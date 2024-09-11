Стресс: Как освободиться из плена?

Простите себя за то, что не сумели высвободить свою проблему раньше. Простите так, чтобы Вы смогли почувствовать, что на душе стало легче и в голове прояснилось. Вы убедитесь в том, что изменилось не только самочувствие, но и отношения с людьми. Прощение себя – это наиважнейший элемент процесса прощения.

Для разъяснения сути стрессов я буду пользоваться такими понятиями, как «тюрьма», «пленник», «заключенный». Если эти слова Вам не по душе, подыщите для себя другие. Важно, чтобы Вы научились высвобождать стресс.

Лууле Вилма: Что такое стресс?

Пленнику необходима свобода. Сама по себе свобода – это все то, что человеку нужно для счастья. Каждый заключенный живет во имя свободы. Его душа тоскует по свободе. Разум соображает, как ее достичь, а руки-ноги реализуют задуманное. Руки у пленного не могут бездействовать. Они должны по меньшей мере попытаться проделать отверстие в стене камеры. Чем дольше мы удерживаем в плену негативность, тем она становится больше и тем шире должно быть отверстие, через которое будет совершаться побег.

Отверстие в стене – это болезнь. Чтобы заделать отверстие, вызывают ремонтную бригаду. Чем здание внушительнее, тем престижнее мастера. Чем оно богаче, тем выше их расценки. Чем оно прославленнее, тем прославленнее и бригада. Имя этой бригады – Медицина. Если это и не бригада, то какой-нибудь добрый человек, который обещает устранить дефект. Возможно, и устраняет. Отверстие заделывается чужими силами, и внешне стена кажется целой. Истину знает лишь само здание.

Беглого пленника ловят и снова помещают в тюрьму. Бросают в глубокое подземелье, где за десятью стенами и запорами место будет надежнее, да и подальше от чужих глаз. Снаружи приставляют охранника, чтобы тот ходил взад-вперед и регулярно заглядывал в глазок. Если охранник добросовестный, он не ограничивается рутинным присмотром, а начинает в служебном рвении приговаривать морализаторским тоном: «Уж я-то знаю, что ты делаешь… Уж я-то знаю, о чем ты думаешь… Сиди тихо, уж теперь-то тебе не убежать…»

Подобным охранником становятся в большей или меньшей степени все родители и люди постарше, кто хоть сколько-нибудь печется о ребенке либо заинтересованно следит за его благополучием. Иными словами, кто желает ребенку добра. Ребенок, он же пленник, напрягается всякий раз, когда слышит приближающиеся шаги охранника. Стремление к свободе приводит его руки в движение. Поймавший его с поличным охранник принимается ругаться, угрожать, предупреждать, урезонивать и высмеивать.

Чем охранник умнее, тем сильнее у него чувство ответственности, и, пользуясь своим правом сильного, он выдумывает приказы и запреты, не сознавая того, что все это и есть унижение. Охранник справляется со своей работой тем лучше, чем больше он намаялся сам в родительском плену. Страх, что меня перестанут любить, если я не буду с рвением исполнять свои обязанности, поневоле усугубляет в нем прежние ошибки. Разглядеть в ребенке самого себя и воспитать его в духе сердечной доброты способны лишь те родители , кому в детстве пришлось невыносимо тяжко от родительского плена и у кого чудом уцелела душа благодаря заступничеству ангела – хранителя. Большего узнику и не надо. Один гуманный охранник возрождает в заключенном смысл жизни.

Необходимо подчеркнуть, что все символы, которые я использую в описании, позаимствованы мною от самих пациентов. Надеюсь, что задетые родители, читающие эти строки, не станут обижаться на то, что автор называет их охранниками.

Итак, чем больше охранник стремится к общественному одобрению, тем он суровее со своим пленником. Жажда жизни велит пленнику шевелить мозгами, чтобы перехитрить охрану. И вот однажды в голову приходит превосходная мысль. В этот день родилась интеллигентность – способность убрать с чужих глаз долой все плохое и выставить на показ все хорошее.

