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Список токсичных вещей, которые могут навредить нашим детям

Автор: Econet 13 марта 2023 5654
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Загрязнение окружающей среды, вредные продукты питания в первую очередь влияют на детей, не имеющих внутренних резервов для защиты здоровья от всевозможных химических агентов. Токсичные вещества, содержащиеся в продуктах питания, моющих и чистящих средствах, вакцинах, наносят непоправимый вред подрастающему поколению.

Список токсичных вещей, которые могут навредить нашим детям

Детский организм наиболее уязвим перед всякого рода внешними воздействиями. Загрязнение окружающей среды в первую очередь сказывается на детях и пожилых людях, не имеющих внутренних резервов для защиты здоровья от всевозможных химических агентов. Токсичные вещества, содержащиеся в продуктах питания, моющих и чистящих средствах, вакцинах, наносят непоправимый вред подрастающему поколению. Токсины, попадая в организм, могут вызывать самые нежелательные процессы и провоцировать серьезные заболевания (например, онкологические). А систематическое отравление вредоносными соединениями влечет за собой проблемы с психикой, обучением и поведением ребенка.

Опасные токсины 

Вот главные источники токсичного воздействия

Ртутная пломба

Ртуть, входящая в состав пломб, может оказать отравляющее действие на подрастающий организм, нанося ущерб нервной системе.

Список токсичных вещей, которые могут навредить нашим детям

Медикаменты

Некоторые препараты представляют реальную опасность для здоровья детей. К ним относятся медикаментозные средства, применяемые для лечения так называемого синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Дело в том, что подобные лекарства относят к разряду амфетаминов, близким к метамфетамину, наркотическому веществу. Имеется печальная тенденция применения антидепрессантов в процессе терапии детей.

Глутамат натрия

Указанное вещество является ингредиентом широкого спектра пищевых продуктов и средств повседневной гигиены.

Вакцины

Определенные вакцины реально оказывают пагубное воздействие на детский организм. Поэтому имеет смысл изучать состав препаратов и побочные эффекты, чтобы уберечь своего ребенка от токсинов.

Список токсичных вещей, которые могут навредить нашим детям

Полуфабрикаты, фастфуд

Дети просто обожают эту пищу. Да и взрослые не прочь отведать какой-нибудь бургер с картофелем-фри. Но, к сожалению, содержание вредных для здоровья веществ в данной категории продуктов просто зашкаливает. А это влечет за собой вероятность возникновения, например, онкологических недугов. Кроме того, систематическое употребление фастфуда грозит появлением лишних килограммов.

Синтетические моющие средства

Все эти порошки, кондиционеры и другие средства для стирки отличаются значительным содержанием токсичных соединений. Попадая в органы дыхания или при контакте с кожей, микрочастицы вредных веществ наносят вред здоровью.

Шампуни и прочие средства личной гигиены

Все это – продукция химической промышленности, что говорит само за себя. Поэтому стоит задуматься, какое воздействие они оказывают на наш организм. А маленькие члены семьи в большей мере подвержены негативным влияниям химических агентов.

Идеальным вариантом была бы замена продуктов химии натуральными средствами.

Синтетические средства для уборки помещений

Безусловно, сегодня хозяйкам можно быстро и комфортно справиться с уборкой дома. Широкий спектр всевозможных средств для мытья, чистки, блеска различных поверхностей присутствует в каждом супермаркете. Но все они могут вызывать аллергию, астму и прочие серьезные заболевания. Не говоря уже о том, что хранить их следует в недоступных для детей местах. Даже безобидные на первый взгляд освежители воздуха наносят вред дыхательной системе.

Список токсичных вещей, которые могут навредить нашим детям

Загрязнение воздушного бассейна

Атмосфера города представляет собой адский коктейль из пыли, выхлопных газов, табачного дыма с примесью кислорода. И наши дети вынуждены дышать таким воздухом.

Газированные сладкие напитки

Все дети любят яркие и ароматные газированные напитки. Но они не понимают, насколько те вредны для здоровья. В состав таких напитков входит в значительной концентрации фосфорная кислота, наносящая непоправимый ущерб зубам и костной ткани детей.*опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье дети токсины

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