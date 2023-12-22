Здорово, когда тебя понимают. Здорово, когда с кем-то можно поговорить на своем языке, и тебя поймут и примут со всем твоей правдой. Горько, если это не так, но ты продолжаешь пытаться, и ничего не выходит. И тогда соглашаешься на меньшее - на «ложку» близости – короткие периоды тепла, проблески понимания, мгновения единения.

Страх остаться в полном одиночестве заставляет нас дружить с теми, кто нам совершенно не подходит. С кем нужно постоянно подпрыгивать, чтобы дотянуться до его уровня или до его масштабного представления о себе. В этих отношениях чувствуешь себя «бледной молью», пятиклашкой, не понятно что делающей среди десятиклассников.

Счастье – это когда тебя понимают

Или наоборот - быть в полном ощущении, что общаешься с ребенком, стараться говорить проще, короткими фразами, двусмысленно не шутить, постоянно объяснять простые вещи, морщиться от очередной глупости, как от звука пенопласта по стеклу…

Быть рядом с человеком в клинической депрессии, где годами так и не появляется время на тебя.

Или с человеком не в депрессии, но в постоянном не прекращающемся треше. И кажется, что вот-вот в его жизни появится просвет, и наступит момент, когда можно будет поделиться чем-то своим, обсудить свое… Но просвет так и не наступает неделями, месяцами, годами… В какой-то момент можно обнаружить, что несколько лет жизни были потрачены на решение проблем другого человека.

Или например, когда от тебя требуют формального общения – неукоснительного соблюдения определенных ритуалов, обязательного ежедневного обмена любезностями в переписке, приходов в гости по воскресеньям, совместных отпусков. Ты – часть схемы, для тебя выделено место, и кажется даже прописаны реплики…

Можно попасть в отношения, где ты уверен, что вы – друзья, а для другого – вы всего-лишь знакомые.

Можно оказаться в отношениях, где тебя грубо подставляют.

Близкая дружба как и любовь – всегда риск. Риск открываться, привязываться, оказываться «без одежды», стать нуждающемся в этом конкретном другом.

Есть риск быть непонятым, отвергнутым, осмеянным.

Или «нераспознанным», когда другой просто не различает всех этих нюансов, оттенков, градацию звуков, разность переживаний. И для него «все кошки серы» и не только в сумерках, глубина переживаний недостижима, поэтому кажется надуманной, странной…

В такой дружбе можно ощутить себя «очень странным» и в какой-то момент усомниться в своей адекватности.

«Счастье – это когда тебя понимают».

Когда я была подростком, по тв показывали передачу, где какой-то мальчик выдал эту фразу.

Да, здорово, когда тебя понимают. Здорово, когда с кем-то можно поговорить на своем языке, и тебя поймут и примут со всем твоей правдой.

Горько, если это не так, но ты продолжаешь пытаться, и ничего не выходит. И тогда соглашаешься на меньшее - на «ложку» близости – короткие периоды тепла, проблески понимания, мгновения единения. «Лучше так, чем совсем никак» – так часто рассуждают женщины в опостылевшем браке, в отношениях, где получают крохи… но тогда есть хотя бы эти крохи, а так не будет и их…

Страх остаться в полном одиночестве заставляет нас держаться за людей, которые нам совсем мне подходят.

Помните, во времена вещевых рынков и еще не искоренившегося дефицита нужно было прийти на рынок и купить обувь. Уйти с рынка без обуви нельзя, нужно было выбирать из того, что есть.. и начинают муки ада – все, что вы встречали в этих бесконечных рядах – не то… но уйти без туфель нельзя. И приходится выбирать что-то меньшего размера, чем вам нужно, или модного, но совершенно не идущего вам фасона, что-то качественное, но не по душе или яркое, но жутко неудобное в котором все равно ходить невозможно…

Сейчас уже можно прийти в торговый центр и, не купив в это раз, прийти в другой или заказать через интернат. Дефицита туфель нет. С людьми иначе.. несмотря на отсутствие дефицита людей и обилие социальных сетей, с дружбой, сложнее чем с любовью, для нее не созданы специальные сайты знакомств и действуют другие схемы выстраивая отношений. Нужно много времени, чтобы распознать человека, сблизиться, съесть пуд соли ( пережить совместный опыт и не один), начать доверять… и тогда на всем этом возможна дружба. Для этого нужно пространство, условия…

Но я все же за то, чтобы не останавливаться, а пытаться найти друзей. Найти те отношения, в которых вы будете услышаны, поддержаны, в которых вы сможете поделиться сокровенным и, с другой стороны,- почувствовать себя другом – опорой и поддержкой другому человеку.опубликовано econet

Автор Ирина Дыбова

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