Отныне заглядывающий в окошко стражник диву дается произошедшей с узником перемене – тот превратился в завзятого каменотеса, и под его руками безобразная каменная стена покрывается ажурным кружевом, чтобы зловещая тюрьма превратилась в прекрасный дворец. Чем больше узника хвалят, тем больше он начинает верить в собственную положительность. Прошлое в мыслях задвигается на задний план – ведь сейчас все хорошо. Желание обмануть охрану оборачивается потребностью обманывать самого себя, поскольку так легче притерпеться к хорошему. Все как будто налаживается, но в один прекрасный день здание обваливается. Никто не понимает, почему это произошло. Лишь здание ведает про то, что ажурные стены не выдержали тяжести. Это значит, что интеллигентность погубила душу хорошего человека и тело тоже не выдержало.

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Как быть, чтобы с Вами не случилось то же самое?

Представьте себе, что у Вас в душе расположена тюремная камера.

Это камера Страха.

В камере сидит заключенный. Имя ему – Проблема.

Представьте, что Вы распахиваете дверь комнаты настежь и говорите заключенному:

«Ты свободен. Прости, что до сих пор не предоставляла тебе свободы.

Прости, что взрастила тебя таким, какой ты есть. Отныне ты свободен!»

Глядите, заключенный встает, направляется к двери – зов свободы непреодолим. Глядите, как он переступает через порог, как меняется весь его облик, когда он оказывается на свободе. Распрямляет спину, высоко держит голову, расправляет грудь, дышит легко, глаза светятся. По дороге шагает человек, который чувствует, что земля дарит ему тепло. Именно ему. Цветы цветут, птицы поют – и это тоже для него. Чувство одиночества улетучивается.

Простите себя за то, что не сумели высвободить свою проблему раньше. Простите так, чтобы Вы смогли почувствовать, что на душе стало легче и в голове прояснилось. Вы убедитесь в том, что изменилось не только самочувствие, но и отношения с людьми. Прощение себя – это наиважнейший элемент процесса прощения. Кто простил себе, тот способен прощать и другим. В противном случае прощение превращается в пустое разглагольствование в устах хорошего человека. Не говорите, что Вы не видите своего стресса. Найдите хоть раз для себя время и сосредоточьтесь. Представить столь простую картину доступно каждому. Для этого нужно время и для начала возможность побыть наедине с собой. Жизнь постоянно дает нам время, чтобы работать над собой, но мы не умеем им воспользоваться. Мы умеем тратить его на то, на что не следовало бы.

Практика показывает, что зрительно представлять свои стрессы женщины учатся быстрее мужчин. У мужчин же более четкие чувства плюс способность в них разбираться. Развивая в себе способность, к которой Вы предрасположены, не забывайте, что для познания самого себя необходимы все чувства. Кто из-за способности духовного видения считает себя лучше других, тот вполне может быть очень хорошим ясновидящим, но если он не перепроверяет себя остальными чувствами, то явившийся образ будет ему непонятен , и своим толкованием он будет вселять страх и ужас. Если для уяснения сути дела использовать все свои чувства, то в конечном счете они сведутся к убеждению, что первоначальное чувство оказалось верным. А более позднее чувство оказалось обманчивым. Более позднее чувство возникает оттого, что человек начинает размышлять. В мыслях он переиначил свое чувство и решил, что оно будет точнее, ибо рассудок шепчет, что так лучше.

Разум всегда относится к чувствам с насмешкой, а потому чем человек желает быть умнее, тем меньше говорит о чувствах. Поначалу он стесняется окружающих, затем стесняется перед самим собой и тем самым чувства умерщвляет. И если он потом говорит, что знает, то может, положа руку на сердце, говорить как себе, так и другим, что не лжет. Слова словами, разговоры разговорами, но запомните, что о житейских проблемах нам повествуют наши чувства. Признаться в правде особенно трудно бывает мужчинам. Они хотят выставить себя сильными и умными и потому стыдятся сказать, что чувства подсказывают им, как нужно делать то или иное дело. Они говорят: «Я знаю». Так солиднее звучит. Кто чувствует, как обстоят дела, тому было бы полезно проверить свои ощущения зрительным образом. Если все органы чувств говорят в принципе об одном и том же , значит , Вы правильно уяснили суть незримого .

