Страх одиночества у мужчин

Не только женщины, но и мужчины боятся одиночества. В каждом случае скрывается определенная проблема. Не стоит тешить себя мыслью, что вы можете помочь мужчине избавиться от страха одиночества или других его внутренних проблем. Ищите достойного мужчину, с которым будете чувствовать себя просто счастливой женщиной, а не спасателем или его личным психологом.

Не только женщины, но и мужчины очень боятся оставаться в одиночестве. Вот только зачастую проявление мужского страха кардинально отличается от женского.

Одиночество мужчин

Если он постоянно меняет женщин…

Интимная сторона отношений - не показатель чувств

Общение и секс не смешивают

Правильный план первого свидания

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Если он постоянно меняет женщин…

Когда женщина боится одиночества, она находится в поиске идеального мужчины, соответствующего ее представлению об идеальном партнере. От страха остаться одной она всеми силами пытается удержать избранника рядом. Даже если он не обладает и половиной идеальных в ее представлении качеств, она видит его в розовых очках, приписывая несуществующую идеальность.

В случае с мужчинами все выглядит совсем по-другому. Они не пытаются найти любовь, их цель - убежать от одиночества. Они страдают от страха одиночества и поэтому они быстро переходят от одной партнерши к другой, попросту пытаясь заполнить ими пустоту внутри себя.

Я не утверждаю, что все мужчины, которые бросают новую подругу после первой совместной ночи, страдают от страха одиночества. Я лишь говорю о конкретном различии женского и мужского поведения в такой ситуации.

Разумеется, бывают разные жизненные ситуации. И в некоторых случаях такое поведение свойственно тем представителям сильного пола, которые соперничают между собой путем завоевания женских сердец. Или же вовсе боятся глубины чувств, им страшно переходить на серьезный этап отношений.

Интимная сторона отношений - не показатель чувств

Я часто слышу от женщин: “У нас все просто великолепно в постели! Но как только наступает следующий день, наши чувства будто притупляются. Мы не чувствуем друг друга, иногда мне даже не о чем с ним поговорить. Но проходит какое-то время, и после очередного всплеска страсти я готова ему все простить.”

Еще одна распространенная ситуация - это огромное заблуждение женщины, искренне верящей в свою способность изменить мужчину. В моей практике встречались и такие случаи, когда женщина, зная о прошлых похождениях мужчины, все равно пыталась построить с ним отношения. Она всем сердцем верила, что раньше ее возлюбленный просто не встречал таких, как она - чутких, верных, любящих, заботливых и все понимающих.

И такие случаи действительно бывают, но лишь один на тысячу! Подумайте, готовы ли вы потратить свое время, энергию, себя саму на отношения, вероятность существования которых один на тысячу?

Поэтому после единичной бурной ночи не стоит тешить себя надеждой, что он влюбился в вас и со следующего дня начнутся идеальные отношения, наполненные счастьем и нежностью. Такие случаи - счастливые исключения из правил. И обычно мужчина, решивший действительно обратить свое внимание на новую знакомую, явно проявляет к ней интерес, начинает ухаживать и звать на встречи.

Общение и секс не смешивают

Если в данный момент ваше сердце свободно, и вы не состоите в отношениях - не закрывайтесь в себе, не сидите дома! Как можно чаще выходите в свет, общайтесь и знакомьтесь! Не стоит закрываться от мужчин, но и не нужно строить планы на первого встречного, который вам улыбнулся и угостил чашечкой кофе или коктейлем.

Будьте открыты к общению - это возможность узнать разные типы мужчин и встретить своего человека.

Не нужно быть Рапунцель, ожидающей в своем замке прекрасного принца. Общайтесь и знакомьтесь, ходите на свидания и не бойтесь выбирать! Но при этом не думайте, что ваше согласие на секс на первом свидании запомнится мужчине благодаря вашей привлекательности, сексуальности и страстной натуре. Каким бы ни было распространенное мнение, что мужчинам нужно только одно - это не правда.

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Первое свидание еще не означает начало отношений. Вы только начинаете общаться, узнавать друг друга. Я прошу вас не спешить в своих выводах о том, достоин этот мужчина вас или нет. Ходите на свидания для обычного общения, пока не почувствуете в одном из кандидатов своего человека.

Правильный план первого свидания

Первое свидание - это возможность узнать немного о человеке, его любимых занятиях и привычках, составить первое впечатление о его характере и человеческих качествах. Поэтому первую встречу лучше провести днем, например, встретиться на обеде.

Совместный обед звучит менее интимно, чем ужин. За обедов в уютном кафетерии можно поговорить обо всем на свете - начиная с банальной темы погоды и заканчивая более личными темами. Конечно же, в рамках разумного - не стоит превращать общение в обсуждение ваших прошлых отношений.

О чем говорить на первом свидании? Начать можно с банальных вопросов об увлечениях и хобби в свободное время. Слушайте мужчину внимательно - искренний интерес к себе они прекрасно чувствуют и отвечают взаимностью. Ненавязчиво переходите от одной темы к другой, постепенно составляя первичную картину о его жизни, друзьях и родственниках. Попробуйте понять, какие у него приоритеты в жизни, есть ли планы на будущее.

Распространенная ошибка при знакомстве большинства молодых девушек и некоторых взрослых женщин - спешка в интимной стороне отношений. Многие просто боятся, что без интима мужчина быстро потеряет интерес.

Очень многие спешат перейти “на следующий уровень отношений” из-за страха, что мужчина потеряет интерес и найдет другую, более свободную в плане отношений. Поэтому если не на первом, то уж точно на втором или третьем свидании соглашаются на секс. И чаще всего сами становятся инициаторами.

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Но на практике все выходит совсем иначе - после длительного общения с мужчиной без интима отношения строятся более крепкими, с большим шансом на длительное существование.

Если мужчина после нескольких встреч прекратил общение, скорее всего он просто не ваш человек, и у него есть определенные проблемы, мешающие строить серьезные отношения.

Ваш избранник добивается быстрого перехода к интимным отношениям в нескольких случаях:

если страдает от страха одиночества, то пытается заглушить пустоту внутри множественными сексуальными связями;

если он трудоголик, то просто не может позволить себе серьезно привязаться к человеку, ведь тогда он не сможет достаточно посвящать себя работе;

если боится ответственности - прячется за короткими романами, но избегает перехода на новый уровень более глубоких отношений;

если у него имелся неудачный опыт в отношениях - ему просто страшно испытать новую боль, и он слишком осторожен.

В каждом случае скрывается определенная проблема. Не стоит тешить себя мыслью, что вы можете помочь ему избавиться от страха одиночества или других его внутренних проблем. Ищите достойного мужчину, с которым будете чувствовать себя просто счастливой женщиной, а не спасателем или его личным психологом.опубликовано econet

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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