: 8 признаков

1. «Понимание юмора друг друга». Понимание шуток партнёра, особенно, если он или она могут рассмешить вас до слез, является первым признаком успешной совместимости. Дело в том, что чувство юмора говорит о похожем воспитании и опыте людей, если просматривая кинокомедию вы смеетесь в одинаковых местах, вы совместимы и у вас похожие вкусы. 

Совместимость в паре: 8 признаков

2. «Отклик на большинство инициатив партнера». Один партнёр говорит: "А давай?".  Другой отвечает: "Давай это сделаем" и не важно, о чем речь, если партнёры откликаться на 80% инициатив друг друга, люди подходят друг другу.

3. «Совпадение мета-цели». Т.е. главная цель, общая цель отношений одинакова. К примеру, мета цель может быть рождение и воспитание детей, или «жить без детей для себя». Главная цель пары совпадает - это говорит о совпадении общих ценностей партнёров.

4. «Разность темпераментов». Темпераменты должны быть противоположны. К примеру хорошие пары -  это сангвиник (живой оптимистичный. энергичный) и меланхолик (ранимый, пессимистичный, тревожный) или флегматик (спокойный, медлительный, упорной) и холерик ( импульсивный, быстрый, неуравновешенный). Возникает эффект компенсации в паре.

Совместимость в паре: 8 признаков

5. Социальная ситуация развития. Пара должна быть из одного социального круга, к примеру иметь высшее образование, воспитание в интеллигентной семье и прочее. Общий культурный уровень позволяет говорить друг с другом на одном языке.

6. Разность стилей «Домашние пространство. Внешний мир». Один из партнёров хорошо ориентируется в бытовой сфере, домосед, умеет управлять отношениями внутри семьи, а другой добытчик, хорошо адаптирован во внешнем мире, умеет принести в дом добычу в виде денег. Каждый из партнёров помогает друг другу освоиться в своем мире. К примеру, один создает домашний уют, другой организовывает приключения и досуг вне дома.

7. «Одновременно понимание наличия проблемы». Партнёров раздражает одно и тоже, как во внешней политике, так и внутри семьи, именно поэтому они прилагают усилия для решение проблемы, в совместимой паре, практически исключена ситуация, когда "Что ты злишься по этому поводу?", т.е когда один партнёр не видит причин для негативных эмоций. А другой понимает, что проблема существует.

8. Компенсация слабых сторон партнера часто бессознательное понимание. Один из партнёров может решить те проблемы, которые опасается или не может решить другой. К примеру он ученный, но есть проблемы с пиаром, а она имеет высокие навыки коммуникации и продвигает его проекты. Или он хороший организатор и знает где, что, почем, а она умеет предвидеть опасность и сглаживать конфликты.опубликовано econet

Автор Алексей Фофанов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Алексей Фофанов психология отношения совместимость

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