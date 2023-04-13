Чистый четверг, Страстная пятница и Великая суббота перед Пасхой - самые важные дни Великого поста. Они наполнены молитвой, мыслями о жизненном пути Спасителя и верой. Как правильно провести эти дни, что можно делать, а чего следует избегать в дни перед наступлением Пасхи.
Каждый день недели непосредственно перед Пасхой несет особую смысловую нагрузку для верующих людей. Какие правила соблюдают в эти дни христиане, чем можно (и даже нужно) заниматься, а что категорически не рекомендуется делать. Давайте узнаем.
Страстная неделя - заключительная неделя Великого поста, длится она 6 дней: понедельника и заканчивается в субботу, в преддверии Светлого воскресенья. Церковные каноны предписывают в эти важные дни погружение христиан в события, связанные с драматичными днями земной жизни Иисуса.
Чистый четверг в 2020 г. выпал на 16.04. Его еще называют Великий. На богослужениях вспоминают Тайную вечерю, когда Спаситель омыл ноги всем своим ученикам, явив образец любви и смирения. Чистый четверг в 2020 г. для всех верующих людей омрачен вынужденным карантином по причине пандемии коронавируса. От похода в церковь на богослужение людям придется отказаться. Для прихожан планируется проводить службы онлайн, чтобы верующие имели возможность молиться у себя дома. В этот день христиане очищают душу и тело. Перед омовением полезно прочесть молитву. Хозяйки непременно делают генеральную уборку в доме. Важно помнить, что это последний день перед Пасхой, когда разрешено выполнять домашние дела. Женщины выпекают паски, оформляют пасхальные яйца. Обычно с утра ставят дрожжевое тесто (чтобы оно как следует подошло), а после генеральной уборки в доме начинают заниматься выпечкой.
В это день (как понятно из его названия) принято купаться, желательно до рассвета. Если у вас не получается соблюсти это правило, не расстраивайтесь. Омовение разрешается совершить и позже. В процессе купания читают молитву и просят у Господа удалить из жизни все плохое.
Что в Великий четверг не желательно делать
Ее еще именуют Великой. Это пятница шестой седмицы Великого поста. В 2020 г. Пасха приходится на 19.04, а Страстная Пятница – 17.04.
Этот день посвящен покаянию, молитве и анализу своего жизненного пути.
Это истинно печальный день Великого поста, он связан с распятием Иисуса.
Предпасхальный день - печальный и радостный в одно и то же время. Спасителя казнили в Страстную Пятницу и он ещё покоится в гробу. Его апостолы получили позволение снять Христа с креста и захоронить останки.
Иисус пока не воскрес, однако настроение Великой Субботы пропитано ожиданием чуда.
Суббота посвящена подготовке к Пасхе и очищению души от грехов.
Проведите эти важные для всех христиан дни с пользой для своей души. Важно проникнуться атмосферой Страстной недели и помнить, через что прошел Спаситель ради людей. А на смену траура и скорби последних дней Великого поста обязательно придет радость Светлого Воскресения.
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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