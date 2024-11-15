Совместимость: задайте своему партнеру эти 3 вопроса

Вы не мыслите ни дня без своего возлюбленного? Считаете, что в ваших отношениях царит полная гармония? Эти три вопроса помогут с высокой долей вероятности определить, действительно ли вы и ваш партнер подходите друг другу. Итак, есть ли у ваших отношений будущее?

Известно, что похожие типы людей уживаются между собой лучше, чем противоположные. Безоблачные, гармоничные отношения могут сложиться только у людей с идентичными взглядами на жизнь. Это вовсе не подразумевает, что оба возлюбленных непременно должны любить хоккей или творчество Гете. Но есть фундаментальные вещи, которые должны перекликаться (среди них можно назвать темперамент). В противном случае союз через какое-то время распадется.

3 вопроса на совместимость

Есть 3 ключевых вопроса, которые рекомендуется задать, прежде чем начать жить вместе. Чем больше ответов совпадет, тем лучше. Это не говорит о том, что в случае расхождения вам сейчас же нужно будет разойтись. Но придется поработать над собой, чтобы сберечь взаимоотношения.

Если же все ответы совпадут, можете считать себя счастливчиками. Высока вероятность того, что ваш союз будет легкий и счастливый по причине схожести темпераментов.

Не стоит волноваться, если вы не прошли тест на совместимость. Ведь у каждого правила есть исключения.

Вопросы на совместимость партнеров

№1. Хотели бы вы объехать весь мир в доме на колесах?

Этот вопрос раскроет характер партнеров. Если вас привлекает мысль о вояже на автофургоне, вероятно, вы отличаетесь закрытостью и замкнутостью. Общительному человеку подобное путешествие не покажется таким уж привлекательным. Пусть он и счастлив с вами, ему необходимо взаимодействие с другими людьми и персональное пространство.

№2. Нравятся ли вам фильмы ужасов?

Вопрос поможет выяснить, достаточно ли вашему возлюбленному адреналина в жизни или нет. Люди, имеющие склонность к беспокойству, авантюрам и экстремальным видам спорта (альпинизм, дайвинг, автогонки), не любят «ужастики» - им либо хватает адреналина в жизни, либо они излишне тревожны, чтобы испытывать дополнительный стресс еще и при просмотре фильмов этого жанра. Среднестатистическому человеку будет достаточно и дозы адреналина, полученной при просмотре канала «Дискавери». Поэтому, если ваш возлюбленный выбирает мелодрамы или детективы, а вы – «ужастики», вам будет довольно сложно ужиться вместе.

3. Хотели бы вы жить в сельской местности или в городе?

Тут все понятно. Если вы мечтаете об уютном домике на фоне природы, вы вряд ли поймете того, кто с удовольствием живет суматошной жизнью жителя большого города. Некоторые люди даже в выходные заняты бесконечными делами и являются домой только чтобы переночевать. Им будет трудно ужиться с домоседливым интровертом в домике на берегу речки. Но всегда есть альтернатива: например, провести молодые годы в мегаполисе, а преклонные годы - в уединенном местечке. опубликовано econet

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