Для всестороннего познания самого себя как раз и следовало бы задействовать все чувства. Например, обратиться к одному из органов, скажем, к сердцу, легкому или печени. Либо же к мышце, нерву, соединительной ткани либо покалеченной кости. Постарайтесь мысленно его представить. Возьмем, к примеру, сердце. Если не умеете иначе, то вспомните изображение сердца в анатомическом атласе или представьте свиное сердце, которое продается в мясном отделе. Обратитесь к нему, словно к живому сердцу. Посмотрите, стоит ли оно вертикально либо клонится из-за нарушения равновесия в ту или иную сторону. Обратите внимание на его тонус – нормальный ли он, не сделалось ли оно вялым или уставшим, не увеличилось ли. Чем пристальней за ним наблюдаете, тем отчетливей ощущаете, здорово ли оно или нет. Осознаете, насколько обременили его чувством вины, опечалили, утомили, и все это высвобождаете.

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Затем прислушайтесь к его голосу. Что оно пытается Вам сказать? Вслушайтесь в его биение, шумы, шорохи и знайте, что все услышанное – понравилось оно Вам или нет – нужно высвободить. Энергичное, ритмичное биение внушает спокойствие, а скребущие шорохи как бы говорят: развяжи свой страх оказаться виноватым, ведь он сковывает сердце, сужает его полость и кровеносные сосуды. Если после этого шорохи не прекращаются, значит, там произошло известкование – окаменение, которое говорит: высвободи свою печаль и гордость за удачно скрываемую печаль. Если ритм нарушен, это говорит о том, что Вы живете неправильно .

Далее принюхайтесь к своему сердцу. Сосредоточьтесь на запахе. Запах свежести говорит о том, что сердце в порядке. Запах свежего кровавого мяса говорит о том, что в сердце засела жажда мести. Запах вони означает, что в сердце – фальшь. Гнилой запах указывает на то, что в сердце имеется воспаление, которое желает всей душой избавиться от невыносимого унижения, но не знает как. Более всего человека унижает он сам. Чем именно? Тем, что превращает себя в рабочую скотину, в раба. Запахи бывают разные, и каждый что-то означает. Если порассуждаете сами с собой, то поймете.

Далее попробуйте сердце на вкус. Ощутив языком неприятный вкус, постарайтесь установить, что именно имеет подобный вкус, и больше не употребляйте этого в пищу, ибо в теле у Вас этого в избытке. Вкусовые ощущения могут быть самыми разными: соленое, сладкое, горькое, кислое, холодное, горячее, едкое. Если Вы приходите к выводу, что в Вас имеется

чрезмерное желание быть сильным, которое удерживает в теле соль,

которое удерживает в теле чрезмерное желание , чтобы все было очень хорошо, которое задерживает в теле сахар,

которое задерживает в теле слишком много житейских разочарований, которые задерживают горькое,

которые задерживают слишком много обвинений, которые задерживают кислое,

которые задерживают слишком много страхов, которые вызывают ощущение холода,

которые вызывают ощущение слишком много гнева, который вызывает ощущение горячего ,

, – слишком много химии, т. е. желания улучшить свою жизнь химическими средствами, что задерживает в теле разъедающие вещества, – это значит, что Вы сумеете высвободить стрессы.

А еще представьте, что сквозь сердце протекает ручей с теплой кристально чистой водой, который уносит с собой вещества, зашлаковывающие сердце. Вообразите к тому же, будто перебираете ткани сердца своими пальцами, которые излучают любовь, и тем самым еще лучше промываете сердце. Шлаки вымываются с водой. Поверьте, что подобным образом скорее очищается и физическое тело. После всего Вы ощутите свое сердце совсем по-другому.

Свой орган можно также осязать духовно. Мысленно начните поглаживать свое сердце, и почувствуете, что оно тянется к Вашей руке и на душе становится удивительно тепло. Вы никогда не думали, что можно любить собственное сердце, а оказалось, что можно. Любящее Вас сердце открыло дорогу Вашей любви. И Вы сознаете, что Ваше тело, оказывается, любит Вас всеми своими органами, тканями и клетками, о чем Вы прежде и не догадывались. А вдруг и Вы, сделав это открытие, полюбите свое тело?опубликовано econet

Автор Лууле Вилма, из книги "Главная книга о любви"

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