Техника эмоциональной свободы: отпустите разрушающие эмоции

Представляем «Emotional Freedom Techniques» - методику самостоятельной балансировки своей энергетической системы. Применяя EFT, вы без помощи специалистов сможете восстановить собственные внутренние энергетические ресурсы и вернуть душевное равновесие.
Каждый из нас может «застрять» каком-либо из не ресурсных состояний. Это, например, назойливое прокручивание одного и того же момента; запоздалое раздражение после случившегося вчера конфликта; переживания из-за ошибок прошлого, невроз. Избавиться от подобного состояния бывает довольно сложно, и мы живем так годами. Получается, что нам практически постоянно досаждает чувство эмоциональной несвободы.
Как же быть? Можно ли обрести покой и душевное равновесие? Как победить деструктивное состояние тревоги, вернуть ресурсное состояние и жить полноценной, активной жизнью?
Сценариев решения проблемы немало. Главное - сфокусироваться на решении.
Предлагаем технику под названием «Emotional Freedom Techniques» эмоциональной свободы, автором которой является Г. Крэг.
Немного о «Emotional Freedom Techniques» (EFT)
EFT - это результативная методика балансировки нашей персональной энергосистемы. Применяя EFT, вы сами восстанавливаете свои внутренние энергетические ресурсы и естественным образом поставляете для мозга и тела возможности для их выздоровления. Что важно, EFT работает «здесь и сейчас», и дает вам возможность за 2-3 минуты выйти из состояния тревожности, вернуться в ресурсное состояние и победить конкретные проблемы.
EFT применяют:
Данная методика имеет еще одно простое название, отражающее ее суть, - «простукивание».
Необходимо:
Необходимо:
К примеру: «Мне хочется чувствовать себя расслабленным и уравновешенным».
1. закрыть глаза и глубоко вдохнуть;
2. начать «простукивание».
Локализация и последовательность точек для «простукивания» показаны на изображении:
Необходимо:
Итог:
Попрактиковав данную технику, вы заметите, что владеть ситуацией легче, чем это может показаться. Люди в своих мыслях сами культивируют тревожность, страхи и неуверенность.
Если спросить себя «что я в данный момент делаю?», возникает возможность управлять собственным состоянием. То есть изменить то, что вам мешает, отнимает энергию и доставляет негативные переживания. Все в ваших руках. Главное – попробовать эту технику и следовать рекомендациям.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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