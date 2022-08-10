Невозможно перестать реагировать только на слова. Перестают реагировать на их источник. Это его теперь пропускают мимо сердца.

Рано или поздно перестаешь реагировать на обидные слова, ядовитые выпады, истерические обвинения. Распознаешь шантаж и манипуляции, обесценивание и скрытую агрессию. И нудные поучения перестают вызывать раздражение. "Ну, завела свою шарманку!", - так еще гимназистки думали, глядя на шевелящиеся губы классной дамы и ее сверкающее пенсне. И не слышали ни единого слова из ее нотации. Так грубость мужа пропускают уже мимо ушей. Обидные слова матери - мимо себя. Это привычное дело, не надо принимать близко к сердцу.

Рано или поздно перестаешь реагировать

И не принимают. Жалящие слова уже не причиняют боли. А токсичные эмоции не задевают особо. Все, реакции больше нет. Научились пропускать мимо ушей и мимо сердца.

Только есть такая тонкость: человек, которые эти слова говорит, тоже становится безразличен. Отчуждается вместе со своими словами и поступками. Все вместе перестает быть важным и значимым: и человек, и его слова.

Невозможно перестать реагировать только на слова. Перестают реагировать на их источник. Это его теперь пропускают мимо сердца.

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Дело не только в осах, дело в осином гнезде. Вот оно. Надо уйти подальше и получше защититься. Осы живут в гнезде, злые слова - вот в этом человеке.

Так рушатся отношения, хотя сначала все даже лучше. Даже почти хорошо. Боли и раздражения нет, все как об стенку горох. Потому что человек потерял свою значимость и стал распознаваться как неприятный объект. Как осиное гнездо, из которого вылетают жалящие осы. И мозг, так сказать, вытесняет образ человека, который нас непрерывно жалит.

А потом вытеснит окончательно. И мы привыкнем к жужжанию. Но ни слова больше не поймем и не примем.

Так работает защита, так кончаются отношения. Так кончаются любовь и дружба.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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